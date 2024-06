Wo bis vor kurzem das Mochi am Vorgartenmarkt war, ist für einen – hoffentlich langen – Sommer das C.O.P. eingezogen. Gerhard Wasserbauer

Manchmal ist das Pech echt ein Glück. Zumindest für die Gäste: Da bekommt Elihay Berliner, Betreiber und Chefkoch des permanent ausreservierten C.O.P. in der Biberstraße, vom Magistrat den Bescheid, dass er die Hütte wegen Lüftungsproblemen binnen zehn Tagen dichtmachen muss, was für einen Verantwortlichen für zwei Dutzend Arbeitsplätze doch ein bisserl gar kurz ist – von der Gefährdung eines der erfrischendsten, erfreulichsten neuen Wiener Lokale der vergangenen Jahre ganz zu schweigen.

Und dann tut sich quasi mit dem ersten Panikanruf bei seinem Kollegen Eduard Dimant die Möglichkeit auf, die ganze Unternehmung stante pede aus der Innenstadt auf einen der sympathischsten Märkte der Leopoldstadt zu verlagern, in ein Lokal mit weit offenen Fenstern, riesiger Terrasse, komplett eingerichteter Küche – und zu mehr als fairen Bedingungen noch dazu. Dass die Mochis ihr Lokal am Vorgartenmarkt wegen des neuen Flaggschiffs im Dogenhof gerade dichtgemacht hatten, traf sich somit doppelt ideal. Jetzt ist das C.O.P. den Sommer über eingezogen, verwandelte sich, zumindest an lauen Abenden, in ein Beinahe-Open-Air-Lokal, während in der Biberstraße die Bauarbeiter einziehen.

Das Personal, ein ebenso professionelles wie freudvolles Gewurl der Vielsprachigkeit, konnte gehalten werden. Die Speisekarte zeigt sich, auch wegen des vor Ort fehlenden Holzofens, noch einmal explizit sommerlicher und südlicher. Unverändert ist der Fokus auf die Qualität der Produkte handwerklich arbeitender Betriebe, die Liebe zum Gemüse und zum Meeresgetier.

Ceviche von der Goldbrasse mit Weichseln, Minze und rotem Zwiebel Gerhard Wasserbauer

Auch die Marmortische und die Thonet-Sessel mit Wiener Geflecht sind aus der Biberstraße an den Markt übersiedelt, dadurch ergibt sich bei aller Pop-up-Spontaneität eine doch deutlich elegantere Atmosphäre, als man sie von den Sperrholzmöbeln des Vorgängerlokals in Erinnerung hat. Die Küche mit Küchenchef Tim Wilke an der Spitze hat schon in den ersten Wochen stark mit der Idee des Sommers und seiner Schwingungen gespielt: Ceviche von der Goldbrasse mit frucht­süßen, schon im Vorjahr eingelegten Weichseln, Minze und roter Zwiebel zum Beispiel, richtig toller Teller, den man lieber nicht zum Sharen haben möchte – viel zu gut, um zu teilen!

Stracciatella mit Marktgemüse und Salsa Verde Gerhard Wasserbauer

Lammbratwurst auf Sauerteigtoast Gerhard Wasserbauer

Fisolen, Erbsen, Radieschen, Löwenzahn und anderes Grünzeug auf dem Höhepunkt seiner Knackigkeit und Daseinsfreude werden mit grüner Sauce und gerösteten Haselnüssen auf Stracciatella – den wollüstig cremigen Italo-Frischkäse – gebettet: kein Gericht im klassischen Sinn, mehr eine Anhäufung vielfältiger Knackigkeit im Idealzustand, die dank der würzigen Salsa und der fetten Milchcreme zueinanderfindet. Scharfe, kreuzkümmelige Lammbratwurst lässt Eli Berliner von seinem Fleischhauer in Hietzing machen, wie marokkanische Merguez, nur milder, saftiger, irgendwie edler. Die wird kurz gebraten und auf geröstetes Sauerteigbrot gehäuft: total easy, irrsinnig gut.

Sonniger Nachtschatten

Gebrannte Melanzani mit Sonnenblumenkern-Tahina und Sonnenblume Gerhard Wasserbauer

Melanzani, hier Aubergine genannt, grillt Wilke zu cremiger Rauchigkeit, dann wird sie geschält, mit Sonnenblumen-Tahina eingelassen und mit zart bitteren Sonnenblumen-Blütenblättern bedeckt – ebenso hübsch anzusehen wie köstlich. Die entgrätete und im Ganzen gegrillte, vom Bauch her aufgeklappte Makrele schaut zum Fürchten aus, ist aber außerordentlich frisch und saftig. Fingerlime, die aus­tralische Zitrusfrucht mit dem Fruchtfleisch, das von der Form her an Kaviar erinnert (aber viel besser ploppt!), und eine mit Speck angereicherte Salsa verleihen dem auf den Punkt gegrillten Fisch ganz eigene, subtil brachiale Aromatik – großartig.

Strawberry Sundae Gerhard Wasserbauer

Fermentierte Weichsel-Granita Gerhard Wasserbauer

Dessert muss im C.O.P. sein, in Form erster, hochreif duftiger Pfirsiche etwa, die auf ein cremiges Sorbet gebettet werden. Oder Granita von der Weichsel, explosiv fruchtig, dicht und raffiniert, ganz ohne die aggressiven Amaretto-Aromen, vor denen man sich sonst bei Weichsel­desserts fürchten muss. (Severin Corti, 3.6.2024)