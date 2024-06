In Sachsen-Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, haben drei Jugendliche ein Exemplar des Tagebuchs der Anne Frank verbrannt. Der Vorfall passt in die Häufung der antisemitischen, rassistischen und Nazi-freundlichen Ereignisse der letzten Zeit in Europa, vor allem in Deutschland und auch Österreich.

Er hat aber eine besondere Qualität, davon gleich mehr. Die Schlagzeilen werden derzeit von den "Ausländer-raus"-Grölern der mehr oder minder privilegierten Jugend in Discos auf Sylt oder in Kärnten beherrscht. Was da zum Sound eines Italo-Schlagers abgesondert wird, ließe sich vielleicht so erklären: Da lassen junge Leute beiderlei Geschlechts offenbar ihre tiefsitzenden Ressentiments über die Zuwanderung von jungen, oft ziemlich aggressiven Männern aus dem Nahen Osten raus; man könnte fast von "Territorialkampf" reden.

Der ebenfalls grassierende Antisemitismus hat Überschneidungen, ist aber nicht ganz dasselbe. Einerseits gibt es selbstverständlich einen massiven Antisemitismus muslimischer Zuwanderer; aber daneben gibt es einen neuen Antisemitismus der "Einheimischen", der schon nach intensiverer Befassung verlangt.

Die ostdeutschen Burschen zwischen 15 und 16 müssen um die symbolische Bedeutung des Tagebuchs der fast gleichaltrigen Anne Frank gewusst haben: Das Mädchen aus deutsch-jüdischer Familie versteckte sich vor den Nazis in einem Amsterdamer Hinterhaus und schrieb ihre Gedanken nieder, ehe sie 1944 an die Gestapo verraten und 1945 ermordet wurde. Und sie müssen sich bewusst gerade dieses weltweit bekannte Buch besorgt haben, um eine antisemitische Geste zu setzen.

Anne Frank starb 1945 im KZ Bergen-Belsen. Ihr Tagebuch ist weltbekannt. Foto: Imago / /Bridgeman Images

Vor ein paar Jahren teilten Mitglieder der ÖVP-nahen Aktionsgemeinschaft am Juridicum Wien Fotos von "Anne Frank nudes". Sie zeigten ein Häufchen Asche. Diese zugleich zutiefst misogyne und antisemitische Perversität wurde aber von jungen Angehörigen der Mittel- und Oberschicht verübt.

Dazu passt eine Studie der TU Berlin, die die Kommentare in den Online-Ausgaben von so Mittel- bis Oberschichtmedien wie Süddeutsche und FAZ, Le Monde und Guardian analysierte. Demnach haben sich Hasskommentare verdreifacht, und der Ton ist viel aggressiver geworden. "Mit dem 7. Oktober 2023 trat plötzlich ein Antisemitismus auf, der sich konkret durch die Glorifizierung von Gewalt gegen Juden auszeichnet", sagt der Studienleiter Matthias Becker.

Stark verfestigter Antisemitismus

Das Antisemitismustabu auf Basis der Holocaust-Erinnerung lässt vermutlich bei den Jungen nach. Die sozialen Medien wirken als Vervielfältigungsmaschine und Brandbeschleuniger. Der exzessiv geführte Krieg der Israelis in Gaza gestattet eine verdrehte "Rechtsfertigung". Die Welle gegenüber rechts in Europa und den USA nimmt den Antisemitismus gleich mit. Und letztlich ist es wohl so, dass heute sichtbarer wird, was immer da war und nie ganz verschwunden ist.

In einer äußerst aufschlussreichen Untersuchung im Auftrag des Parlaments aus dem Jahre 2020 stimmen zwölf Prozent der Befragten dem Satz zu: "Es ist nicht nur Zufall, dass die Juden in ihrer Geschichte so oft verfolgt wurden; zumindest zum Teil sind sie selbst schuld daran." An diesem Paradigma der Schuldumkehr sieht man in etwa das Ausmaß eines stark verfestigten Antisemitismus in Österreich. (Hans Rauscher, 1.6.2024)