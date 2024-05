Worüber würde sich Joe Biden mit seinem Schäferhund Champ unterhalten, wenn sie einander verstehen würden? IMAGO/Adam Schultz/White House

Manchmal wäre es äußerst nützlich, sich mit dem eigenen Haustier unterhalten zu können – oder zumindest amüsant. Tatsächlich macht die Forschung Fortschritte beim Entschlüsseln tierischer Kommunikation, und Künstliche Intelligenz könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Schon vor acht Jahren verwendete ein Forschungsteam der Universität Tel Aviv in Israel Maschinenlernen, um etwa die Laute von Fledermäusen zu übersetzen.

Ein hohes Preisgeld soll die Entwicklung nun ankurbeln: Zehn Millionen US-Dollar soll es für die erste wechselseitige Kommunikation mit nichtmenschlichen Arten geben, wie diese Woche angekündigt wurde. Den Wettbewerb haben die Universität Tel Aviv sowie die Jeremy Coller Foundation ins Leben gerufen. Der Name "Coller Dolittle Challenge" verweist auf die durch Filme und Bücher bekannte fiktive Figur des Dr. Dolittle, der mit Tieren sprechen kann.

Philanthrop Jeremy Coller hat große Hoffnungen: "So wie der Stein von Rosetta die Geheimnisse der Hieroglyphen gelüftet hat, bin ich davon überzeugt, dass die Macht der KI uns helfen kann, Konversationen zwischen Arten zu ermöglichen." Seine Stiftung engagiert sich unter anderem in der Erforschung der Lebensbedingungen von Nutztieren in Massentierhaltung. Bereits 2020 wurde ein Coller Prize for Interspecies Conversation angekündigt, der mit einer Million Dollar dotiert sein sollte.

Wale oder Würmer

Zunächst wird es jährlich Preise in kleinerem Umfang geben. Bis Ende Juli können sich Forschende, die an der Entschlüsselung tierischer Kommunikation arbeiten und dabei bedeutende Ergebnisse erzielen, für 100.000 US-Dollar Preisgeld bewerben.

Nach zwei oder drei Jahren sollen die genauen Kriterien für den Hauptpreis bekanntgegeben werden, wird der israelische Neurowissenschafter Yossi Yovel, der zum Preiskomitee gehört, im Guardian zitiert. Die zehn Millionen US-Dollar gäbe es als Kapitalinvestition, alternativ können die Prämierten einen Geldpreis von 500.000 Dollar wählen. Die Organisation ist laut Yovel flexibel bei der Frage, mit welcher Tierspezies kommuniziert wird: "Wir sind offen für jeden Organismus und jede Modalität, von der akustischen Kommunikation der Wale bis zur chemischen Kommunikation bei Würmern."

Turing-Test mit Tieren

Das große Ziel ist vom sogenannten Turing-Test inspiriert. Wenn Menschen in Interaktion mit einem Computersystem annehmen würden, dass sie mit einer anderen Person kommunizieren, hat das System den Turing-Test bestanden – benannt nach dem Mathematiker und Informatikpionier Alan Turing. Im Idealfall sollen beträchtliche Fortschritte in der Tierkommunikation nicht nur dazu führen, dass Laute nichtmenschlicher Arten in menschenverständliche Äußerungen übersetzt werden und andersherum: Die Tiere sollen auch nicht merken, dass sie sich mit einem Menschen austauschen.

"Wenn das gelingt, wäre es meiner Meinung nach eine der wertvollsten menschlichen Errungenschaften, die diese sich schnell entwickelnde Technologie (Künstliche Intelligenz, Anm.) ermöglicht", sagt Clara Mancini, die Tier-Computer-Interaktionen an der britischen Open University in Milton Keynes erforscht.

Am Konzept des Wettbewerbs arbeitete auch der Musiker Peter Gabriel mit, der als Gründungsmitglied der Band Genesis berühmt wurde. Er musizierte bereits mit Bonobos und gründete den Thinktank Interspecies Internet, der sich ebenfalls mit der Kommunikation zwischen verschiedenen Arten befasst. "Es gibt so viel intelligentes Leben auf unserem Planeten, das die Menschen nicht als solches wahrgenommen haben – nur als Nahrung, Schuhe, Handtaschen und Unterhaltung", sagt Gabriel. "Ich freue mich, dass es inzwischen ernstzunehmende Forscherinnen und Forscher gibt, die sich sowohl mit dem Verständnis ihrer Kommunikation als auch mit Möglichkeiten befassen, wie wir eine sinnvolle Kommunikation zwischen den Arten beginnen könnten."

Interspecies Internet 2

Copyright Peter Gabriel Ltd/Sue Savage Rumbaugh. #Projects Peter Gabriel

Stolz und Vorurteil ohne Kontext

Ob Erfolg in diesem Wettbewerb aber ein wirkliches Verständnis für die Lebenswelt von Tieren ermöglicht, sei eine andere Frage: "Noch wichtiger ist, ob wir bereit sind, Tieren wirklich zuzuhören und ihnen endlich die grundlegenden Rechte zuzugestehen, die die ihnen eigene Würde verlangt", sagt Mancini.

Auch ihr Kollege Robert Seyfarth, emeritierter Psychologieprofessor der University of Pennsylvania in den USA, ist skeptisch: "Wenn man versucht zu entschlüsseln, was das Grunzen eines Pavians, das Pfeifen eines Delfins oder die 'Rumbles' eines Elefanten heißt, ohne sich jahrelang mit dem sozialen Hintergrund vertraut gemacht zu haben, ist das so, als würde man auf Seite 137 von Stolz und Vorurteil springen und versuchen zu erklären, warum Elizabeth Bennett zu Mr. Darcy 'Nein' sagt, ohne etwas über ihre Geschichte zu wissen." (sic, 31.5.2024)