Sein Schreiben bezeichnet Alhierd Bacharevič als "einen Akt der Freiheit". Julia Cimafiejeva

Solch ein monströses Buch kann nur jemand schreiben, der in Unfreiheit aufgewachsen ist. Einer, der weiß, dass es geradlinige, wohlorchestrierte Geschichten, die auf eine Verheißung zulaufen, nur geben kann, wenn es Ordnung und Recht gibt, die Freiheit schützen, organisieren und Willkür einhegen.

Alhierd Bacharevič wuchs im totalitären System der Sowjetunion auf. Seine Rebellion gegen das diktatorische Wiedergängersystem in seiner Heimat, gegen Normen und Konventionen begann er in der zweiten Hälfte der 1990er mit Punk, Poesie und Prosa. "Einen Akt der Freiheit", so bezeichnete Bacharevič auch das Schreiben an seinem Buch Europas Hunde bei der Präsentation in Berlin.

Macht der Sprache

Die Bezeichnung Buch ist für dieses 700-Seiten-Ungetüm, dessen mutige Herausgabe der Verlag Voland & Quist unternommen hat, in jeder Hinsicht untertrieben. Sowie die Bezeichnung Roman. Es scheint sogar, als wolle Bacharevič als Vertreter der vermeintlich kleinen belarussischen Literatur den Roman als Literaturgattung von innen her sprengen. Mit dem Geist der Freiheit und der Macht der Sprache. Bei seinem Vernichtungs- und Neuerweckungsfeldzug dürfte es ihm möglicherweise um die dicken Romanwelten der sogenannten großen russischen Kultur gehen, wie die eines Tolstoi. Um die belarussische Peripherie im Aufstand gegen das russische Imperium.

Der zweite große Teil des Buches erzählt im märchenhaften Stil von einem Belarus, das im Jahr 2049 Teil eines totalitären russischen Großreiches geworden ist. Aber Bacharevič ist kein linkischer Erzähler, der sich allein auf so etwas wie das in seiner Heimat gepflegte Nationalnarrativ festnageln lassen würde. Vielmehr treibt er seinen Schabernack mit den Mythen und Zeichen der belarussischen Nationalkultur, was vor allem im dritten Teil des Buches deutlich wird.

Deutlichkeit ist allerdings keine Kategorie, mit der man an die Lektüre, besser an die Erkundung dieses literarischen Rätsels à la Joyce herangehen sollte. Eine durchgehende Handlung existiert nicht. Die sechs wesentlichen Teile des Buches sind nur lose miteinander verknüpft. Dazwischen stehen längere Poeme. Thomas Weiler hat den Mammutakt der Übersetzung dieses irren und Grenzen einreißenden Buches auf sich genommen. Dass ihm dafür ein großer Preis gebührt, dürfte bei aller Rätselhaftigkeit unstrittig sein.

Irrlichternde Figuren

Bacharevič jongliert seine irrlichternden Figuren und Wesen wie ein Artist durch Raum und Zeit, ohne sie Bestimmungen zuzuführen. Mal schweben sie suchend, dann fallen sie wieder ungebremst ins Bodenlose. Er lässt sie graben und buddeln in den großen Themen der Menschheit. Das Ganze ist irgendwo angelegt zwischen dem Jahr 2017, als das Buch in Belarus entstand, und einer dystopischen Zukunft, in der in Europa kaum noch Bücher und Literatur gelesen werden. Ein Europa, in dem der Tod des letzten belarussischen Dichters einen Agenten in Deutschland zurück in ein Belarus bringt, das vom russischen Imperium geschluckt wurde.

Den Auftakt macht die Geschichte eines gewissen Oleg Olegowitsch, der eine eigene Sprache erfindet, die er Balbuta nennt. Er will eine Sprache der totalen Freiheit erschaffen. Eine Sprache, die keinen kulturhistorischen Ballast trägt und den Sprecher damit seine Identität aufzwingt, wie es das Russische oder Belarussische tun. Der Kulturkampf um beide Sprachen ist in Belarus seit Jahrhunderten bestimmender Teil der Identitätssuche. Ein Grund, warum dieses monströse Buch nach seinem Erscheinen zu einer Art Kultbuch in Belarus wurde.

In einer Region, in der das Dazwischensein zwischen Kulturen und Identitäten zur existenziellen Selbstbestimmung geworden ist. Auch davon handelt dieses Buch auf unterschiedlichen Ebenen – von der Suche nach dem Eigenen. "Bu samoje", sei eigen, sei frei, sei eigenwillig – heißt es auf Balbuta. Kann man sich aber von all dem metaphysischen Ballast einer Sprache befreien? Kann eine Sprache frei vom Menschen sein? Oleg Olegowitsch ist naiv genug, das zu glauben, wird aber schon bald eines Besseren belehrt.

Alhierd Bacharevič, "Europas Hunde". € 36,– / 744 Seiten. Verlag Voland & Quist, Berlin 2024 Voland & Quist

Obsessives Erzählen

Dem Buch ist ein Bändchen beigelegt, mit dem man Balbuta lernen kann, sogar muss. Denn ganze Teile des Buches hat Bacharevič in Balbuta verfasst. Die Herausforderung, die Bacharevič an den Leser stellt, ist also ebenfalls monströs. Seine Erzählwut bringt reihenweise Gedanken zum Leuchten. Bacharevič täuscht Geschichten an, er schickt den Leser in eine bestimmte Richtung, um ihn dann schwindelig zu erzählen und seine Orientierung zu stören.

Man hat aber auch den Eindruck, dass der Autor den Leser bewusst ermüdet mit seiner Obsession des Erzählens, um ihn einzuspinnen wie eine Spinne ihr Opfer. Es braucht Widerstandswillen und Wachheit, sich dem zu entziehen, lebendig zu bleiben, damit die Kraft der Freiheit eine Chance bekommt. Auch das gehört zu diesem Spiel.

Auf die heutigen Machthaber in Belarus jedenfalls wirkte so viel Freigeist anscheinend sehr bedrohlich, sodass das Buch für "extremistisch" erklärt und damit verboten wurde. Literatur als Gefahr für die Mächtigen. Literatur als schamanenhafte Beschwörung. Dagegen wirkt die fein erzählte und bedachtsam konstruierte Literatur in unseren Breiten nicht selten wie ein braves Schoßhündchen. (Ingo Petz, 1.6.2024)