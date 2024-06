Parteitreue ist heute für Wahlberechtigte aller Altersgruppen gleich unwichtig. APA/FRANZ NEUMAYR

Linz – Stammwähler – gibt es die eigentlich noch? Im Auftrag des STANDARD ist das Linzer Market-Institut dieser Frage bei seiner Umfragewelle in der Vorwoche nachgegangen. Tatsächlich müsse man die Parteigänger, die eine Partei nach eigenen Angaben "immer bzw. meistens" wählen, fast schon mit der Lupe suchen, sagt Market-Institut-Leiter David Pfarrhofer: "Dieses Motiv spielt noch bei rund einem Viertel der jeweiligen Wählerschaft der lange etablierten Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ eine starke Rolle – aber bei jüngeren Parteien kaum. Auch nicht bei den Grünen, die es ja auch schon bald vier Jahrzehnte gibt."

Während man früher angenommen habe, dass ältere Menschen eher dazu neigten, immer gleich zu wählen, so sei Parteitreue heute für Wahlberechtigte aller Altersgruppen gleich unwichtig geworden, erklärt der Experte. "Da sagt jeweils die Hälfte der Befragten, dass das Wählen derselben Partei für sie wenig oder gar nicht wichtig wäre."

Geänderte Parteienlandschaft

Damit hängt auch zusammen, dass die derzeitige Parteienlandschaft ganz anders aussieht als bei der Wahl 2019: Würde jetzt (und nicht erst im September) gewählt, käme die FPÖ auf 28 Prozent (2019 waren es 16 Prozent), die SPÖ auf 22 (zuletzt: 21) Prozent, die ÖVP auf 20 (unter Sebastian Kurz 37), die Neos auf zwölf (zuletzt: acht), die Grünen auf acht (zuletzt: 14), die Bierpartei auf sechs und die KPÖ auf drei Prozent.

Auf die Frage, welche Partei man bei der Nationalratswahl 2019 gewählt hätte, sagen 85 Prozent der heutigen ÖVP-Präferenten, dass sie auch damals ÖVP gewählt hätten. "Die ÖVP-Wählerschaft ist also tatsächlich auf einen treuen Kern zusammengeschrumpft", sagt Pfarrhofer. "Von den deklarierten SPÖ-Wählerinnen und -Wählern sagen nur 64 Prozent, dass sie zuletzt auch SPÖ gewählt haben. 18 Prozent der heutigen SPÖ-Anhängerschaft hat 2019 die Grünen gewählt. Bei den Freiheitlichen finden wir nur 48 Prozent, die auch bei der Wahl nach dem Ibiza-Skandal freiheitlich gewählt haben. Drei von zehn heutigen FPÖ-Wählern haben damals die Kurz-ÖVP gewählt."

Bei den kleineren Parteien ist die Datenbasis aufgrund geringer Fallzahlen unsicher. Tendenziell lässt sich aber sagen, dass viele Grün-Wähler von 2019 heute nicht nur bei der SPÖ, sondern auch bei den Neos oder Bierpartei ihr Kreuzerl machen würden. Die Neos können zudem wohl auf Stimmen ehemaliger Nicht- und Kurz-Wähler hoffen. Die Bierpartei grast ebenso wie die Kommunisten in allen Lagern, beide Parteien könnten sogar etliche Stimmen früherer Wähler der Kurz-ÖVP holen.

Gute Lösungen für die Zukunft Österreichs

Zurück zu den Wahlmotiven: Der STANDARD ließ zuerst fragen, ob man die in der Sonntagsfrage angegebene Partei nach der Wahl in der Regierung oder in der Opposition haben möchte. Hier fällt auf, dass 97 Prozent der FPÖ-Gefolgschaft ihre Partei regieren sehen will. Pfarrhofer: "Das ist ein relativ neues Phänomen, früher haben viele Leute die FPÖ gewählt, weil sie Druck auf die Regierung gemacht hat – schon unter Jörg Haider und später unter Heinz-Christian Strache wurde das Image einer rebellischen Oppositionspartei gepflegt. Jetzt aber gibt es in keiner Parteiwählerschaft einen so starken Wunsch nach Regierungsteilhabe wie bei den Freiheitlichen."

Heute findet man den Wunsch, die bevorzugte Partei möge Opposition machen, vor allem in den (kleinen) Wählergemeinden von Bierpartei und KPÖ. In den anderen Wählerschaften sind zumindest drei Viertel dafür, dass die Partei in die nächste Regierung kommt.

In einem zweiten Schritt wurde gefragt, was denn die Entscheidung für die jeweilige Partei beeinflusst habe. Stammwählerschaft ist, wie beschrieben, das geringste Motiv. Ganz oben auf der Liste steht: "weil die Partei die richtigen Themen anspricht" – das ist 47 Prozent "sehr wichtig" und weiteren 34 Prozent immerhin noch "wichtig". Nun sind die Prioritäten der Parteien unterschiedlich – auffallend ist, dass vor allem Freiheitliche angeben, ihre Partei wegen der Themen zu wählen, am relativ schwächsten ist die Themenorientierung bei der deklarierten ÖVP-Wählerschaft. "Die Betonung der 'richtigen Themen' und der 'guten Lösungen für die Zukunft Österreichs' ist für die Wahlberechtigten insgesamt ähnlich wichtig wie der Wunsch, die präferierte Partei in die Regierung zu bekommen", sagt Pfarrhofer.

Was bei Durchsicht der Daten auffällt: In den meisten Parteiwählerschaften hält man es für sehr wichtig, dass die jeweilige Partei neue Lösungen und neue Wege aufzeigt – nur unter Anhängern der ÖVP und der SPÖ ist diese Erwartung deutlich geringer ausgeprägt.

Neutralität für Freiheitliche wichtig

Ein vor allem von der Grünen-Wählerschaft hoch geschätztes Thema ist das Bekenntnis zu den Menschenrechten und die proeuropäische Orientierung. Den Freiheitlichen ist in ähnlich überdurchschnittlicher Ausprägung das Bekenntnis zur Neutralität wichtig. Und: FPÖ-Wähler glauben in besonderem Maß, dass ihre Partei durchsetzungsstark wäre und dass sie Skandale und Ungerechtigkeiten aufdecken kann.

Der bekennenden Anhängerschaft von Neos und Grünen sowie tendenziell auch von Bierpartei und KPÖ ist besonders wichtig, dass sie "in dieser Partei wenig Korruption" sehen und die präferierte Partei für "insgesamt sauber" halten.

Als besonders starkes Motiv vieler Wahlberechtigter hat Pfarrhofer ausgemacht, dass "die Partei sich gegen andere Parteien starkmacht, die ich ablehne", dass die jeweilige Partei also polarisiert: 38 Prozent ist das "sehr wichtig", weiteren 29 Prozent immerhin noch "wichtig". Besonders stark ist dieses Motiv unter den roten und blauen Wählerschaften ausgeprägt, "diese Gruppen sind einander in herzlicher Abneigung verbunden", formuliert Pfarrhofer, auch bei Grünen und Bierpartei sei die Gegnerschaft zu den Freiheitlichen ein wichtiges Motiv. Für ÖVP- und Neos-Wähler ist die Ablehnung anderer Parteien durch die eigene Partei kein so starkes Argument. (Conrad Seidl, 4.6.2024)