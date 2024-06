Am 6. Juni 1944 fand der D-Day und die Invasion der Westalliierten in der Normandie statt. Am einstigen Todesort ist es heute wunderschön. Ein Besuch am "Omaha Beach"

Vom einstigen Todesort merkt man in der idyllischen Normandie kaum noch etwas. Oliver Das Gupta

Dr. Stefan Cohen hat sich für diesen Tag etwas Besonderes vorgenommen. Aus dem sonnigen Florida ist der Krebsforscher mit seiner Frau Susan hierhergereist, an die Küste der Normandie, an die die Ausläufer des Atlantiks rollen. Der Amerikaner steht auf dem zentralen Ort eines Friedhofs. Die letzten Töne des Glockenspiels klingen noch nach, die US-Hymne The Star-Spangled Banner. Nun ist er dran. In den Händen hält er ein Bouquet aus roten und weißen Blumen. Das trägt er ein paar Schritte zu der überdimensionierten Statue eines jungen Mannes und platziert das Gebinde dort.

Der rüstige Senior beginnt vor zwei Dutzend ihm unbekannten Menschen zu sprechen. Davon, dass Amerikaner wie sein Onkel Ben nach Frankreich kamen, um für Freiheit und Demokratie kämpfen. Und dass er hoffe, man vergesse das Opfer dieser Männer nicht. Wenige Sätze nur redet er gegen die Böen an, die vom nahen Meer über den Soldatenfriedhof Colleville-sur-Mer drücken. Hinter Cohen erstreckt sich das Gräberfeld. 9386 weiße Grabsteine toter Amerikaner stehen sorgfältig aufgereiht, bei den meisten handelt es sich um Kreuze, einige stellen Davidsterne dar.

Der Krebsforscher Stefan Cohen besuchte mit seiner Frau das Memorial. Oliver Das Gupta

Landung in der Normandie

Fast alle Bestatteten starben im Sommer vor 80 Jahren in einer der wichtigsten Schlachten der Menschheitsgeschichte: der Invasion der Westalliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie, mit dem die Befreiung Frankreichs von den deutschen Besatzern begann. Die von den Alliierten "Overlord" betitelte Militäroperation begann mit dem Teil "Neptune": In den Morgenstunden landeten amerikanische, britische und kanadische Soldaten an, auch Franzosen, Polen und Soldaten aus anderen Commonwealth-Staaten waren dabei: insgesamt rund 150.000 Mann. "Utah", "Gold" und "Sword", "Juno" und "Omaha", so hatten die Strategen die Abschnitte genannt.

Dort sprangen die Männer ins Wasser und wateten in Richtung der Küste, wo die Garben und Granaten auf sie abgefeuert wurden. Nicht wenige wurden getroffen, verbluteten am Strand, andere wurden von Minen zerrissen oder ertranken beim Ausstieg. Am Ende des ersten Tages waren mehr als 4000 Angreifer tot, bei den Deutschen soll die Zahl der Gefallenen und Verwundeten etwa doppelt so hoch sein. Genaue Zahlen wird es wohl nie geben, allein auf dem US-Soldatenfriedhof Colleville sind für die Kämpfe der Invasionswochen 1500 Vermisste aufgelistet.

Der "längste Tag"

Die Ereignisse, die sich an diesem Datum zugetragen haben, sind oft verfilmt und beschrieben worden, D-Day, dieser "längste Tag". Tatsächlich sind Komplexität und Dynamik des damaligen Geschehens selbst heute schwer zu überschauen, allein schon wegen des Vorlaufes und der Größe der Militärmaschinerie. Allein am ersten Tag kamen mehr als 3000 Landungsboote zum Einsatz, die deutschen Verteidigungslinien wurden von über 7000 Flugzeugen bombardiert, etwa 1200 Marineschiffe feuerten auf die Stellungen. Schon in der Nacht waren Lastensegler und Fallschirmspringer gelandet, um wichtige Punkte unter Kontrolle zu bringen.

