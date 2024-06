300.000 Menschen kamen laut Veranstalterangaben im Vorjahr zur Regenbogenparade. Tags darauf informierten Staatsschutz und Polizei über mutmaßliche Anschlagspläne. Christian Fischer

Die einen demonstrieren, die anderen agitieren. So lässt sich die Gemengelage im eben begonnenen Pride-Monat Juni zusammenfassen. Während die LGBTIQ-Community gefeiert und für deren Rechte eingestanden wird, versuchen extremistische Gruppen dagegen mobilzumachen. Von "anhaltend queerfeindlichen Agitationen" und "Mobilisierungsbemühungen seitens extremistischer Gruppierungen", die sich "zuspitzen könnten", sprach unlängst der österreichische Staatsschutz.

Was heißt das für die bevorstehende Regenbogenparade am 8. Juni, ihres Zeichens einer der Höhepunkte der Pride-Veranstaltungen in Wien? Und wie wirken die Ereignisse des vergangenen Jahres nach?

Da wurde die Öffentlichkeit ja am Tag nach der ausgelassenen Demo entlang des Rings über angebliche Anschlagspläne von Jihadisten auf die Parade informiert. Bis heute konnten die Ermittlerinnen und Ermittler allerdings keine Beweise dafür vorlegen. Und dennoch: Die Veranstalter der Wiener Pride-Events nahmen die Geschehnisse zum Anlass, das Sicherheitskonzept weiterzuentwickeln, wie Cheforganisatorin Katharina Kacerovsky-Strobl dem STANDARD erzählt.

So wird das sogenannte Pride-Village auf dem Rathausplatz, wo sich von 6. bis 8. Juni LGBTIQ-Vereine und -Kunstschaffende präsentieren, diesmal eingezäunt. "Zusätzlich werden Taschen durchsucht, und es sind keine Taschen größer als A4-Format erlaubt", sagt Kacerovsky-Strobl. Dazu komme eine "angemessene Anzahl" an Polizistinnen und Polizisten, auch in zivil.

Diese werden auch die Regenbogenparade im Blick haben. Im Vorjahr waren bei der Demo 700 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Details für heuer nennt die Landespolizeidirektion aus einsatztaktischen Gründen nicht.

Warnung der US-Regierung

"Wie bei jeder anderen Großveranstaltung kann man es nie zu hundert Prozent sagen, aber aktuell wird nicht davon ausgegangen, dass es für das Wochenende eine Gefahr gibt", sagt Kacerovsky-Strobl. Das Organisationsteam sei in einem "noch intensiveren Austausch" mit Polizei und Staatsschutz als im Vorjahr: "Die Kooperation funktioniert sehr gut." In Bezug auf die Vienna Pride und den Pride Month gebe es "keine Hinweise, die auf eine konkrete Gefährdung der Veranstaltungen hinweisen", wurde unlängst von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) versichert. Ein latentes Gefahrenpotenzial sei – siehe Propaganda und Mobilisierungsversuche – aber da.

Die US-Regierung hingegen hat ihre Bürgerinnen und Bürger vor kurzem ausdrücklich davor gewarnt, an Pride-Veranstaltungen im Ausland teilzunehmen. Diese könnten von extremistischen Gruppen ins Visier genommen werden, man möge daher erhöhte Vorsicht walten lassen. Für Kacerovsky-Strobl ist das kein Grund, jetzt besonders beunruhigt zu sein: "Wir sind schon seit vielen Jahren vorsichtig." Extremistische Mobilisierungsbemühungen gegen die LGBTIQ-Community habe es schon immer gegeben: "Das ist ein Gefühl, das wir gewohnt sind. Für uns ist die Warnung kein Grund, sich Sorgen zu machen." (Stefanie Rachbauer, 3.6.2024)