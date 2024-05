Nach 3:2-Sieg in Spiel fünf bei den New York Rangers haben die Panthers in der Nacht auf Sonntag auf heimischem Eis den ersten Matchpuck

Florida 3, New York 2. IMAGO/Dennis Schneidler

New York – Die Florida Panthers sind noch einen Sieg vom erneuten Einzug ins Finale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL entfernt. Die Panthers gewannen am Donnerstag die fünfte Finalpartie der Eastern Conference bei den New York Rangers mit 3:2 und führen nun auch in der "best of seven"-Serie mit 3:2. Der Finalgegner wird im Westen zwischen den Edmonton Oilers und den Dallas Stars ermittelt, dort steht es 2:2.

Nachdem in der Serie zwischen den Panthers und Rangers drei Spiele in Folge erst in der Verlängerung entschieden wurden, trafen Anton Lundell und Sam Bennett diesmal im Schlussdrittel entscheidend. New York gelang in der Schlussminute nur noch der Anschlusstreffer. Dabei hatten die Rangers mit Igor Schesterkin einen glänzend aufgelegten Torhüter, der 34 Schüsse auf sein Tor parierte.

Die Panthers können nun in Spiel sechs der Serie in der Nacht auf Sonntag in der heimischen Arena in Sunrise bei Fort Lauderdale den dritten Einzug der Club-Geschichte ins Stanley-Cup-Finale perfekt machen. Die beiden bisherigen Finali haben die Panthers verloren, 1996 gegen die Colorado Avalanche und im Vorjahr gegen die Vegas Golden Knights. (APA, 31.5.2024)