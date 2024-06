Am 3. Juni jährt sich Franz Kafkas Todestag zum 100. Mal. Ein Grund, um den tschechischen Architekten und Kafka-Fan Petr Hájek in Prag zu besuchen

Der Architekt Petr Hájek liebt den Ausblick seiner Prager Wohnung in einen alten, unsanierten Innenhof. Seine Frau und er haben zwei Wohnsitze, eine Wohnung in der Stadt und ein Haus auf dem Land.

"Ich liebe dieses Wohnzimmer. Es ist schmal und lang und hoch, wie ein Periskop, wie ein Erker im Himmel. Die Aussicht in den alten, unsanierten Innenhof ist ziemlich kafkaesk, fast schon ein bisschen unheimlich. Doch ich bin nicht nur ein Anhänger des Ausblicks, sondern auch des Lichts. Oben im Dach gibt es ein schmales Oberlicht, da fällt ein dünner, ein hauchdünner Sonnenstrahl in den Innenraum, ein Fenster wie eine Sonnenuhr, und je nach Jahreszeit kann ich am Licht und am Schattenwurf an der Wand ganz genau erkennen, wie spät es ist.

Der Prager Architekt Petr Hájek hat schon als Student von einer Dachgeschoßwohnung geträumt. Wojciech Czaja

Meine liebste Uhrzeit, jetzt im Frühjahr, ist so circa 16 bis 17 Uhr. Erstens mag ich die Farbe des Lichts, und zweitens fasziniert mich, wie die Sonnenstrahlen in den Raum und auf die Kunstwerke fallen und die Leinwände mit hellen Diagonalen durchschneiden. Die Kunstwerke stammen von Freunden und guten Bekannten, von Pavel Rùt, Václav Girsa, Václav Cígler, Krištof Kintera und Ivana Šrámková. Damit die Kunst noch besser zur Geltung kommt, habe ich mich entschieden, die Wände grau zu streichen, in diesem weichen, satten, fast eigenschaftslosen Grau.

Die Kunstwerke in Petr Hájeks Wohnung stammen von Freunden und guten Bekannten. Wojciech Czaja

Meine Frau Lenka ist keine große Freundin dieser Kunstwerke, sie sind ihr zu explizit, zu sexuell in ihrer Energie. Mich hingegen regen die Motive in meiner Fantasie an. Man muss wissen: Meine Frau und ich haben zwei Wohnsitze. Ich bin eher hier in der Stadtwohnung zu Hause, in Letná, auf halbem Wege zwischen Kleinseite und Holešovice, 120 Quadratmeter in Summe, sie hingegen wohnt etwas außerhalb, rund eine halbe Autostunde von Prag entfernt. Und so darf sich jeder am jeweiligen Wohnort ein bisschen nach eigenem Geschmack austoben, das ist der Deal.

Damit die Kunstwerke zur Geltung kommen, hat Hájek sich entschieden, die Wände grau zu streichen, mit einem "weichen, satten, fast eigenschaftslosen Grau". Wojciech Czaja

Schon als Student habe ich von einem Dachgeschoß geträumt. Gefunden habe ich den Rohdachboden 2004, eine alte Holzkonstruktion mit Ziegeldeckung. Als ich das erste Mal hier oben war, gab es hunderte Tauben, manche lebendig, andere schon seit geraumer Zeit tot, ein Desaster! Es gab eine Menge zu tun, aber ich musste mit meinem Geld sparsam umgehen, bei vielen Arbeitsgängen habe ich daher selbst Hand anlegen müssen, insgesamt hat der Dachausbau vier Jahre gedauert.

Während die ganze Wohnung grau ausgemalt ist, sind das Badezimmer in ein Gelborange und das Schlafzimmer in ein Königsblau getaucht. Beide Farben haben gute Gründe. Ich habe eine sehr kalte, fast schon grünliche Hautfarbe, war immer schon blass im Gesicht, und das Gelb schmeichelt mir, gibt mir sogar einen rosigen Teint. Und was das Blau betrifft, hat einer unserer beiden Söhne für ein Filmprojekt einmal eine Blue Box benötigt, so wie man das aus Nachrichten- und Wetterstudios kennt, und so hat er uns das Schlafzimmer von oben bis unten eingebläut.

Die Wände im Badezimmer sind hingegen gelborange und jene im Schlafzimmer königsblau. Wojciech Czaja

Wenn ich endlich mal nicht arbeite und so etwas wie Freizeit habe, was als Architekt nicht oft vorkommt, dann bin ich gerne zu Hause. Am liebsten sitze ich im Eames-Chair oder ganz einfach auf der Fensterbank, mit Blick hinaus in den Hof. Manchmal, wenn Freunde zu Besuch sind, so scheint mir, dann tun sie mit Vorliebe das Gleiche, so wie Jan Tabor aus Wien, der mich hier schon oft besucht hat, und dann sind wir da gesessen und haben in diesen poetischen, pittoresken Innenhof hinausgesehen. Dieser Innenhof! Das Schloss. Der Mord. Der Process. Das Urteil. Der Verschollene. Es ist, als könnte ich direkt in Kafkas Kopf hineinsehen, als könnte ich in seine Gedanken eindringen, in diese Polarität aus Ordnung und Chaos, aus Kontrolle und Einfach-so-passiert. Jetzt ist er schon seit 100 Jahren tot – und immer noch so präsent. Und meinen Freund Jan Tabor, der vor drei Jahren gestorben ist, den vermisse ich auch.

Insgesamt hat der Dachausbau vier Jahre gedauert und Hájek hat viel selbst gemacht. Wojciech Czaja

Für die Zukunft wünsche ich mir qualitativ so tolle Projekte wie bisher, aber quantitativ weniger Arbeit, mehr Freizeit, mehr Aussicht in den Innenhof, aber auch mehr Aussicht auf Urlaub – und dass wir eines Tages die Koffer packen und in die Toskana ziehen. Was für eine Landschaft! (Wojciech Czaja, 3.6.2024)