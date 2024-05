Auch am Donnerstag sind zahlreiche Menschen vor Kämpfen aus dem Gebiet rund um Tal Al-Sultan in Rafah geflohen. AFP/EYAD BABA

Hunger, Suche nach Sicherheit, Hoffnung auf Überleben: Für viele Menschen im umkämpften Gazastreifen wiederholt sich seit fast acht Monaten ein schier endloser dramatischer Kreislauf, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. Derzeit steht Rafah im Fokus der israelischen Armee, jene Stadt im Süden des Gazastreifens, in die seit Beginn des israelischen Militäreinsatzes hunderttausende Palästinenserinnen und Palästinenser geflüchtet sind und in der Israel Hochburgen der Terrororganisation Hamas vermutet. Die Armee ist am Freitag trotz internationaler Kritik weiter ins Zentrum der Stadt vorgerückt.

Auch Hilfsorganisationen, die die vielen Verwundeten und Geflüchteten versorgen, sind davon betroffen. "Wir spüren die Offensive dadurch, dass wir wieder unsere Infrastruktur verlieren und immer wieder von vorne beginnen müssen", erzählt Lisa Macheiner, die für Ärzte ohne Grenzen (MSF) derzeit als Leiterin des Noteinsatzes in Rafah tätig ist. Weil Internet- und Telefonverbindungen immer wieder abreißen, schickt sie per Whatsapp Audionachrichten an den STANDARD. Zum insgesamt 14. Mal sei mittlerweile eine MSF-Einrichtung evakuiert worden. "Wieder werden Menschen, die dringend Versorgung brauchen, davon abgeschnitten", kritisiert die 34-Jährige. So viele seien von schweren Verletzungen betroffen, Amputationen oder großflächigen Verbrennungen.

Systematische Angriffe

"Die Zerstörungen sind so flächendeckend, es ist eine einzige Katastrophe", erzählt Macheiner weiter. Bei MSF sei man "permanent in der Reaktion, weniger in einer Planung, die es ermöglicht, die Arbeit strukturiert fortsetzen zu können". Es sei nun seit mehr als sieben Monaten derselbe Ablauf: "Wenn wir wieder aus einer medizinischen Infrastruktur vertrieben werden, die systematisch angegriffen wird, versuchen wir woanders neu anzufangen", erzählt Macheiner, deren Einsatz im Gazastreifen insgesamt sechs Wochen dauern soll. "Angst ist ein täglicher Begleiter, genauso wie der Tod."

Einsatzleiterin Lisa Macheiner von Ärzte ohne Grenzen in Rafah. MSF

Hilfsorganisationen und speziell Macheiner sind auch dahingehend von der Offensive betroffen, dass es komplizierter wird, ins Kriegsgebiet zu gelangen. Seit gut drei Wochen – mit der Übernahme des Grenzübergangs nach Ägypten durch das israelische Militär – ist der Übergang geschlossen. Deshalb war es auch für Macheiner schwierig, wieder nach Rafah zu kommen. "Es gibt keinen Alternativplan oder ein System, das es humanitären Einsatzkräften ermöglicht, in den Gazastreifen einzureisen", kritisiert sie. Sie seien "gefangen in diesem politischen Hin und Her". Macheiner schaffte es schließlich vor etwas mehr als einer Woche wieder in den Süden des Küstengebiets.

Hunderttausende geflohen

Das Zentrum der einst mit rund 1,5 Millionen Menschen überfüllten Stadt sei mittlerweile "leer, wie ausgestorben", schildert sie. Schätzungen zufolge hätten 900.000 Menschen Ost-, Zentral-, aber auch einen Teil von Westrafah verlassen, jeden Tag sehe man Kolonnen Flüchtender. Viele haben sich nach Al-Mawasi begeben, das Israel als "sichere Zone" deklariert hat. Macheiner zufolge sei es dort "mittlerweile so vollgepackt", es gebe nirgendwo mehr auch nur einen Platz, die Zelte würden bis ans Meer reichen. "Wenn der Wellengang etwas stärker wird, wäscht es die Zelte davon", befürchtet die Einsatzleiterin. Bereits zu Beginn der Offensive hatte Unicef-Sprecher James Elder Al-Mawasi als "Strandgebiet, quasi ohne Sanitäranlagen und ohne medizinische Versorgung", bezeichnet.

