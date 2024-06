Soeben sind Cărtărescu und sein Übersetzer Sean Cotter für den Roman "Solenoid" mit dem Dublin Literary Award 2024 ausgezeichnet worden. Zsolnay betreut die Weltrechte des Autors. Leonhard Hilzensauer

"Herbert, das ist der Cărtărescu!"

Eginald Schlattner bin ich einmal in meinem Leben begegnet, bloß eine Viertelstunde lang, und in der ganzen Zeit hielt er mich an der Hand.

Im Jahre 2004 war ich 52 Jahre alt, aber genauso gut hätte ich 24 sein können, so unbekannt, wie ich damals war in der Welt. Eigentlich war ich an jenem Abend im Foyer des Odeon-Theaters in Wien unter den mehr als hundert Personen, die Wein tranken und Knabbergebäck aßen, nicht einmal ein eigenständiger Schriftsteller, sondern einer der Köpfe einer rumänischen Hydra, Autoren und Autorinnen jeden Alters und Talents, wunderbar die einen, und andere, denen ich nicht die Hand gereicht hätte, von denen ich nicht wusste, wer sie ausgeschickt hatte, die rumänische Literatur in Wien zu repräsentieren. Für uns, die wir kaum einmal im Jahr aus unserem Land herauskamen, war dies so etwas wie ein psychedelischer Traum: Wir würden in dem Theater einer großen europäischen Hauptstadt unsere armen Gedichte und Erzählungen vorlesen.

Ich stand, ein Glas Prosecco in der Hand, in einer Ecke und sprach leise mit Ioana Pa^rvulescu, meiner alten Freundin aus den Literaturkreisen meiner Jugend. Am Vormittag waren wir zusammen in die Stadt gegangen, um uns kleine, silbrig glänzende Fotoapparate zu kaufen, diese ersten digitalen Geräte, die es in Bukarest noch nicht gab. Und nachdem wir sie den ganzen Tag ausprobiert hatten, sprachen wir nun darüber.

An der Hand gehalten

Doch mit einem Mal sah ich, dass ein mir völlig unbekannter älterer Herr wie ein Wirbelsturm auf mich zukam. Er unterbrach unser Gespräch, zog mich beiseite und sagte: "Sind Sie Cărtărescu?" "Ja", antwortete ich und fragte mich, wer das nun sein mochte. Ich bin agoraphob, ich bin nicht gerne unter vielen Menschen, mag nicht mit fremden Menschen sprechen, Beamte, Kellner, unbekannte Autoren sind mir ein Graus, ich hasse es, wenn sie in meine Intimität eindringen. "Ich habe den ganzen Abend nach dir gefragt", sagte er und schaute mich merkwürdig an. "Dein Text, Die Badislaws im Wespennest, ist etwas ... etwas ..., mir fehlen die Worte! Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, habe immerzu darüber nachgedacht ..."

Die arme Ioana stand etwas ratlos da, nippte an ihrem Glas und schaute auf die Menge Autoren und Besucher, die darauf warteten, in den großen Theatersaal zu gelangen, wo die Lesungen stattfinden sollten. "Ich bin ..." Schnell sagte der Fremde seinen Namen, ich verstand nichts. Ein deutscher Name, obwohl er wie ich Rumänisch sprach. "Aber das spielt keine Rolle, los, komm! Ich muss dich ihm vorstellen ..." Und wieder folgte ein deutscher Name, den ich nicht verstand.

Und mit einem Mal packte mich der Mann bei der Hand und zog mich hinter sich her. Ich schaute verzweifelt zu Ioana, sie flatterte verträumt mit den Fingern und ... weg waren wir! Ich war zu verwundert (und zu zivilisiert), als dass ich irgendwie hätte reagieren können, vor allem, dass mich jemand schlicht und einfach mitten in einer Menschenschar an der Hand nimmt, kam mir ziemlich verrückt vor! Ich ließ mich durch den Saal voller Leute ziehen, was minutenlang dauerte, meine Bekannten aus Rumänien, Dichterinnen und Dichter jeder Art, schauten uns hinterher, aber der Kerl, der mich hinter sich herschleppte, war nicht aufzuhalten. Und so, im Tandem an den Leuten vorbeistreifend, ihnen beinahe den Wein und die Speisen umkippend, durchquerten wir das weitläufige Foyer des Theaters.

