Am Samstag wird Joe Zawinuls "Mediterranean Suite" in Grafenegg uraufgeführt, wo auch Teile seines Nachlasses zu sehen sind

Joe Zawinul - Pionier der elektronischen Jazzauffassung - in Aktion. Zawinul Estate

Würdigung für einen ganz Großen des internationalen Jazz, der für Klassiker wie In a Silent Way, Mercy, Mercy, Mercy oder Birdland verantwortlich zeichnet: Der künstlerische Nachlass von Joe Zawinul geht an die Landessammlungen Niederösterreich.

Der Bestand des 2007 verstorbenen Jazzmusikers wird im Archiv der Zeitgenossen an der Universität für Weiterbildung in Krems der bisherigen musikalischen Sammlung hinzugefügt und für die wissenschaftliche Bearbeitung zugänglich gemacht. Ab Sonntag soll eine Ausstellung in Grafenegg erste öffentliche Einblicke geben.

Im Zusammenhang mit der Schenkung steht auch ein am Samstag beim Wolkenturm in Grafenegg stattfindendes Konzert, bei dem in die Welt des Musikers, Komponisten und Grammy-Gewinners eingetaucht werden kann. Es kommt Zawinuls Mediterranean Suite zur Uraufführung, gespielt vom Radio.String.Quartet. Zu hören sind an diesem vielschichtigen Abend als Interpreten u.a. die Zawinul Legacy Band 3.0 mit ehemaligen Mitgliedern von Weather Report und der Zawinul Syndicate.

Neue Arrangements

Zu Beginn spielt die Zawinul All-Star-Big Band, die von Markus Geiselhart geleitet wird, der auch musikalisch-inhaltlich involviert ist: "Die Kompositionen sind von Zawinul. Im Big-Band-Set spielen wir ein Arrangement, das er geschrieben hat, also Procession, das habe ich lediglich rearrangiert, am Ablauf etwas geändert und die Besetzung angepasst. Von den anderen drei Titeln habe ich neue Arrangements für Big Band geschrieben", erzählt der Stuttgarter.

Zawinuls Musik? Für den Deutschen ist sie seit langem präsent. "Die Musik von Joe Zawinul höre ich seit ich vor 30 Jahren begann, mich mit Jazz zu beschäftigen. Leider habe ich ihn nie persönlich kennengelernt. Aber mit seiner Musik, seiner Spontanität, der Energie seiner Bands, hat er mich sicher beeinflusst. Für mich ist dieses Projekt etwas ganz Besonderes."

Verständlich, ist doch bei diesem von Zawinuls ältestem Sohn Antony initiierten Projekt u.a auch Schlagzeuger Omar Hakim dabei, der in den 1980er-Jahren bei Weather Report spielte, Zawinuls global erfolgreicher Fusion Band. (Ljubiša Tošić, 1.6.2024)