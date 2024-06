Originelle Locations sind Trumpf: Das Literaturschiff beim o.heimArt-Festival voriges Jahr. Peter Kainrath

"Es hat Unternehmer gegeben, die zu uns gesagt haben: 'Danke, dass uns einmal jemand kontaktiert. Wir sind bereit, etwas zu unterstützen, aber es ist noch nie jemand zu uns gekommen'", sagt Christian Gsöllradl-Samhaber. Vor vier Jahren hat er in Oberösterreich die Initiative Literaturschiff als eine Art literarisches Nahangebot gegründet. Seine vorausgehende Vermutung, dass der ländliche Raum mit guten Literaturveranstaltungen unterversorgt ist, hat sich seither eindrucksvoll bestätigt. Mittlerweile stehen Kleinstädte und Gemeinden im ganzen Bundesland in der Warteschlange für eine Lesung oder ein 50-Jahr-Bibliotheksjubiläum.

Der Erfolg lässt sich aber auch an den Sponsoren ablesen, deren Beitrag mittlerweile jährlich eine sechsstellige Summe zum Gesamtbudget beiträgt. Heißt das, es liegt nicht nur viel Nachfrage, sondern auch die Bereitschaft, sich für Literatur zu engagieren, in den ländlichen Regionen brach? "Ja, definitiv."

Wenn es um Literaturvermittlung geht, tut sich gerade einiges. Klassische Wasserglaslesungen findet man natürlich immer noch, aber neue ungewöhnliche Formate gesellen sich dazu. Nach internationalem Vorbild gibt es neuerdings in Wien Abende, die das gemeinsame Lesen in den Mittelpunkt stellen. Das Konzept: Bücherfreunde bringen ihre Lektüre mit in eine Bar oder ein Lokal, dort wird im Wechsel still für sich gelesen, Musik gehört, getrunken, gegessen, getanzt. "Vienna Reading Party" heißt die zugehörige Instagram-Seite mit Informationen, wann die Events im Lokal Atlas stattfinden. "Bookpartys" mit Lesung, Paneldiskussion und Musik veranstalten die Buchhändlerinnen von o*books im Hotel Superbude, unter dem Schlagwort "Digital Detox" finden auch Lesepartys statt.

Mehraufwand

Nun ist die Situation auf dem Land nachvollziehbar komplizierter. Ein Blick auf Instagram, und zwei U-Bahn-Stationen weiter ist man am Ort des Geschehens? Fehlanzeige. Attraktive und geeignete Veranstaltungsorte fehlen oft, dazu kommt eine aufwendigere Anreise, und die kritische Masse Interessierter ist, besonders wenn es inhaltlich spezifischer wird, in winzigen Orten kleiner. Gsöllradl-Samhaber lebt aktuell in Sierning, hat davor in Steyregg, Fraham bei Eferding, Traun und Steyr gewohnt. Überall hat er die gleiche Erfahrung gemacht: dass abgesehen von Erntedankfesten und dem Musikverein kulturell wenig los ist.

Trotzdem seien die Leute "schon open-minded", sagt er auch. Bei Veranstaltungen redet er viel mit Besuchern, und oft kannten die einen Autor, eine Autorin oder ein Buch zuvor gar nicht. Veranstaltungskonzept und Locations wie Fähren, Almhütten oder Museen haben sie angelockt. Das veranlasst Gsöllradl-Samhaber zu dem Standpunkt: "Wenn neue Möglichkeiten geschaffen werden, gehen die Leute mit. Man kann und sollte sich also wirklich trauen, auch in ganz kleinen Orten etwas zu veranstalten." Und das nicht auf Sparflamme, wie es, wenn es derzeit geschieht, oft der Fall ist.

Lyrik funktioniert beim Literaturschiff gut: Die Lyrikmatinee im Garten der Geheimnisse mit Cvetka Lipus und Jana Radicevic. privat

Dass Bibliotheken sich "oft nicht drübertrauen, von ihnen geschätzte, in ihrer Region aber vielleicht nicht so bekannte Autoren einzuladen", hört er immer wieder. Lyrik und internationale Gegenwartsliteratur hätten auf dem Land folglich gegenüber Krimis und "Lokalmatadoren" das Nachsehen. Er hingegen hat auch mit Lyrik gute Erfahrungen gemacht und internationale Namen wie Rafik Schami, Sasha Filipenko oder Tsitsi Dangarembga muss man beim Literaturschiff nicht mit der Lupe suchen. Natürlich muss man sich trotzdem ins Zeug legen. Nur weil etwa Navid Kermani auf dem Programm steht, verkaufen sich Tickets nicht von alleine. Von der Lokalberichterstattung, Gratiszeitungen und viel persönlicher Ansprache beim Plakatkleben bis hin zu Programmen, die "überall" aufliegen, kennt er die "To-dos".

