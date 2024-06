Auf den ersten Blick sieht die Wand aus, als wäre sie aus stinknormalem Beton. Auf den zweiten Blick sind ein paar graue Flecken, weiße Unförmigkeiten und größere Löcher zu erkennen. Und dennoch dürften selbst Profis nicht sofort sehen, womit sie es hier zu tun haben: Recyclingbeton.

Im geschliffenen Zustand ist der Altbeton in der Wand erkennbar. DER STANDARD / Redl

Wiens erstes öffentliches Gebäude aus teilweise wiederverwertetem Beton steht in der Jedletzbergerstraße in Simmering. Dort, wo normalerweise nur Mistkübler und jene Menschen hinkommen, die ihr abgeschlepptes Auto abholen, hat die – auch ansonsten für Recycling zuständige – Magistratsabteilung 48 Anfang Mai eine Mannschaftsunterkunft eröffnet, die zu rund 20 Prozent aus Altbeton besteht – wodurch 450 Tonnen an neuem Beton eingespart werden konnten. Vergangene Woche wurde das Gebäude von der MA 48 gemeinsam mit Betonexperten präsentiert.

Jährlich fallen in Österreich rund vier Millionen Tonnen Altbeton an, weiß Christoph Ressler, stellvertretender Vorsitzender von Beton Dialog Österreich. Um diesen einer neuen Verwendung zuzuführen, wird sämtliches Metall aussortiert, der Beton aufbereitet und zu Stücken von höchstens 16 Millimetern Größe zerkleinert. Der alte Beton kann dann das Naturgestein zu einem gewissen Prozentsatz ersetzen. Je besser die Abbruchware getrennt wird, desto eher kann sie wiederverwendet werden – das gilt nicht nur für jene Stoffe, mit denen es die Mistkübler sonst zu tun haben, sondern auch für den Beton. Hat man es mit besonders sortenreinem Material zu tun, wäre auch ein Anteil von 50 bis 60 Prozent möglich.

In der Mannschaftsunterkunft duschen täglich zwischen 13 und 14 Uhr rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - die Warmwasserversorgung muss also gesichert sein. Stefan Seelig

Der alte Beton, der seinen Weg in das neue Gebäude in Simmering gefunden hat, stammt aus dem Großraum Wien. Recht viel weiter könne der Abbruchbeton auch nicht transportiert werden, erklären die Experten, da dies aufgrund seines Gewichts teuer und daher kaum wirtschaftlich sei.

Auf der Baustelle sei vom recycelten Baustoff kaum etwas zu spüren gewesen, sagt Robert Schmid, für Bauangelegenheiten bei der MA 48 zuständig. Lediglich ein einziger Mischwagen habe zurückgeschickt werden müssen. Das Material sei etwas "schlatzerter", wie er es nennt, ansonsten aber wie komplett neuer Beton einsatzfähig, auch was die Schalungsplanung betrifft. Das bestätigt auch Architekt Gottfried Baumgartner von HD Architekten. Selbst eine Bauteilaktivierung sei mit Recyclingbeton theoretisch möglich.

Beton im Labor geprüft

In Zukunft will die Stadt den Baustoff vermehrt einsetzen, weshalb der Bau durch die MA 39, der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt, einem Monitoring unterzogen wurde. Der Beton wurde beim Einbau und am fertigen Bauwerk überprüft, auch wurden Proben davon im Labor untersucht. Schon bald, so die Hoffnung, soll der alte Beton der Stadt für den Bau neuer Wiener Gebäude zum Einsatz kommen – wodurch letztlich auch die Baukosten gesenkt werden könnten. Bis dahin beschränkt sich der Einsatz auf Pilotprojekte wie jenes der MA 48, das auch in anderen Aspekten nachhaltig gebaut wurde, aus gutem Grund: In der Mannschaftsunterkunft duschen täglich zwischen 13 und 14 Uhr rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das warme Wasser dafür wird mittels thermischer Grundwassernutzung und einer Wärmepumpe erzeugt, eine Photovoltaikanlage gibt es auf dem Dach. Bald schon sollen außerdem Kletterpflanzen über die Fassade wachsen. Das ist dann doch etwas schöner anzusehen als Beton, selbst wenn er recycelt wurde. (Bernadette Redl, 1.6.2024)