An der Forderung eines niedrigeren Strafmündigkeitsalters hält die Partei fest. Änderungen im Sicherheitspolizeigesetz sollen schneller wirken

Wien – Die Volkspartei macht weiter Druck für Verschärfungen für unmündige Straftäterinnen und Straftäter. Innenminister Gerhard Karner und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler haben dem grünen Koalitionspartner in dieser Woche einen Gesetzesvorschlag übermittelt, der auch Kinder unter 14 von illegalen Aktivitäten abschrecken soll.

Konkret schwebt der Volkspartei eine Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes vor. Darin soll einerseits eine "polizeiliche Regelbelehrung" verankert werden, zu der minderjährige Delinquenten verpflichtet werden können und an der auch die Erziehungsberechtigten teilnehmen sollen. Nichterscheinen sowie "Stören des Gesprächs" sollen sanktioniert werden, sagt Karner – und zwar mit Geldstrafen von 1000 bis 4600 Euro. Wiederholungstäter müssen auch öfter zum Gespräch.

Innenminister Gerhard Karner und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) machen Druck für Maßnahmen gegen unmündige Straftäter. APA/MAX SLOVENCIK

Außerdem wollen Karner und Edtstadler interdisziplinäre Fallkonferenzen ermöglichen, wie sie aus dem Bereich der häuslichen Gewalt bekannt sind. Bei minderjährigen Straftätern sollen etwa Polizei, Schule und Sozialarbeit gemeinsam über einen Fall beraten können. Die Konferenzen sollen "bei schweren oder mehreren Straftaten" einberufen werden, sagt Karner. Aktuell scheitere eine Zusammenarbeit verschiedener Stellen oft am Datenschutz, sagen die türkisen Minister. Deshalb solle die rechtliche Grundlage auf minderjährige Problemfälle ausgeweitet werden.

Edtstadler will "Diskussion ohne Tabus"

Natürlich werde nie "eine einzelne Maßnahme letztendlich die Lösung bringen", sagt der Innenminister. "Gut zureden allein ist zu wenig, sondern es braucht auch die Verpflichtung, durchsetzbare Konsequenzen und auch klare Sanktionen."

Die Anlassfälle der vergangenen Monate verlangten eine "Diskussion ohne Tabus", sagt Edtstadler. "Es darf niemals der Eindruck entstehen, dass der Rechtsstaat handlungsunfähig ist." Deswegen beharrt die ÖVP auch auf ihrer Forderung, das Alter der Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre herabzusetzen. Denn "für das Opfer, das betroffen ist von Gewalt, macht es keinen Unterschied, ob der Täter über oder unter 14 Jahre alt ist".

Edtstadler will aber "aufräumen mit dem Gerücht, dass man unter 14-Jährige einsperren wollte". Auch erwachsene Straftäter kämen ja nicht automatisch in Haft, die Strafmündigkeit erlaube eben eine breite Palette staatlichen Handelns. Sie verfolge lediglich das Ziel, jugendliche Täter "engmaschig zu betreuen".

Grüne gegen Senkung

Bei der Herabsetzung der Strafmündigkeit setze die Kanzlerpartei "auf konstruktive Gespräche mit dem Koalitionspartner", die aber bisher nicht sehr weit gediehen sind. Der hegt starke Vorbehalte gegen die Maßnahme, Justizministerin Alma Zadić hat sich dagegen ausgesprochen.

Der Entwurf für die Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes wurde laut Karner vor kurzem den Grünen übermittelt. Dass sich die Koalitionspartner in dieser heiklen Frage noch vor der Nationalratswahl im September einig werden, ist unwahrscheinlich. Karner zeigt sich am Freitag aber optimistisch. Er sei überzeugt, dass sich "am Ende die richtigen Argumente" durchsetzen werden, hieß es.

Die Grünen seien "gesprächsbereit für echte Lösungen, die die Sicherheit und den Schutz unserer Kinder stärken", hieß es in einem Statement gegenüber der APA. "Dazu gehören Präventionsmaßnahmen, die Einbeziehung der Schulen, des sozialen Umfeldes und der Eltern sowie eine entsprechende professionelle Unterstützung aller Beteiligten", teilte deren Parlamentsklub mit.

Die Debatte über die Herabsetzung der Strafmündigkeit hat im Februar ihren Anfang genommen. Damals war der mehrfache Missbrauch einer Zwölfjährigen bekanntgeworden. Unter den insgesamt 17 Tatverdächtigen waren auch zwei unter 14-Jährige. (red, APA, 31.5.2024)