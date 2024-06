Dezenter Auftakt für Klimt und Barock: Siegerentwurf von EPPS für das neue Besucherzentrum des Oberen Belvedere. EPPS Architekten

Eine Sitzbank steht vor der Mauer im Gatsch neben der Straße, ein paar Meter ums Eck stehen Touristinnen Schlange vor dem WC. Kein Zweifel: Das Souterrain des Kavalierstrakts neben dem Tor von der Prinz-Eugen-Straße ist ein Nebenschauplatz des barocken Wiener Gesamtkunstwerks Belvedere, mit 1,3 Millionen Besuchern das meistbesuchte Kunstmuseum Österreichs. Aber genau an diesem Eck soll ab 2028 der Haupteingang dieses Museums sein.

Denn das von 1717 bis 1723 von Johann Lucas von Hildebrandt erbaute Gartenpalais ist für solche Menschenmassen nicht gerüstet. Wenn die Touristen im Winter draußen Schlange stehen, strömt eisige Zugluft in die Sommerresidenz. Von den logistischen Anforderungen an große Museen – Sicherheitsschleusen, Ticketkontrolle, Barrierefreiheit – ganz zu schweigen. Von wichtigen Geldquellen wie Museumsshops und Mieteinnahmen durch private Events erst recht.

Kulturelles Gesamtpaket

Ein EU-weiter offener einstufiger Architekturwettbewerb für ein neues Visitor-Center sollte Lösungen für diese Probleme finden, die im Fachjargon "Onboarding" genannt werden. Das Belvedere ist Teil eines Gesamtpakets mit dem Kunsthistorischen (KHM) und dem Naturhistorischen Museum (NHM), für das die Bundesregierung insgesamt 100 Millionen Euro budgetiert hat.

Onboarding, das bedeutet im Grunde, eine räumliche Hülle für eine Warteschlange bereitzustellen. Viele Museen haben in Zeiten des boomenden Kultur- und Städtetourismus damit zu kämpfen, dass ihre räumliche Hülle für den Massenandrang zu klein ist. In Amsterdam leisteten sich Rijksmuseum und Stedelijk Museum große Zubauten, als Vorbild gilt die Pyramide im Innenhof des Louvre, der kristalline Präzedenzfall der Warteschlangenkanalisation.

Onboarding im Underground

Beim Belvedere wird die Lösungsfindung nicht einfacher dadurch, dass Schloss und der Garten Unesco-Weltkulturerbe und dadurch sakrosankt sind. Die Auslober des Wettbewerbs sahen nur eine einzige Möglichkeit: außerhalb des Gartens, damit das Museum auch außerhalb der Öffnungszeiten des Parks genutzt werden kann. Heißt auch, dass sich die prognostizierten 900 Besucher pro Stunde auf dem schmalen Gehweg an der Prinz-Eugen-Straße drängeln müssen. Der einzig zulässige neue Eingang ins eigentliche Obere Belvedere hinein befindet im Keller unter dem Südportal. Das heißt: erst Tunnelblick, dann Canaletto-Blick.

Die Aufgabe für die Architektinnen war daher, aus der langen Verbindungslinie zwischen diesen beiden Schlupflöchern ein unterirdisch gutes Raumerlebnis zu machen. 82 von ihnen haben einen Entwurf eingereicht, im April wurde das Ergebnis bekanntgegeben. Eine Ausstellung aller Arbeiten ist diese Woche im Belvedere 21 zu sehen, was man sich nicht entgehen lassen sollte.

Die Herausforderung, komplett unterirdische Räume nicht zur Kellertristesse werden zu lassen, nahmen alle an. Mal wird es geradezu höhlenartig, mal freundlich und sachlich, mal wird dem Weg von Eingang zum Durchgang eine Schlangenlinie aus Zwischenwänden beigesellt, die etwas an Duty-Free-Shops im Flughafen erinnert. Einige konnten der Verführung nicht widerstehen, mit barocken Fingerübungen dem Hildebrandt-Bau Konkurrenz zu machen. Und wie in jedem Wettbewerb gibt es die, die die Regeln brechen. Sie lieferten Pläne für riesige Foyers unter dem Teich und bogen selbstbewusst mit langem Anlauf in die barocke Symmetrieachse ein, anstatt sich zaghaft von der Seite in diese hineinzuschleichen.

