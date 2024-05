Mit Klimastreiks in mehreren österreichischen Städten demonstriert Fridays for Future am Freitag für eine klimagerechte EU-Politik. Der Beginn der Streiks ist um elf Uhr in Bregenz am Hafen geplant, um zwölf Uhr startet eine Demonstration in Klagenfurt am neuen Platz, um 14 Uhr folgt eine am Fischergries in Kufstein, ein weiterer Streik beginnt um 15 Uhr in Salzburg, einer um 15.30 Uhr in Graz jeweils am Hauptbahnhof. Um 16 Uhr folgen Veranstaltungen auf dem Hauptplatz in Linz, auf dem Marktplatz in Innsbruck, und gleichzeitig beginnt als Höhepunkt eine angekündigte Großdemo in der Innenstadt von Wien. Startpunkt in Wien ist der Sigmund-Freud-Park. Danach führt die Route am Haus der EU vorbei. Die Abschlusskundgebung ist für 18 Uhr auf dem Heldenplatz geplant.

Fridays for Future veranstaltet am Freitag unter dem Motto"Green New Deal verteidigen" Klimastreiks in mehreren Städten in Österreich. IMAGO/Müller-Stauffenberg

Umweltorganisationen wie Greenpeace und Global 2000 schließen sich dem Klimastreik inhaltlich an. Greenpeace etwa ruft "Menschen in ganz Österreich" auf, ihre Stimme bei der EU-Wahl am 9. Juni für "für Natur- und Klimaschutz zu nutzen", weil sie eine "akute Gefahr für Naturschutzgesetze auf EU-Ebene" ortet.

"Mit dem Green Deal hat die EU begonnen, einen Damm gegen die Klimakrise zu bauen", sagt Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace in Österreich. "Jetzt, vor der Wahl, steht die ÖVP mit der Abrissbirne an vorderster Front und schlägt Löcher in diesen ohnehin unfertigen Damm." Dengler erinnert daran, dass ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka gegen ein Ende des Verbrennungsmotors im Auto kampagnisiert, und an die Blockade der ÖVP-Bundesländer beim Renaturierungsgesetz.

Aufruf, zur Wahl zu gehen

Global 2000 ruft gleich zu zweierlei auf, nämlich: erst am Freitag an einem der Klimastreiks teilzunehmen und dann am 9. Juni zur EU-Wahl zu gehen. Diese sei "eine Gelegenheit für uns alle, die Weichen für konsequenten Klimaschutz in ganz Europa und für uns in Österreich zu stellen", sagt Viktoria Auer, Klima- und Energiesprecherin von Global 2000. "Mit wichtigen politischen Vorhaben wie dem Green New Deal hat die EU ehrgeizige Maßnahmen zum Schutz unserer Lebensgrundlagen auf den Weg gebracht. Diese Maßnahmen müssen verteidigt und weiter ausgebaut werden, um eine nachhaltige Zukunft für kommende Generationen zu sichern." (glu, 31.5.2024)