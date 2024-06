Der Kosmopolit Andrzej Bobkowski schwärmte von Guatemalas Natur ebenso wie von den Zinkdächern von Paris, wo er den Zweiten Weltkrieg überstand. imago stock&people

Diese Farben, ach. Es sind die Farben, die Andrzej Bobkowski so pointiert wie exquisit mit sichrer Hand einzusetzen verstand. Das zeichnete ihn aus. Wie auch diskrete, sacht ironische Dezenz und Humor.

"Hier", setzt der Auftakttext von Hinter dem Wendekreis ein, sechzehn Texte plus letzte Tagebuchaufzeichnungen plus Nachruf von Józef Czapski, "kommt man über die Seitentreppen hoch, hinter dem großen Innenhof. Dort gegenüber liegt über breiten Steinen ein blauer Teppich, der in einer Kaskade vom fünften Stock hinunterschwappt, unser Treppenhaus dagegen ist ein hölzerner, sechsstöckiger Korkenzieher." Wortmächtig und berückend beschreibt er Paris, in das es ihn verschlagen hatte.

Von Frankreich und der Welt

In Wiener Neustadt kam Bobkowski im Oktober 1913 zur Welt, da lehrte sein Vater, später General, an der Theresianischen Militärakademie. Er wuchs in mehreren polnischen Städten auf, maturierte in Krakau, studierte in Warschau Ökonomie. 1939 zogen seine Frau und er nach Frankreich, dort fand er eine Stelle als einfacher Arbeiter in Chatillon bei Paris.

Mit dem Überfall der Deutschen wurden sie durch ganz Frankreich getrieben, er überstand den Krieg in Paris, hielt sich nach 1945 mit diversen handwerklichen Jobs über Wasser, gab eine polnische Untergrundzeitung heraus. Und: Er, der Vielleser, schrieb, sein erster Text war schon 1935 gedruckt worden. Mit Gründung von Kultura 1947, dieser wichtigen antikommunistischen polnischen Exilzeitschrift, die bis zum Jahr 2000 erschien, war er fester Mitarbeiter.

1948 fassten seine Frau und er den Entschluss, nach Guatemala auszuwandern, ohne Spanischkenntnisse, mit ganz wenig Geld. Dort schlug er sich erst mit der eigenhändigen Herstellung von Holzspielzeug durch, eröffnete dann ein bald florierendes Geschäft für Modellflugzeuge. Ende der Fünfzigerjahre ließ ihn, den Schwimmbegeisterten, Radfahrer, den leidenschaftlichen Unabhängigen und Verächter alles "rein Intellektualistischen", sein Körper im Stich. Am 26. Juni 1961 starb er, vier Monate vor seinem 48. Geburtstag, an Krebs.

Zu Lebzeiten erschien von ihm gerade einmal ein Buch, sein Tagebuch der Kriegsjahre in Frankreich. Im Jahr 2000 wurde, nachdem es neun Jahre zuvor auf Französisch publiziert worden war, der erste Teil hiervon eingedeutscht von Martin Pollack, unter dem Titel Wehmut? Wonach zum Teufel? brachte es ein kleiner deutscher Verlag heraus, der bald fallierte.

Nie schwerfällig, nie überladen

Hinter dem Wendekreis ist somit – 62 Jahre nach Bobkowskis Tod – der allererste, auf Deutsch vorliegende Querschnitt durch sein außerdiaristisches Œuvre. Und was für ein Fund es ist! Was für Funde hier zu machen sind! Und welche Entdeckungen.

Klug hat Ron Mieczkowski, lange Lektor der Anderen Bibliothek, die Prosastücke ausgewählt, aus drei Bänden, erschienen 1970 in Paris, 2006 und 2007 in Warschau, und sie gut übersetzt (nur, auffällig in dieser Reihe mit bibliophiler Anmutung, etwas arg flüchtig korrekturgelesen), und der Grafiker Victor Balko hat allem ein dezent sonniggelbes Buchkleid geschneidert.

Die chronologische Abfolge ist so sinnig wie in Lese-Stufen erhellend. Paris schildert Bobkowski extensiv illuminierend in einer betörend leichten Prosa. Nie ist seine Sprache schwerfällig, nie bauchig, nie überladen. Oft tänzelt sie, ohne dabei die Rauschkontrolle einzubüßen. Ein Glanzstück ist Nekyia, in dem er nahe der Maison de Balzac in einer verfallenen Villa, in die er verbotenerweise eindringt, den Geistern von Balzac, Flaubert, Ernest Renan, Jules Michelet, Gustave Le Bon begegnet und sie mit leidenschaftlicher Verve über das Europa 1948, über Freiheit, Totalitarismus, Verblendung, Leere, Kapitalismus und Masse debattieren lässt. Genau die Punkte, die ihn auswandern ließen.

Freiheit ohne Bürokratie

Die zweite Hälfte machen die Schilderungen seiner Schiffsreise aus, Bordimpressionen, Rapporte des Ankommens, Einlebens, Auflebens. Freiheit ohne Bürokratie beschreibt er leuchtend und so lustvoll, wie er Westeuropas Intellektuelle verspottet, die für Freiheit eintreten, sich aber, so enthemmt wie hilflos jammernd, alimentieren lassen von Organisationen oder vom Staat. Europa? Für Bobkowski: hier Museum der Einfalt, dort Riesengefängnis.

Mit dieser federnden, eminenten Prosa ist ein wichtiger, ein fahrlässig auf Deutsch bisher unbekannter, vor allem ein famoser Autor menschlicher Sehnsucht zu entdecken. (Alexander Kluy, 31.5.2024)