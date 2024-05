Das 2019 reformierte System der Einlagensicherung in Österreich hat gemäß einer Prüfung durch den Rechnungshof (RH) angemessen funktioniert, also seinen Zweck erfüllt. Dennoch sehen die Prüfer Verbesserungsbedarf bei der Aufsicht über die Einlagensicherung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA und die Oesterreichische Nationalbank (OeNB). Zu diesem Ergebnis kam der RH nach einer Analyse der vier Fälle von 2020 bis Mitte 2022 mit gedeckten Einlagen zwischen rund 59 Millionen Euro und rund 948 Millionen Euro, unter denen vor allem die im ersten Jahr nach mutmaßlicher Bilanzfälschung zusammengebrochene Commerzialbank Mattersburg hervorgestochen ist.

Die Pleite der Commerzialbank Mattersburg im Juli 2020 war der größte Brocken für die Einlagensicherung im Prüfzeitraum des Rechnungshofs. APA/ROBERT JAEGER

In Richtung FMA regt der RH etwa an, im Bereich der eigenen Richtlinien zu definieren, wie sie bei einer Verzögerung der Lieferung von Kundendaten in einem Sicherungsfall vorgehen würde. Dies könnte dazu führen, dass die gesetzlich vorgeschriebene Frist von sieben Arbeitstagen für die Auszahlung der durch die Einlagensicherung gedeckten Einlagen, in der Regel 100.000 Euro je Person und je Kreditinstitut, nicht eingehalten werden könne. "Da hat es noch nie ein Problem gegeben", sagt FMA-Sprecher Klaus Grubelnik auf Anfrage. Man werde aber die Empfehlung des RH prüfen.

Eignungstest

Zudem rät der RH dazu, die FMA möge sich bei Novellierungen des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes dafür einsetzen, dass für Aufsichtsorgane von Sicherungseinrichtungen Eignungsprüfungen vorgesehen werden. Zudem möge die Behörde ebenso wie die OeNB ihre Prüfprogramme dahingehend anpassen, dass Frequenz und Reichweite der Prüfungen erhöht werden. Es könnten etwa im Rahmen von Querschnittsprüfungen risikoorientiert ausgewählte Themen bei mehreren Sicherungseinrichtungen vergleichend überprüft werden. "Das ist immer auch eine Frage von Personal, Ressourcen und Kosten", gibt Grubelnik zu bedenken. Man werde aber eruieren, wie diese Empfehlungen umgesetzt werden können.

Das System der Einlagensicherung wurde im Jahr 2019 neu organisiert, um den Zugang zur Entschädigung im Sicherungsfall zu vereinfachen und zu beschleunigen. Das Ziel, ein einheitliches Einlagensicherungssystem zu schaffen, wurde aber nur bedingt erreicht. Zwar seien die Mehrgleisigkeiten reduziert worden, "doch weil es drei Sicherungseinrichtungen gibt, erhöhte sich die Komplexität wieder – und die Anforderungen bei der Beaufsichtigung für die FMA", erklärt der RH. Neben der Einlagensicherung Austria, die Ende 2022 70 Mitglieder und gedeckte Einlagen von rund 101 Milliarden Euro hatte, betreiben der Sparkassen- und der Raiffeisensektor eigene Sicherungssysteme.

Sicherungstöpfe

Zu Beginn des Jahres 2019 hatten die Sicherungseinrichtungen ihre Einlagensicherungsfonds mit einem Fondsvolumen von insgesamt 685,45 Millionen Euro dotiert. Am 3. Juli 2024 sollen die Fondsmittel hochgerechnet insgesamt 2,08 Milliarden Euro erreichen, was 0,8 Prozent der gedeckten Einlagen zu diesem Zeitpunkt entspricht. Ende 2022 betrug der Fondsbestand aller Sicherungseinrichtungen laut RH 1,61 Milliarden Euro.

Im Sparkassen- und Raiffeisensektor, die beide ihre eigene Einlagensicherung haben (bei den Sparkassen ist das der Haftungsverbund), werden etwaige Probleme kleiner Institute intern geregelt – sodass die Einlagensicherung gar nicht erst schlagend wird. Jüngst war das etwa bei der kleinen Raiffeisenbank Flachgau Mitte der Fall: Sie hat Immobilienentwicklern aus Wien bzw. Niederösterreich Kredite in zweistelliger Millionenhöhe gegeben, die nicht mehr zurückkamen und mangels verwertbarer Sicherheiten abgeschrieben werden mussten. Die Einlagen der Kunden waren zwar nicht gefährdet, wie die Bank damals auch betonte, aber das Institut brauchte dringend rund zwölf Millionen Euro an frischem Eigenkapital. Das hat dann der Raiffeisenverband Salzburg eingeschossen – und gleich auch die Mehrheitsanteile der RB Flachgau Mitte übernommen. (Alexander Hahn, Renate Graber, 31.5.2024)