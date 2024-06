Das Wahrzeichen Riesenrad im Wiener Prater wurde 1897 zum 50-Jahr-Thronjubiläum Kaiser Franz Josephs errichtet. IMAGO/Panthermedia

Folgendes erzählte mir Hans Hurch, der verstorbene Direktor des Filmfestivals Viennale, vor Jahren: Nach einer Vorführung eines Michael-Haneke-Films in Cannes stand er mit einigen Freunden aus Deutschland vor dem Kino, als sie ihn fragten: Kommt ihr Österreicher noch mit uns zum Essen, oder wollt ihr gleich Selbstmord begehen? War das bloß ein deutsches (vielleicht sogar europäisches) Vorurteil gegenüber der vorherrschenden Dunkelheit im österreichischen Kino, oder war das schon eine angemessene Darstellung einer der wesentlichen Säulen österreichischer Kultur?

Österreichische Leitkultur

Was ist überhaupt österreichische Kultur? Karl Nehammers Leitkultur? Was auch immer das sein mag. "Es war einmal ein Kaiser", so beginnt ein nostalgischer Essay des berühmten österreichischen Schriftstellers Joseph Roth, des großen Archivars dessen, was sein Zeitgenosse Robert Musil scherzhaft Kakanien nannte. "Die Sinnlosigkeit seiner letzten Jahre erkannte ich klar, aber nicht zu leugnen war, dass eben diese Sinnlosigkeit ein Stück meiner Kindheit bedeutete. Die kalte Sonne der Habsburger erlosch, aber es war eine Sonne gewesen.

"Ist das österreichische Kultur? Roths sentimentale Vision des kaiserlichen Zeremoniells und der unsicheren Politik, die schließlich zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte? Oder sind es die Wunder der Fin-de-Siècle-Kunst und des Designs, das überstrapazierte "Wien um 1900"? Oder ist es vielleicht der Optimismus und der zukunftsorientierte Geist des Roten Wien? Im Oktober 1930 hielt Karl Seitz, Wiens zweiter sozialistischer Bürgermeister, Karl der Rote, wie er im Volksmund genannt wurde, eine Rede bei der Eröffnung des Karl-Marx-Hofs, eines festungsartigen Gemeindebaus am nördlichen Stadtrand. "Wenn wir einst nicht mehr sind, werden diese Steine für uns sprechen", lautete ein besonders denkwürdiger Satz.

Brillante Köpfe hervorgebracht, und auch entsorgt

Es gäbe noch zahlreiche Zitate und Anekdoten, die zur Auswahl stehen. In ihrer Gesamtheit veranschaulichen sie die enorme geistige, soziale und politische Leistung Österreichs. Es ist dieser Moloch österreichischer – und im engeren Sinn "Wiener" – Kultur, der im Mittelpunkt eines Buchs steht, das Vienna heißt und im vergangenen Jahr im englischen Original erschienen ist. How the City of Ideas Created the Modern World lautet sein Untertitel, der Verfasser ist der britische Journalist und Historiker Richard Cockett.

Eine so besondere Bedeutung für eine Stadt zu beanspruchen, vor allem eines Landes, das eine so große Rolle bei den Gräueltaten der Nazis gespielt hat, ist heikel, denn von dort ist es nicht weit zur Diskussion über einen Sonderweg. Glücklicherweise ist das etwas, das Cockett (im Gegensatz zur Volkspartei) sorgfältig zu vermeiden weiß. In elf Kapiteln erklärt er, wie die österreichische Hauptstadt nicht nur Generationen brillanter Köpfe hervorgebracht, sondern auch rücksichtslos entsorgt hat, als die Zeiten politischer und sozialer Reformen reaktionären Zeiten wichen.

Cocketts klare Mission

Als ehemaliger Afrika- und Asien-Korrespondent des Economist (jetzt Nachrichtenredakteur des Magazins) hat Cockett Geschichten über den Sudan und Burma geschrieben. In Anbetracht dessen mag seine Entscheidung, sich Wien zuzuwenden, überraschend erscheinen. Aber das muss es nicht. Cockett begegnete der Wiener intellektuellen Tradition (in Form der Österreichischen Schule der Nationalökonomie) bereits in den 1990er-Jahren, als er an einem anderen Buch arbeitete und während dieser Zeit mit dem großen Denker Karl Popper korrespondierte. Diese Erfahrung war der Auslöser für sein Interesse an der "wissenschaftlichen Weltanschauung von Wien", ein Begriff, der in Vienna immer wieder auftaucht.