Ungestüme Unterbrechung

Schließlich blieben wir auf der anderen Seite des Foyers vor einer Gruppe mit Herren und Damen stehen, die Deutsch sprachen, sie waren vornehm und elegant gekleidet, nicht wie meine rumänischen Freunde, und der Kerl unterbrach neuerlich etwas ungestüm ein Gespräch, wies auf mich, als wäre er ein Zirkusdirektor, und führte ihnen ein seltenes Tier vor, wobei er triumphierend sagte: "Herbert, er ist Cărtărescu!" Dann ließ er endlich äußerst zufrieden meine Hand los.

Der Herbert genannte Mann löste sich aus der Gruppe, reichte mir die Hand und nahm mich beiseite. Wir sprachen Englisch. Er sagte mir, Eginald Schlattner (endlich verstand ich, wie der, der mich bis dahin hinter sich her gezerrt hatte, hieß, aber dieser Name sagte mir in jenem Augenblick nichts) habe ihm den ganzen Tag in den Ohren gelegen mit: "Du musst den Cărtărescu unbedingt veröffentlichen!" Er wandte sich um zu der Stelle, an der Schlattner gestanden hatte, aber ... da war niemand! Wie im Traum war derjenige, der mich Herbert vorgestellt hatte, komplett verschwunden, und ich habe ihn danach kein weiteres Mal gesehen.

Ganz langsam klärte sich das Bild in meinem Kopf. Herbert (sein Familienname war Ohrlinger, sollte mir klar geworden sein, während wir sprachen) war der Leiter des Verlags ... (ein Name, den ich damals nicht verstanden habe) und versprach, dass auch er das Romanfragment in der Zeitschrift Wespennest lesen werde. Danach würden wir noch einmal sprechen.

Seit beinahe 20 Jahren

Ein Gong zeigte an, dass es an der Zeit war, den Saal zu betreten. Es war der letzte rumänische Abend in Wien. Auch ich las auf der Bühne das Fragment aus Die Wissenden (Die Badislaws) und stieg am nächsten Tag in den Flieger zurück nach Hause. Lange habe ich den kleinen, silbrig glänzenden Fotoapparat benutzt, der bloß über einen Speicher von vier Megabyte verfügte. Auch heute liegt er noch in irgendeiner Schublade. Würde ich eine neue Batterie einsetzen, könnte ich ihn wahrscheinlich immer noch benutzen.

Herbert hat dann nach vielleicht zwei Monaten meinen Text gelesen, er hat ihm gefallen, und seitdem (es sind nun beinahe zwanzig Jahre) ist Paul Zsolnay der wichtigste Verlag für meine auf Deutsch erscheinenden Bücher und der Verlag, der meine Bücher in der Welt vertritt. Ich bin sehr stolz auf meine zwei Dekaden umfassende Freundschaft mit Herbert, einem Menschen, den ich schätze wie wenig andere.

Ich denke stets, dass diese gesamte Entwicklung von der so selten in der Welt der Literatur anzutreffenden Begeisterung und Großzügigkeit eines Menschen ihren Ausgang genommen hat, der nur ein paar Seiten von mir in einer Zeitschrift gelesen und mich für würdig erachtet hatte, in einem österreichischen Verlag veröffentlicht zu werden. Eginald Schlattner, mit dem ich nur eine Viertelstunde verbracht habe und der mich buchstäblich an der Hand auf das deutsche Schicksal meiner Bücher hinzog, ist kürzlich neunzig Jahre alt geworden. Wo auch immer er sich jetzt befinden mag, meine guten Wünsche begleiten ihn wie schon seit zwanzig Jahren. (Mircea Cărtărescu, übersetzt von Ernst Wichner)

"Voller Verständnis und ohne Gnade": Lisa Eckhart über ihre Zsolnay-Lektorin APA/GEORG HOCHMUTH

Two-Hit-Wonder mit Nachzügler?

Zwei Romane sind perfekt, findet Lisa Eckhart. Aber wer weiß? Vielleicht findet sich ja irgendwo noch ein Manuskript.

Der Verlag wünscht sich ein drittes Buch von mir, und langsam gehen mir die Ausreden aus. Der Diebstahl meines Laptops. Plötzlicher Analphabetismus. Eine obskure Religion, der ich neuerdings angehöre und die mir das Schreiben in Schaltjahren verbietet. Nichts davon wurde akzeptiert.