Die Menschen würden sich auch hier nicht sicher fühlen, sagt Macheiner. Al-Mawasi sei eine "sogenannte sichere humanitäre Zone, die nur so genannt wird, wie man Anfang der Woche gesehen hat", sagt sie mit Blick auf einen israelischen Luftangriff auf ein Flüchtlingslager, bei dem mindestens 21 Tote gemeldet wurden.

Auf Satellitenbilder wird der Unterschied in der Menge an Zelten in Al-Mawasi zwischen Anfang und Mitte Mai deutlich. AFP/Planet Labs Inc./-

Zwei Tage zuvor war es zu dem verheerenden Angriff auf ein Camp in Tal Al-Sultan in Rafah gekommen, nur wenige Minuten mit dem Auto von ihr entfernt, erzählt Macheiner. Allein in das damals noch operierende Feldkrankenhaus von Ärzte ohne Grenzen wurden 31 Tote und rund 180 Verwundete eingeliefert, die später transferiert werden mussten: Weil keine Infrastruktur im Gazastreifen derzeit in der Lage sei, eine solche Menge an Verletzten allein zu stemmen, sagt Macheiner. Sie spricht von großflächigen Verbrennungen und schweren Verletzungen, die Zelte hätten – bei trockener Luft und derzeit bis zu 35 Grad tagsüber – "gebrannt wie Stroh".

Zu Beginn des Militäreinsatzes in Rafah habe es zwei Evakuierungsanordnungen der israelischen Armee gegeben, erzählt Macheiner. "Jetzt, mit Voranschreiten der Offensive, wird es zunehmend undurchsichtig, und wir hören auch, dass es keine Evakuierungsanordnungen gibt und Menschen in den Kämpfen gefangen sind und versuchen zu flüchten."

Zu wenig Hilfen

"Es kommt nicht genug rein", sagt die MSF-Einsatzleiterin über die immer noch vorherrschende Knappheit an Hilfsgütern. Es gebe Wochen, da erreiche kein einziger Laster das Küstengebiet, an anderen Tagen komme wieder mehr herein. Auch wenn Hilfslieferungen den Gazastreifen erreichen, gibt Macheiner zu bedenken, heiße das nicht, dass sie verteilt werden können. "Es sind ganze Straßen so zerstört, dass sie mit Schwertransportern und Lkws nicht befahrbar sind. Bis sie die Menschen erreichen, die sie dringend brauchen, vergeht viel zu viel Zeit." Macheiner beklagt vor allem einen Mangel an Medikamenten für chronisch Kranke sowie an Assistenzhilfen wie Rollstühlen und Krücken, insbesondere für Kinder.

Die Menschen vor Ort würden unterschiedlich mit der dramatischen Situation umgehen, sagt Macheiner. "Manche sagen, es ist bald vorbei, andere, es wird nie aufhören", so die 34-Jährige. Wiederum andere beklagten, dass sowieso schon alles zerstört sei. "Es ist auch schon egal, was aus uns wird, dann sterben wir halt alle", erzählt Macheiner. "Man findet, je nachdem, was Menschen auch an Ressourcen zur Verfügung haben, alles: von tiefer Verzweiflung, Verbitterung, Wut, Trauer, bis hin zu Schock und Trauma", sagt die 34-Jährige. Aber wie in jedem Kriegsgebiet auch Hoffnung.

Zerstörung in Khan Younis nach Abzug der israelischen Truppen Anfang Mai. EPA/HAITHAM IMAD

Dominieren würden aber Hoffnungslosigkeit und Müdigkeit, vor allem nachdem es vor etwa einem Monat wieder möglich war, nach Khan Younis zurückzukehren, in jene Stadt, die seit Dezember im Zentrum der israelischen Offensive stand. "Das Ausmaß der Zerstörung hat manchen die letzte Hoffnung zerschmettert – dass sie an einen Ort zurückkehren können, wo noch irgendetwas steht." (Noura Maan, Kim Son Hoang, 31.5.2024)