"Operation Overlord" kann für sich in Anspruch nehmen, das Ende des Krieges in Europa eingeläutet zu haben. Nur zweieinhalb Monate später nahmen alliierte Truppen Paris ein, bis zum Herbst räumten die Deutschen fast ganz Frankreich. Elf Monate nach der Invasion beendete Adolf Hitler sein Diktatorenleben, danach kapitulierte das Oberkommando der Wehrmacht. Zu diesem Zeitpunkt hatten Westalliierte und sowjetische Truppen das "Großdeutsche Reich" bis auf einige Teile Österreichs und Norddeutschlands ohnehin erobert. Die Niederlage des NS-Regimes zeichnete schon früher ab, doch es war diese neue Front im Westen, die die Entwicklung beschleunigte.

Die Normandie, 80 Jahre nach der Invasion. Oliver Das Gupta

Invasions-Merchandise aller Art

80 Jahre später profitiert die Region massiv vom Nachhall der blutigen Ereignisse vom Sommer 1944. Die Zeiten, in denen die Bevölkerung ihr Auskommen als Apfelbauern, Rinderzüchter und Fischer hatte, sind längst vorbei. Der Tourismus floriert trotz Nebels, Regens und kalter Winde. Unzählige Besucher aus aller Welt steuern die normannische Küste und ihr Hinterland an, um die Schauplätze des Krieges zu besuchen. Sie klettern auf Bunkerruinen an den Klippen der Pointe du Hoc herum, bestaunen tiefe Krater, mit denen die großkalibrige Schiffsartillerie die Küste durchpflügt hat, posieren vor den Resten des künstlichen Hafens der Alliierten vor Arromanches.

In vielen Orten bieten privat betriebene Ausstellungen gegen stattliche Eintrittspreise Blicke auf rostige Kanonen und mit Puppen in Wehrmachtsuniformen nachgestellte Szenen des Bunkeralltags. Und es gibt Invasions-Merchandise aller Art: Tassen, Kappen, T-Shirts, auf denen Fahnen, Wappen und Szenen gedruckt sind, auch Spielzeugpanzer zum Nachbauen, made in China. In Dorfläden verkaufen sie Invasions-Bier, lokale Erinnerungen an die bewegten Tage und das Feingebäck Madeleine in schmucken Boxen zum 80. Jubiläum.

Heute klettern Touristen in den Bunkerruinen des ehemaligen Kriegsschauplatzes herum, viele der Besucher sind durch eine Familiengeschichte mit dem Ort verbunden. Oliver Das Gupta

Fehlender Kontext

Wirklich verständlich dargestellt wird die Geschichte nur an wenigen Orten. Etwa im Mémorial de Caen, das reichen Kontext liefert: Wie sich Deutschland nach der Niederlage des Ersten Weltkriegs sozioökonomisch entwickelte, die gravierenden Bedingungen des Versailler Vertrags, die Hyperinflation. Und wie ein Klima entstand, in der ein Nichtsnutz wie der aus Österreich eingewanderte Adolf Hitler reüssieren konnte. Auch der Vernichtungskrieg der Deutschen gegen die Sowjetunion ist eine Station, ebenso die von Berlin aus konzipierte systematische Vernichtung von Millionen wehrloser Menschen, weil sie Juden, Sinti und Roma oder "lebensunwert" waren.

Ausführlich wird der weitere Verlauf der Schlacht um Frankreichs Nordwesten dargestellt: Wie die Alliierten es einer Woche nach Beginn der Invasion schafften, die Frontlinie 30 Kilometer landeinwärts zu verschieben – und das auf einer Länge von 100 Kilometern –, wie sie mehr als 300.000 Soldaten nach Frankreich schaffen konnten und mehr als 50.000 Fahrzeuge. Der für die Befreier verlustreichen Gefechte in der unübersichtlichen Landschaft, in denen die Scharfschützen in Hecken saßen und die Panzer wegen Steinmauern nicht weiterkamen, dazu die Gegenstöße der SS-Panzerverbände, dann die Eroberung des Hafens Cherbourg. Schließlich die "Tasche von Falaise", als sich die Alliierten anschickten, die deutsche 7. Armee vom Hinterland abzuschneiden. Bevor sich der Kessel schloss, konnten zwar viele deutsche Soldaten entkommen. Doch der Verlust an schwerem Kriegsgerät wog immens, die Schlacht war nach 100 Tagen entschieden, der Weg nach Westen war für die Alliierten frei.

