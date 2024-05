Die Mathematikerin Geraldine Rauch, Rektorin der TU Berlin, ist mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert. Wolfgang Kumm / dpa / picturedes

Die Person an der Spitze einer traditionsreichen deutschen Universität stellen sich manche wohl anders vor: Geraldine Rauch, die 2022 als erste Frau zur Rektorin der TU Berlin gewählt wurde, ist gerade einmal 41, trägt ein Nasenpiercing, tritt gegen rechts auf und war bis vor kurzem auf sozialen Medien wie X recht aktiv. Drei Likes von Postings auf X, die als antisemitisch interpretierbar sind, könnten der erfolgreichen Mathematikerin mit Schwerpunkt Biostatistik nun allerdings ihre Führungsposition kosten.

Bevor Geraldine Rauch die Leitung der TU Berlin übernahm, legte die verheiratete Mutter eines Sohnes eine wissenschaftliche Bilderbuchkarriere hin: Promotion magna cum laude, mit 32 Habilitation in Medizinischer Biometrie, zwei Jahre später wurde sie Professorin an der renommierten Charité in Berlin. Ihre Amtsführung als Rektorin, zu der sie während der Pandemie gewählt wurde, legte sie progressiv an und mit einer Positionierung der Universität "ganz klar gegen rechts".

Allzu "woke"

Im Februar kritisierte sie offen das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, was ihr den Vorwurf einhandelte, (allzu) "woke" zu sein. Rauch, die Mitglied im Zukunftsrat von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist, hatte sich zuletzt auch offen gegen Antisemitismus ausgesprochen und war – im Gegensatz zu ihrer Amtskollegin an der Humboldt-Universität zu Berlin – für ihren Umgang mit propalästinensischen Protesten eher gelobt worden.

Doch am Dienstag publizierte die Jüdische Allgemeine Screenshots von drei Tweets, in denen das Vorgehen Israels im Gazastreifen heftig kritisiert wird. Einer ist illustriert mit einem auf einer türkischen Demo mitgeführten Netanjahu-Porträt, auf dessen weißem T-Shirt rote Hakenkreuze erkennbar sind. Seitdem werden die Rücktrittsaufforderungen von jüdischer und konservativer Seite – Berlin wird seit einem Jahr von der CDU regiert – immer lauter. Dazu trug auf einem Nebenschauplatz wohl auch bei, dass Rauch mit dem Historiker Uffa Jensen einen Antisemitismusbeauftragten für ihre Uni ernannt hat, der vom Zentralrat der Juden als "große Enttäuschung" kommentiert wurde.

Für ihre unbedachten Likes hat sich Rauch entschuldigt. Doch ob das genügt, um ihr Amt zu behalten, ist ungewiss und darf angesichts der aufgeheizten medialen und (uni-)politischen Stimmung bezweifelt werden. Sicher ist nur eines: Die hochpolitischen Kulturkämpfe um die Universitäten, als deren Folge zuletzt zwei Präsidentinnen von US-Topunis vor allem aufgrund konservativer Kritik zurücktreten mussten, sind mittlerweile längst in unseren Breiten angekommen. (Klaus Taschwer, 31.5.2024)