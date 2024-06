Ferdinand Schmalz hofft auf ein Europa, das "seine Sperrigkeit und Vielgesichtigkeit endlich als seinen größten Vorteil" ansieht. Apollonia T. Bitzan

Ferdinand Schmalz, Autor

Europa ist erst einmal ein Blick da aus dem Zugfenster. Oder besser eine Frage, was ist denn das, dieses Europa? Und dann der Blick da aus dem Zugfenster von meinem sechzehn Jahre alten Ich, das, genervt von all diesen seelenlosen EU-Plakaten, beschlossen hat, mit einem Interrail-Ticket sich selber auf die Suche zu begeben, einen Sommer lang von Inverness bis Lagos, von Sligo bis Livorno. Ein Blick da aus dem Zugfenster auf ein Europa, das immer schon im Aufbruch ist und in der Krise. Das nicht einmal ein richtiger Kontinent ist und doch der Kontinent schlechthin. Das immer schon zerrissen und wieder zusammengeflickt, und dieses Schienennetz, das ist die Flickennaht, die es zusammenhält, dort, wo die völkischen Kräfte es wieder mal auseinandertreiben wollen, wo sie Zwist und Eigenbrötelei säen. Wo das hinführt, wenn sie einen schwachen Moment finden, an dem sie ansetzen können, hat man am Beispiel Großbritanniens sehen können, das doch gerade mit seinem eigenwilligen Sonderstatus in dieses widersprüchliche Europa wie kein anderes gehörte. Es wird auf die eine oder andere Weise wieder in die EU zurückfinden. Ich schaue aus dem Zugfenster und sehe ein Europa von morgen, das seine Sperrigkeit und Vielgesichtigkeit endlich als seinen größten Vorteil erkennen kann.

Lisz Hirn, Philosophin

Europa ist kaum mehr als eine Utopie. Ein Nicht-Ort, zu dem nach den katastrophalen Weltkriegsverheerungen aufgebrochen wurde. Aus dem Geist eines imaginären Westens wurde die Vorstellung einer europäischen Einheit ersonnen. Für deren Materialisierung wurden Orte errichtet, welche heutzutage eher ihre Unzulänglichkeiten symbolisieren. Der Automatismus nationaler Politik, "Brüssel" zum Sündenbock zu erklären, um das eigene Ungenügen auf den großen Unfassbaren zu projizieren, unterwandert die Utopie zusätzlich.

Die Schwierigkeit aber, Europa überhaupt zu fassen, scheint ebenso geografischer Natur zu sein: Wo fängt es an, wo hört es auf, wer gehört dazu und kann überhaupt dazugehören? Sind die Grenzen Europas die Gebirgsketten und Küsten des Kontinents, oder sind es die Grenzen der Fantasie derer, die es seit Jahren anästhesieren?

Was kann eine Utopie mehr, als zu mobilisieren? Sie kann zeigen, was die Welt sein könnte, wenn man wollte. Zum Beispiel eine der Reisefreiheit, des beruflichen und wissenschaftlichen Austauschs, der Menschenrechte und des gewaltfreien Miteinanders. Durch die EU kann selbst das kleine Österreich zu dieser Welt werden, in der die große ihre Probe hält. Wenn Europa gegenwärtig in Gefahr ist, dann nicht durch eine neue Realität. Jede Utopie scheitert dann, wenn sie niemand mehr liebt.

Michael Köhmeier, Autor

Manche unserer Aufsätze über die Europäische Union – für und wider … ob überhaupt … Warnung: ja nicht! … Skepsis: schon, aber … – wird man in fünfzig Jahren entweder mit ironischem Kopfschütteln oder einem tragischen Seufzer lesen. Haben die denn nicht erkannt, dass sich eine historische Welteinmaligkeit herauszubilden begann? So werden unsere Nachfahren sich fragen. Haben sie dieses politische Wunder nicht begriffen? Da hatten sich auf dem blutigsten Kontinent der Erde siebenundzwanzig Staaten zusammengetan zu einer wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Gemeinschaft – sagen wir es pathetisch: zu einer Familie, in der vierundzwanzig Sprachen gesprochen werden, und das nicht aufgrund einer durch Kriege erzwungenen Doktrin, sondern durch demokratische Volksentscheide, und anstatt zu jubeln und zu feiern, anstatt stolz zu sein und sich zu freuen, anstatt mit Begeisterung und glücklicher Vorausschau auf künftige Generationen mitgestalten zu wollen, haben sie gemeckert und geraunzt, haben sie versucht zu demontieren und zu zerstören. Was waren das für welche, um Himmels willen? So werden sich unsere Enkel und Urenkel fragen. Ironisches Kopfschütteln, wenn es gut ausgegangen ist. Tragische Seufzer, wenn nicht. Wenn aber letzteres, dann werden sie nicht vergessen, wer diejenigen waren, die dieses politische Wunder zerstört haben.