Ruhiger Auftakt

Der Siegerentwurf des Büros EPPS aus Graz blieb innerhalb des Regelwerks und bietet auf ruhige und dezente Art einen dramaturgischen Auftakt für den Belvedere-Besuch, der dem Hauptprotagonisten nicht die Show stiehlt. "Es ist eine unglaubliche Freude, dass unser Beitrag, der auf einen behutsamen und achtenden Umgang mit dem barocken Mikrokosmos Belvedere abzielt, ohne dabei auf das Zeitgenössische zu verzichten, zu einem Sieg gefu¨hrt hat", sagen Petra Simon und Elemer Ploder von EPPS. Jetzt geht es in die Detailarbeit, der Baubeginn ist für 2026, die Fertigstellung für 2028 geplant.

Aus 82 Entwürfen den besten auszuwählen, das bedeutet drei Tage harte Juryarbeit, das bedeutet aber auch, der Öffentlichkeit eine Fülle an Ideen zur Diskussion zu stellen. Oder, wie es die Präambel des Wettbewerbs formuliert: "Die Österreichische Galerie Belvedere und die Bundesimmobiliengesellschaft betrachten den Architekturwettbewerb als ein entscheidendes Instrument zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Baukultur in Österreich."

Kunsthistorische Baukultur

Keine solche Präambel findet sich in einem derzeit laufenden Wettbewerb, der Teil desselben Budgetpakets ist: "Remastering KHM", die Neuorganisation des Zugangs zum Kunsthistorischen Museum. Dieses soll (endlich) einen barrierefreien Zugang erhalten, der Eingangsbereich für die 5000 Besucherinnen pro Tag freigeräumt werden, neue Räume für Sonderausstellungen sollen hinzukommen.

Die Idee ist nicht neu, schon 2006 gab es einen Wettbewerb für einen Zubau im Hof II, den Oskar Leo Kaufmann gewann. Es wurde nichts daraus, ebenso wenig wie aus den Plänen für ein gemeinsames unterirdisches Foyer für KHM und NHM unter dem Maria-Theresien-Platz. Es lohnt sich jedoch, an die Worte des damaligen KHM-Direktors Wilfried Seipel zu erinnern: "Es war von allem Anfang an klar, dass ein Projekt dieser auch denkmalpflegerischen Bedeutung nur im Rahmen eines internationalen Architektenwettbewerbes gefunden und gegebenenfalls realisiert werden kann."

Wer zahlt, schafft an

Diese Klarheit scheint heute vergessen, denn das Onboarding-Remastering im KHM wird nicht als offener Wettbewerb, sondern als Verhandlungsverfahren für Generalplaner ausgeschrieben. Das heißt, es zählt vor allem die wirtschaftliche Potenz der Bewerber, eine unabhängige Jury gibt es nicht. Dabei liegt die Zugangsschwelle so hoch, dass nur eine kleine Anzahl Bewerber zu erwarten ist. Die meisten Architekten, die Ideen fürs Belvedere lieferten, müssen hier leider draußen bleiben.

Bedauerlich, sagt Marion Gruber vom Wettbewerbsausschuss der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen. "Das ist nicht der Weg, die beste Idee zu bekommen, und es ist auch nicht der kostengünstigste und risikoärmste." Denn wer Bauaufgaben als Sorglos-Gesamtpaket einem Totalunternehmer anvertraut, liefert diesem den Freibrief für lukrative Nachverhandlungen. Ein Beratungsangebot der Kammer an das KHM wurde schon verschickt. Vielleicht erinnert man sich dort rechtzeitig an die Worte des ehemaligen Direktors und nimmt sich ein Beispiel am Belvedere. Geben Sie Barrierefreiheit, Sire! (Maik Novotny, 2.6.2024)