Hans Ehrich aus Bayern zieht es seit Jahren an den Strand, sein Vater war hier im Krieg. Oliver Das Gupta

Das Leid der Franzosen

Was in der kollektiven Erinnerung bis heute zu kurz kommt, ist das Leid der Franzosen. Auf die Zivilbevölkerung nahmen damals weder Deutsche noch Alliierte Rücksicht. 3000 französische Zivilisten starben am ersten Tag der Invasion, am Ende der Schlacht um Frankreichs Nordwesten war die Zahl der Opfer auf rund 20.000 gestiegen, Orte wie die Stadt Caen waren völlig zerstört. Den von der nationalsozialistischen Propaganda großmäulig als "Festung Europa" deklarierten "Atlantikwall" überwanden die Alliierten binnen weniger Tage, wenn auch mit Schwierigkeiten.

Die Anlandung am Abschnitt "Omaha" verlief aus alliierter Sicht besonders blutig. Die deutschen Verteidigungsanlagen in den Klippen hatten die alliierten Bombardierungen weitgehend unbeschadet überstanden, die Landser mähten die am weiten Strand ungeschützten GIs mit Maschinengewehrsalven nieder. Mehr als 2000 US-Soldaten starben in dem Abschnitt an diesem Tag, dann war das Steilufer überwunden und der deutsche Widerstand gebrochen. Auch wegen der vielen Gefallenen legten die Amerikaner nach dem Krieg den Soldatenfriedhof Colleville direkt über "Omaha Beach" an, die Toten blieben auf einem Teil des Schlachtfeldes.

Verfeindete Väter, verbrüderte Söhne

Dort steht Stefan Cohen aus Florida mit seiner Frau. Nach seiner kleinen Rede plaudert das Ehepaar mit Hans Ehrich aus dem bayerischen Chiemgau. Der Amerikaner erzählt mehr über seinen Onkel Ben. Der habe zu den Luftlandeeinheiten des D-Day gehört, überlebte aber den Krieg. Was er erlebt habe, muss so schrecklich gewesen sein, dass er auch als alter Mann schwieg. Der Neffe kommt auf die Gegenwart zu sprechen, auf Donald Trump, auf Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine, auf den grassierenden Antisemitismus. "Für mich ist die Generation, die Europa von den Nazis befreit hat, besonders wichtig", sagt Cohen, "diese Menschen sollten uns auch heute Vorbild sein." Und dann fügt er hinzu: "Wissen Sie, ich bin jüdisch."

Die Amerikaner müssen los, ihre Reisegruppe wartet, der Bayer Ehrich bleibt noch. Der pensionierte Lehrer geht hinunter zum Meer, ein Fußmarsch, der nur wenige Minuten dauert. Dann geht Ehrich den hellen Sandstrand entlang, die Wolken ziehen schnell über den Himmel, die Sonne wärmt, die Gischt glitzert. Am Todesort von einst ist es heute wunderschön. Ehrich blickt hinauf zu den Bunkerresten, die grau und klobig aus der grünen Landschaft ragen. In irgendeiner deutschen Stellung an dieser Küste saß sein Vater Herbert, ein Funker der Wehrmacht. Halb taub vom Bombeninferno soll er aus dem Bunker getaumelt sein, die Amerikaner behandelten ihn gut. Mehr weiß Ehrich nicht: "Mein Vater wollte nicht über den Krieg sprechen."

Den Sohn zieht es trotzdem seit vielen Jahren immer wieder hierher, oft gemeinsam mit dem früheren Medienmanager Kim aus dem US-Bundesstaat Michigan. Dessen Vater ging im Juni 1944 als junger Soldat im Abschnitt "Utah" an Land. Die Söhne der einstigen Feinde wurden enge Freunde. Dieses Jahr kam Kim nicht mit, die Gesundheit. Hans Ehrich macht Fotos und schickt sie an ihn über Whatsapp, dazu spricht er auf Englisch eine Sprachnachricht auf. Er nennt ihn "Bruder". (Oliver Das Gupta, 1.6.2024)