Als Cockett Jahrzehnte später zum Thema zurückkehrte, hatte er eine klare Mission: Er wollte der Stadt die Anerkennung ihres einzigartigen Beitrags zum westlichen intellektuellen und kulturellen Leben zurückgeben, die sie durch die überwältigende Amerikanisierung der Weltpolitik und -geschichte verloren hatte. Ein Prozess, der durch die Tatsache verschärft wurde, dass viele der bedeutendsten Gelehrten und Wissenschafter Wiens erst bekannt wurden, als sie wegen des Nationalsozialismus, des Krieges oder aus anderen Gründen in die USA oder seltener nach Großbritannien emigrieren mussten. Das ist, laut Cockett, ein "fehlendes Stück der Geschichte des 20. Jahrhunderts". Er wollte sie neu schreiben.

Richard Cockett, "Vienna. How the City of Ideas Created the Modern World". € 30,– / 445 Seiten. Yale University Press, 2023 Yale University Press

Geschick und Recherche

Dies erforderte Geschick und eine Menge Recherche. Obwohl das Buch journalistisch geschrieben ist, ist es voll von wissenschaftlichen Details und Fußnoten. Vienna ist keine ganz leichte Lektüre (das Buch ist auch physisch ziemlich schwer). In Methodik und Aufbau erinnerte es an eine andere hervorragende historische Studie aus jüngster Zeit, Die Europäer von Orlando Figes. Es erschien erstmals 2019 und überblickt das "lange 19. Jahrhundert", die Zeit zwischen der Französischen Revolution von 1789 und dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914, anhand des Lebens verschiedener literarischer und künstlerischer Persönlichkeiten, vor allem des russischen Schriftstellers Iwan Turgenjew und der französischen Mezzosopranistin Pauline Viardot und ihres Ehemanns, des Historikers und Kunstkritikers Louis. In gewisser Hinsicht kann dieses Buch als Vorgeschichte zu Vienna gelesen werden, denn es werden viele der dramatischen sozialen und technischen Neuerungen vorgestellt, die den Weg für das Aufblühen von Kunst und Kultur in der späthabsburgischen Welt und darüber hinaus ebneten.

Ein Thema, das sich durch ganz Vienna zieht, ist die weitgefasste Wiener Schule. Ihr Hauptmerkmal ist ihre schiere Vollständigkeit; sie ist eine "typisch wienerische Mischung aus Empirie und Geisteswissenschaften, aus Wissenschaft und Kunst, aus Theorie und Praxis". Der Wirtschaftswissenschaftler Friedrich von Hayek, die Schlüsselfigur im zweiten Teil des Buches, der sich mit dem Wiener Einfluss im Ausland befasst, war, um nur ein Beispiel zu nennen, ein angehender Botaniker, bevor er sein Jurastudium abschloss; er promovierte dann in Politikwissenschaft, hatte aber offenbar die meiste Zeit an der Universität damit verbracht, Psychologie zu studieren. All das, schreibt Cockett, ist die Folge des spezifisch wienerischen Bildungsverständnisses, das nicht nur die formalisierte Bildung – sprich Schulen und Universitäten – umfasste, sondern auch, und das ist noch wichtiger, "ein sich überschneidendes Netzwerk von offizieller, informeller und häuslicher Pädagogik".