Also legte ich einen Gang zu und verfasste folgenden Brief: "Ich möchte unsere gute Beziehung nicht durch ein drittes Buch gefährden. Die meisten Ehen zerbrechen nach dem dritten Kind. Wer braucht schon einen Nachzügler? Seien wir dankbar für das, was wir haben. Einen Jungen und ein Mädchen. Einen Bestseller und einen Flop. Oder charmanter ausgedrückt: den Geniestreich und den Geheimtipp. Entfachen wir doch keinen Streit unter Literaturwissenschaftern, was zum Frühwerk zählt, was zum Spätwerk. Zwei Romane sind perfekt. So können sich die beiden im Buchgeschäft Gesellschaft leisten. Ein einziger wirkt wie ein Unfall, und ab dem dritten entsteht der Eindruck der Willkür. Als hätte ich mich nicht im Griff. Als wären es keine Wunschromane, sondern Produkte meines zwanghaften Schreibtriebs. In ewiger Treue, Ihr Two-Hit-Wonder, Lisa Eckhart."

Sekt und Aschenbecher

Es folgte die Frage, ob ich etwa gedenke, auf feige und verlogene Weise den Verlag zu wechseln. Um Himmels willen, nein! Das möchte ich nun wirklich nicht. Zsolnay ist der beste Verlag, den sich ein Autor wünschen kann. Kaum betrete ich das Foyer, reicht man mir Sekt und Aschenbecher. Sind meine Hände vom Signieren erschlafft, führt man mir Glas und Zigarette zum Mund. Niemals würde ich Zsolnay verlassen. Denn dann würde ich SIE verlieren. Meine Lektorin. Voller Verständnis und zugleich ohne Gnade. Hebamme und Todessengel. Überflüssige Absätze werden von ihr so zärtlich durchgestrichen, dass selbst der eitelste Schriftsteller einsieht: Es war besser so.

Sollte ich vor ihr verscheiden, wird sie die guten Fragmente vollenden und die schlechten verbrennen. Ich glaube nicht an wahre Liebe, aber an den wahren Lektor. Ich habe den meinen gefunden und werde ihn nie gehen lassen. Nun aber verdächtigt sie mich der Untreue, oder, wie ihre letzte Nachricht nahelegt, der Ideenlosigkeit. "Frau Eckhart, geben Sie’s einfach zu, Ihnen fällt nichts Gescheites ein." Aber auch das stimmt nicht.

Dieser Bernhard Thomas!

Die Wahrheit ist: Ich habe dem Verlag meinen dritten Roman längst geschickt. Nicht unter meinem echten Namen. Das wäre zu einfach. Mein Roman hat mir geflüstert, er möchte um seiner selbst willen verlegt werden. Und nicht, weil sein Verfasser zufällig berühmt ist. Das sei unter seiner Würde. Nepotismus nannte er es. Ich selbst kannte den Begriff nicht und musste ihn erst im Wörterbuch nachschlagen. Für meinen Roman ein weiterer Grund, nicht mit mir in Verbindung gebracht werden zu wollen. Nun liegt er da. In irgendeiner Rumpelkammer in der Prinz-Eugen-Straße. Unter einem Wust von Einsendungen, die hoffnungslos einer Absage harren. Zwischen pikanten Hausfrauenfantasien und den Memoiren eines Leuchtturmwärters. Doch ich bin mir gewiss, meine Lektorin wird ihn finden, lesen und von Sinnen sein. Die Stirn schweißnass, die Kehle trocken, die Finger blutig vom hastigen Blättern, wird sie nach der letzten Seite seufzen: "Also, dieser Bernhard Thomas ..." Und kurz darauf wird sie mir mitteilen, sie wünsche kein drittes Buch mehr. Sie habe etwas Besseres. (Lisa Eckhart)

"Ein Buch komponieren": Das macht Franz Schuh, gemeinsam mit seinem Verleger Heribert Corn

Ohrlingers "Werk" und Putins Beitrag

Wer da mit wem zusammensaß, als Franz Schuh zum Zsolnay-Autor oder überhaupt zu einem

sogenannten Autor wurde.

Oft denke ich an Putin. Nicht an den kleinen Mann, sondern an seinen großen Tisch. Der kleine Mann erinnert mich an Johanna Mikl-Leitner, an die Landeshauptfrau von Niederösterreich. Als Putin die Prigoschin-Revolte im Fernsehen fürs allgemeine Publikum verdammte, war er beinahe außer sich, seine Beherrschung hatte einen Riss, und durch seine starre Maske hindurch erkannte man, wie waidwund er war. Genauso war es mit Mikl-Leitner. Gewöhnlich spricht sie wie ein Roboter, gerade so, als ob sie nach dem Redekurs für niederösterreichische Spitzenpolitiker bloß ausprobieren will, ob sie auch einen Lernerfolg hatte. Das war schlagartig anders nach der Landtagswahl, als sie einen fürchterlichen Stimmenverlust verkraften musste – ihre Rede bekam plötzlich einen befremdlichen Anflug von Echtheit.