Markus Binder, Musiker

untertänigst übernational unternehmensergebene e punkt u punkt, nichtverstaatlichte staatengesellschaft von europa, wie die meisten hier regiert von konservativen, verstrickt in ökonomische rangeleien mit der globalen konkurrenz, innerlich irritiert von tradition und kleinlichkeit, groß das unverständnis für andere lebensweisen, ruinös die perspektive der überlegenheit. westeuropa, du kultivierte ausbeuterin, was machst du, ich weiß nicht, was gehen mich die großmächte an, wenn wir mit all der uns zur verfügung stehenden minimalen macht nichts ausrichten können, kann nur mehr innovativer sozialismus weiterhelfen, der kapitalistische rambazamba hat ja schon alles kaputtgemacht, ökologisch und mental. jahrhundertelang haben sie sich in europa gegenseitig die köpfe eingeschlagen, haben es irgendwann geschafft, damit aufzuhören, halten jetzt zusammen (britannien ist allerdings davongeschwommen), befinden sich aktuell aber schon wieder in höchster aufregung, die gleich mit militärischer aufrüstung verknüpft wird anstatt sich auf produktive formen von konfliktlösung und zusammenarbeit zu konzentrieren. aus künstlerischer sicht wünsche ich der gnädigen feudalneoliberalen e. u. erheblich mehr kreativität und feingefühl beim umgang mit den anderen. da ist noch viel luft nach drüben.

Jakob Lena Knebl, Künstlerin

VOTE!

09.06.!

Berni Wagner, Kabarettist

Ich bin ja voreingenommen. Manche behaupten, aus Brüssel käme nichts Gutes. Aber meine Tante brachte mir als Kind von Dienstreisen belgische Süßigkeiten mit. Mit köstlich karamellverklebten Zähnen erlebte ich den Umstieg auf den Euro. Für manche bis heute traumatisch, aber mich packte ab dem ersten "Starterkit" die Sammellust. Euromünzen waren wie kleine, runde Pokémon-Karten. Seltene (finnische Cents!) gingen damals um das Zigfache ihres realen Werts über den Schultisch – Währungsunion hin oder her. Schengen ersparte mir Staus in überhitzten Autos an der Grenze zu Italien: Die EU war cool. Später kam ein differenzierteres Bild dieses enormen Demokratieexperiments. Transparenz, Lobbyismus und – ja – Bürokratie: verbesserungsfähig. Aber die besten Lösungen für die Probleme unserer Zeit erwarte ich nur aus dieser überstaatlichen Zusammenarbeit. Manche wollen dafür ins EU-Parlament gewählt werden, dass sie die EU eigentlich ablehnen. Ich dagegen wünsche mir mehr Kooperation. Europaweite Wahllisten, die sich auch einer europaweiten Öffentlichkeit stellen ... Was die Zukunft der EU wirklich bringt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber bei ihren Gegnern sehe ich nur Vergangenheit.

Austrofred, Musiker und Autor

Als europa- bzw. zumindest zentraleuropaweit agierender Rockkünstler nehme ich mittlerweile die Grenzen zwischen den EU-Ländern fast nicht mehr wahr. Und das ist schon was Superes. Weil auch wenn diese oder jene Grenzen schon ihren Sinn und ihre Berechtigung haben mögen, muss man sich schon auch vor Augen halten: Sie sind menschengemacht und im Endeffekt vollkommen willkürlich. Was wir uns an Unterschieden und Mentalitäten so vorstellen, ist viel verschwommener und wurschter, als diese Grenzen uns suggerieren.

Ein schönes europäisches Symbol finde ich die Olympia-Looping-Achterbahn im Prater, ein, wenn man so will, dortiges Wahrzeichen. Einmal im Jahr fährt das Olympia-Looping nach München, wo es als Wahrzeichen für die Wiesn fungiert. Ich meine, ein Wahrzeichen zeigt normalerweise: Schauts her, was wir leisten können – wir bauen Achterbahnen, so groß und schwindelerregend, dass ihr euch Minimum dreimal anspeibts, because we can. Wahrzeichen-Sharing dagegen kommt mir recht modern vor.

Ansonsten: Wählts nicht anti. (Damit mein ich die zerschnittenen Gesichter und ihre Freunde.)