Aufblühen von Kunst und Kultur

Ein solches Netz umfasste alles, von Kaffeehausgesprächen bis zu den zahlreichen Zirkeln, Gesellschaften und Privatseminaren der Stadt, die sich um Persönlichkeiten wie Sigmund Freud, den Mathematiker Kurt Gödel und den Ökonomen Ludwig von Mises rankten. In dieselbe Kategorie fallen die Denkfabriken, Sommerlager und Volkshochschulvorlesungen des Roten Wien. Das Aufwachsen in Wien war also ein bemerkenswert offener und egalitärer Prozess, sowohl in der kaiserlichen als auch in der nachfolgenden republikanischen Zeit. "Die Wiener Bildungstradition war daher für jene zugänglicher, die außerhalb der scheinbar starren ethnischen, klassenmäßigen, religiösen und geschlechtsspezifischen Hierarchien der Mitte des 19. Jahrhunderts geboren wurden", schreibt Cockett. Juden und Frauen – zwei der am meisten unterdrückten Gruppen in der europäischen Geschichte – gehörten zu den Hauptbegünstigten.

Diese Offenheit hatte noch eine weitere Konsequenz: Durch die Ablehnung des Idealismus und der Metaphysik deutscher Prägung zugunsten eines wissenschaftlich fundierten Weltverständnisses war die Wiener Weltanschauung instinktiv antitotalitär und förderte Experimente, Dialog und einen interdisziplinären Ansatz. Das folgende Zitat stammt aus einem Kapitel über das Rote Wien, der Gedanke wiederholt sich im gesamten Buch: "In ihrem Bestreben, die Grenzen zwischen Biologie und Mathematik, Psychologie und Kunst, Sexualität und Endokrinologie oder Mathematik und Philosophie aufzulösen, haben die Wienerinnen und Wiener in der Folge völlig neue Studienbereiche ins Leben gerufen und abgegrenzt." Diese neuen Gebiete reichten von der Kinderpsychologie bis zum modernen Marketing; von der Geburt der modernen Soziologie und der Managementstudien bis zu den Versuchen, das "Orgon" nutzbar zu machen, eine nebulöse Art von Energie, die, wenn sie akkumuliert wird, den Sexualtrieb der Menschen erhöht. Darüber hinaus gab es noch vieles mehr. Oft, wenn auch nicht in allen Fällen (nicht im Fall von Wilhelm Reich, dem Erfinder des Orgon-Energie-Akkumulators), verdienten diese bahnbrechenden Männer und Frauen mitunter viel Geld mit ihren neu geschaffenen Disziplinen.

Gewalttätiger Ethnonationalismus

All das mag elitär klingen. Tatsächlich stammten viele der in Vienna porträtierten Wiener aus wohlhabenden Familien; ein Paradebeispiel ist der Philosoph Ludwig Wittgenstein, Sohn eines Selfmade-Industriellen, der unter anderem den Bau des größten Teils der Sezessionsgebäude bezahlte. Cockett aber ignoriert keinesfalls das, was er als "Leben jenseits der Ringstraße" bezeichnet, und die Auswirkungen der Revolte gegen den Wiener Liberalismus auf die österreichische Geschichte, angefangen beim virulenten Antisemitismus eines Georg von Schönerer und Karl Lueger bis hin zur völligen Umarmung des Nationalsozialismus Mitte der 1930er und der Säuberung des intellektuellen Establishments, das mehrheitlich aus Juden bestand. In diesem gewalttätigen Ethnonationalismus wie auch in seiner wissenschaftlichen Weltanschauung, so Cockett, war Wien ein Vorläufer der modernen Welt. Die heutige Verbreitung des Nationalismus in Ungarn, der Slowakei und Österreich selbst hätte das Personal in Cocketts Buch nicht überrascht.

Trotz dieser Tatsache und der schädlichen Auswirkungen einiger Wiener Erfindungen (Edward Bernays’, eines Neffen Freuds, Erfindung der modernen Konsumkultur oder John von Neumanns Arbeit am Manhattan-Projekt) waren die meisten dieser Helden und Heldinnen vom Geist der wissenschaftlichen Forschung, des Pluralismus und der Inklusivität bewegt und nicht von den engstirnigen Kräften der ethnischen Politik oder des Eigeninteresses. Viele, wie Hayek oder Popper, machten es sich zum Lebensziel, die Vision einer offenen Gesellschaft als Bollwerk gegen Nationalismus und Obskurantismus zu fördern. Dafür stehen wir alle in ihrer Schuld, um auch hier Cocketts Schlusssatz zu verwenden. (Alexei Korolyov, 1.6.2024)