Filmreife Anwerbung

Mit solchen Bildern schlag ich mich herum, aber auch an Putins Tisch muss ich beängstigt denken. Das liegt am Zsolnay-Verlag. Wie bin ich überhaupt in den Zsolnay-Verlag gekommen? Es hatte etwas von der Lächerlichkeit eines Bewerbungsgesprächs – mit der absurden Volte, dass niemand sich bewarb. Ich jedenfalls nicht. Heute erinnert mich die Anwerbung auch an amerikanische Fernsehfilme, in denen mobile Rekrutierungskommissionen Blödmännern die Army einreden. Herbert Ohrlinger von Zsolnay und Michael Krüger von Hanser redeten im Mak-Café auf mich ein.

Krüger ist der Mann, der Elias Canetti lektorierte und der nachts Gespräche mit dem stets wachen Hans Blumenberg geführt hat. Krüger, Verlagsleiter, selbst Dichter und Essayist – ich bin ein Fan von ihm. Außerdem genieße ich den kulturellen Abgrund, der sich zwischen uns auftut, zwischen einem Wiener und einem sehr Deutschen. Ich liebe Krügers Anekdoten, die er – wie jeder gute Pädagoge – zuverlässig wiederholt. Krüger ist mit allen Wassern und Abwässern des deutschen Literaturbetriebs gewaschen, und ich kann von ihm Genaueres darüber lernen, warum ich diesen Betrieb nicht mag, von dem ich aus dem Fernsehen die Avantgarde kenne: die formatierten Sprecher, die das Erbe Reich-Ranickis spalten und in gemilderten Brocken auf den Markt werfen.

Na, geh halt zu Hanser!

Irgendwann reichte es Ohrlinger. Er haute auf den Tisch und sagte: "Na, geh halt zu Hanser!" Eine seltsame Wendung, denn Krüger hatte ja gar kein Angebot gemacht. Hm, Hanser wäre schön, aber ich ging halt zu Zsolnay. Wenn ein Schriftsteller jemand ist, der schreibt, dann war ich damals jemand, der hin und wieder schreibt. So machte es mir Freude, und ich hoffe, mir von diesem Dilettantismus einiges bewahrt zu haben. Ohrlinger und der Zsolnay-Verlag haben aus mir einen sogenannten Autor gemacht, das ist jemand, der im Rückblick wenigstens selber glauben kann, so etwas wie ein "Werk" zusammengebracht zu haben. Und da kommt wieder der große Tisch ins Spiel.

Ich habe den großen Tisch des Zsolnay-Verlags nicht erst als Autor kennengelernt. Ich weiß nicht mehr, wie, ich weiß nicht mehr, warum, aber es muss in den Siebzigerjahren gewesen sein. Ich hatte, ich glaube, in Alpbach, eine junge Dame kennengelernt, die für den Zsolnay-Verlag als Lektorin arbeitete. Damals hing ich noch, wenn auch schon am Rande, am Biotop meiner proletaroiden Herkunft, und Bürgerlichkeit fand für mich auf einem anderen Planeten statt. Die junge Dame war sehr bürgerlich (der Vater war Diplomat), und was sie auszeichnete, war ihr wunderbares, mit einem individuellen Akzent gesprochenes Hochdeutsch. So etwas hatte ich noch nie gehört, und schon gar nicht in einer dermaßen alltagstauglichen Form.

Gemeinsame Buch-Komposition

Durch die Lektorin kam ich zu Besuch in den Zsolnay-Verlag. Da saß hinter dem großen Tisch ein Mann, der Verlagsleiter, der sich offenkundig als Größe dünkte. So eine Arroganz hatte ich noch nie gesehen. Von diesem Chef ging das Gerücht aus, er wäre schlau, ja verschlagen und hätte einen Hang dazu, seine Untergebenen tyrannisch zu behandeln. Lektoren auszubeuten gehört zu einer Disziplin im Verlagswesen, und jetzt, wenn ich diese Zeilen schreibe, fällt mir eine Kollegin ein, die nicht mehr lebt: Sie war für den Mann hinter dem großen Tisch im Einsatz gewesen und konnte sich bis ans Ende ihres Lebens nicht von dessen virtuosen Manipulationen befreien.