Voll besetzt

Und es lohnt sich: 70 bis 80 Veranstaltungen wird das Literaturschiff heuer abhalten, wobei Gsöllradl-Samhaber einen Tag eines Festivals nur als eine Veranstaltung zählt. Auf einzelne Lesungen heruntergerechnet sind es also wesentlich mehr. Im Jahresdurchschnitt kommt man so auf 77 Besucher je Termin. Ein bemerkenswerter Schnitt und viele Locations sind damit auch voll. Im Café Malu in Sierning haben etwa 60 Leute Platz. Dort finden regelmäßig Kaffeehauslesungen statt. Start ist um 16 Uhr, es haben sich dort schon Communitys gebildet, sagt Gsöllradl-Samhaber, und Leser "kommen einfach, egal, wer liest". Die Publikumszusammensetzung variiert je nach Ort und Autoren: politisch Interessierte, Literaturinteressierte, Studierende, Arbeiterinnen. An die ganze Familie richten sich Literaturpicknicks. Wenn er sich etwas wünschen könnte, dann mehr jugendliche Besucher. Die Besucher, die man habe, fahren dann aber sogar mit – über ihre Gemeinden hinaus.

Kein Wunder deshalb, dass kein Tag ohne eine Anfrage vergeht. Inzwischen tritt das Literaturschiff nämlich nicht mehr an Gemeinden heran, sondern diese melden sich: Ein Hotel würde gerne eine Literaturschiene aufbauen hier, ein ganzes Poesiefestival soll es dort sein. Für Herbst herrscht schon Aufnahmestopp. Die 20 Orte, die man jetzt im Programm habe und mit denen man gut kooperiere, erschöpfen die Kapazitäten. Wichtig ist für das kleine Team – zu Gsöllradl-Samhaber und seiner Kollegin Shakeh Lennert, die Programmplanung und -abwicklung übernehmen, kommt ein fünfköpfiger Vorstand, der ehrenamtlich Programmtexte verfasst oder Korrektur liest – nämlich auch, dass "man nicht viele Worte braucht, um Organisatorisches zu klären". Sonst ginge sich das alles nämlich nicht mehr aus.

Neues Festival

Ausgegangen ist es sich für Bad Hall. Dort findet am Samstag erstmals das neue Bad Haller Poesie:Festival statt. Geplant war es als Open Air in der Tassiloquelle in Pfarrkirchen, diese ist aber "aufgrund der Wetterkapriolen nicht mehr bespielbar", musste Gsöllradl-Samhaber Mitte dieser Woche mitteilen – und Ersatz im Kursaal organisieren. Statt drei Lesebühnen ist dort bloß Platz für eine. Die einzelnen Slots für die ukrainische Autorin Marianna Kijanowska und ihren Gedichtband Babyn Jar oder Deniz Utlu werden dadurch kürzer, das Gelingen wird das aber wohl nicht mindern.

Christian Gsöllradl-Samhaber mit dem syrisch-deutschen Autor Rafik Schami im Museum Arbeitswelt Steyr. Peter Kainrath

60.000 Euro gibt es heuer für die Initiative vom Land, 50.000 vom Bund. Mit Kartenerlösen, Mitgliedschaften und dank der Sponsoren kommt das Literaturschiff so auf ein Gesamtbudget von mittlerweile 400.000 bis 600.000 Euro. Wie sieht es in den anderen Bundesländern mit vergleichbaren, das ganze Jahr über aktiven Angeboten aus? Jenseits der Ballungszentren und einzelner Events fehle so eine "mobile Geschichte", sagt Gsöllradl-Samhaber. Was muss jemand beachten, der seinen Erfolg nachmachen will? "Wir schauen ganz besonders auf die Autoren. Sie wissen, sie werden von uns am zentralen Bahnhof abgeholt. Man fährt dann vielleicht halt noch eine halbe Stunde oder Stunde im Auto. Aber wenn ein Autor 25-mal umsteigen muss, verstehe ich, dass manche nicht kommen.“

Wer aber kommt und das Literaturschiff unterstützt, wisse auch, warum er das tue: "Weil hier Räume des Wissens geschaffen werden in einer Zeit, in der Wissenschaftsfeindlichkeit wächst." (Michael Wurmitzer, 1.6.2024)