Der Mann hinter dem großen Tisch war meine erste Begegnung mit einer signifikanten Charaktermaske des österreichischen Kulturbetriebs, mit diesem Typus, der, mit seinesgleichen eng vernetzt, lange Zeit den Ton im Land angab. Es war der Literaturmarkt – vor allem waren es die deutschen Verlage und die Erfolge, die sie durch die österreichischen Autoren hatten, die diesen Typus zum Verschwinden brachten. Was blieb, ist der große Tisch im Zsolnay-Verlag. Alle zwei Jahre erscheine ich mit Ausdrucken meiner Texte. An irgendeiner Ecke des Tisches sitze ich dann mit Herbert Ohrlinger. Gemeinsam komponieren wir ein Buch, und mir ist klar, besser hätte ich es nicht treffen können.

Zu glauben, dass ein Verlag seine Autorinnen und Autoren wählt, ist eine Halbwahrheit. Umgekehrt muss ein Verlag in der Lage sein, sich auf eine Autorin, auf einen Autor einzustellen – so wie sich "mein Lektor" Ohrlinger auf mich einstellt: Er lässt mir Spielraum, greift nur zartfühlend ein, aber entschieden dann, wenn’s nicht anders geht. Fremd ist mir allein der lange Tisch geblieben, aber ich weiß, es kommt nur darauf an, wer an ihm sitzt. (Franz Schuh)

"Sie kennen uns alle": Birgit Birnbacher über die Menschen vom Zsolnay-Verlag siegrid cain

Die unsichtbare Arbeit der Gärtner

Rosen, Disteln und Wildwuchs: Die Autorin Birgit Birnbacher vergleicht ein Verlagshaus mit einem Gewächshaus.

Ich stelle mir vor, dass die Arbeit in einem Verlag ein bisschen so ist wie im Blumenhandel: In seiner Herrlichkeit von außen meist überschätzt, sticht man sich oft. Überall zieht es, und Witterungen müssen stets vorhergesehen werden. Wer die Herrlichkeit der Blüten ein Leben lang wahrhaftig erkennen will, muss hart an sich arbeiten und bereit sein, die Schmerzen der aufkommenden Gicht ebenso zu ignorieren wie die gekühlten Blumenautomaten mit dem billigen Rosenangebot im Zellophanpapier.

So ein Verlagshaus ist meinem Eindruck nach ein bisschen auch wie ein Gewächshaus. Außergewöhnliche Züchtungen müssen genauso gedeihen können wie alte Sorten aller Art. Ab und zu wächst etwas hinaus, anderes kommt herein. Beständig wird zurechtgestutzt und gedüngt. Wildwuchs hat an einzelnen Ecken Platz. Rosen gehen immer, Disteln folgen Moden, den Jungen muss erklärt werden, dass man Mohn nicht pflücken darf.

Sensible Pflanzen

Jeder, der schon einmal eine Pflanze länger als zwei Wochen durchgebracht hat, weiß, dass man mit Pflanzen sprechen muss. Was man sagt, ist meiner Einschätzung nach egal. Der Tonfall sollte nicht ganz daneben sein, aber in den inhaltlichen Details hat man mehr oder weniger Narrenfreiheit. Ganz anders verhält es sich bei den Verlagsmenschen.

Ihre ins Telefon gesprochenen und ihre oder in E-Mails getippten Worte werden lückenlos auf Goldwaagen gelegt, und zwar von höchst unterschiedlichen Personengruppen.

So kommt es, dass Verlagsmenschen immer genau wissen müssen, was wann zu sagen ist, und vor allem: was nicht. Sie sind Meister im Nichtssagen der Dinge im entscheidenden Moment. Das Schaffen dieser klimatischen Idealbedingung im menschlichen Kontakt ist eine unsichtbare Arbeit, die sie vollumfänglich und nach außen hin möglichst anstrengungslos beherrschen müssen, fast so, als wäre ihr Können naturgemäß. So kann es leicht passieren, dass Sie einen Verlagsmenschen nichts sagen und nichts tun sehen – und die Wahrscheinlichkeit, dass er in genau diesem Augenblick das einzig Richtige tut, ist relativ hoch.

Einen solchen Strauß an Skills überhaupt zu beherrschen ist nur möglich, weil sie, die Verlagsmenschen, uns, die anderen, uns Menschen, kennen. Das eine kann ich über die Menschen im Zsolnay-Verlag gesichert berichten: Sie kennen uns alle. (Birgit Birnbacher, 2.6.2024)