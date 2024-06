25 Quadratmeter groß ist das Lokal, das Maria Weibel unter anderem betreibt. Eröffnet wurde 1985. privat

"Nächstes Jahr wird es 40 Jahre her sein, dass wir das Lokal aufgesperrt haben. Es war 1985, als sich mein Mann selbstständig machen wollte. Er war zu der Zeit noch im Weincomptoir drüben in der Bäckerstraße beschäftigt, ich führte damals ein kleines Obst-und-Gemüse-Geschäft. Ich sagte zu ihm: 'Weißt du was, fangen wir mal klein an, größer können wir immer noch werden.' Die Weinbar misst 25 Quadratmeter und war seinerzeit vom Typus ziemlich einzigartig. Wir, und nicht nur wir, nennen das Lokal 'Urmutter der Wiener Weinbars'.

Uns ging es darum, die besten Weine glasweise zu verkaufen. Anfangs hatten wir um die 20 Weine, die wir schon damals in Riedel-Gläsern ausschenkten, hauptsächlich österreichische Winzer, aber zum Beispiel auch Sassicaia. Von dem haben wir damals nur sechs Flaschen pro Jahr bekommen. Ich glaube, das Achtel kostete 280 Schilling. Das war schon was Besonderes. Es gab aber auch einfachen Schankwein. Ich hab' in der Folge auch die Ausbildung zur Diplom-Sommelière gemacht. Heute umfasst die Weinkarte ungefähr 250 Weine, viele aus Österreich, aber auch aus Italien, Frankreich und Spanien. Neben unseren Weinen gibt es hier natürlich auch zu essen, hauptsächlich kleine Happen. Auf der Tafel stehen Dinge wie Käseteller, Wurzelspeck, Salami, diverse Oliven und anderes.

Wenn ich an das Jahr 1985 denke, war da eine ungeheure Aufbruchstimmung. Ich wusste teilweise nicht mehr, wohin mit den Gästen. Zeitweise hatten wir hier auch einen französischen Koch, aber irgendwann sind wir uns, also ich, er und mein Mann, nur mehr auf die Zehen gestiegen. Damals kamen hauptsächlich Einheimische her. Irgendwann kamen dann Gäste aus der ganzen Welt. Viele besuchen uns immer wieder. Der ehemalige Bürgermeister Helmut Zilk schaute auch gern vorbei. Man könnte meine Gästeschar durchaus mit einer Art Familie vergleichen. Manche Stammgäste kommen seit den ersten Tagen. Das Lokal ist unterschiedlich stark besucht, zwischen bummvoll und entspannt. Im Sommer ist es etwas ruhiger. Ich habe ja keinen Gastgarten.

Das größere Projekt meines Mannes wurde dann 'Weibel's Wirtshaus', das ein paar Straßen weiter in der Kumpfgasse liegt. Das Lokal gibt es auch noch, es arbeiten dort insgesamt zehn Menschen. Das Wirtshaus hält mich neben der Weinbar ganz schön auf Trab, auch wenn ich gute Mitarbeiter habe. Mein Mann ist vor vier Jahren gestorben. Sagen wir es so: Meine Freizeit ist eher spärlich bemessen.

Ich sage immer, das Gasthaus ist meine Arbeit und das Vis-a-vis ist mein tägliches Hobby, welches ich mit großer Leidenschaft betreibe. Was soll ich auch sonst tun? Allein zu Hause herumsitzen? Mir macht das Ganze großen Spaß. Wenn es anders wäre, würde ich nicht mehr hier sein.

Nicht selten eine Stauzone für Fußgänger: Gegenüber der Weinbar, in einem schmalen Durchgang in der Innenstadt, liegt ein Lokal von Figlmüller. privat

Das Lokal liegt genau gegenüber vom Gasthaus Figlmüller in einem schmalen Durchgang zwischen Wollzeile und Lugeck. Meine Befindlichkeit diesbezüglich ist unterschiedlich. Die vielen Menschen, die vor dem Figlmüller Schlange stehen, verstellen den Platz, das heißt, manchmal sieht man vor lauter Leuten mein Lokal nicht mehr. Das gilt auch für die Auslage meines Nachbarn, der hier ein Goldschmiedegeschäft betreibt. Klar geht mir das manchmal auf die Nerven, aber wir pflegen hier alle miteinander eine gute, durchaus harmonische Nachbarschaft. Manchmal schicken mir die Kellner von drüben auch Gäste, wenn zum Beispiel deren Tisch noch nicht frei ist.

Ich hab' sogar noch die Mutter Figlmüller gekannt. Sie kam ein paar Tage nach der Eröffnung der Bar zu uns und erzählte 'Früher, also bei meinen Eltern, wäre es undenkbar gewesen, dass ein Wirt zu einem anderen Wirt geht'. Sie hat sich wohlgefühlt bei uns und kam des Öfteren auf einen Kaffee.

Ich denke, das mit dem Massenansturm hat ungefähr vor zehn Jahren begonnen. Die gute Nachricht dabei: Mittlerweile gibt's beim Figlmüller am Wochenende Studierende, die den Job haben, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass im Lokal kein Platz frei sei, oder sie nach ihrer Reservierung fragen. Also es kommt durchaus vor, dass Menschen weggeschickt werden. Es war einfach schon zu viel. Schlimmer konnte es eigentlich eh nicht werden. Stellen Sie sich vor, da passiert etwas auf der Gasse und Panik bricht aus.

Ich schätze vor allem die Kommunikation mit meinen Gästen, erzähle ihnen gern etwas über guten Wein und mag es, wenn Menschen, die sich gar nicht kennen, miteinander zum Reden kommen. So etwas lässt sich in einer Bar viel leichter bewerkstelligen als in einem Restaurant. Mir bereitet es auch Freude, dass viele Pärchen zu mir kommen. Und junge Leute, die das Lokal bewusst aufsuchen, um Wein zu trinken und zu probieren.

Mit unguten Situationen, die am ehesten bei Vollmond vorkommen, kann ich gut umgehen. Was so eine wäre? Nun, wenn zum Beispiel ein Betrunkener ins Lokal kommt. Es gilt, Nerven zu bewahren, ruhig zu bleiben. Man darf nicht aggressiv werden. Polizei benötige ich keine.

Ob früher alles besser war? Nein. Ich bin ein positiv denkender Mensch. Auch während der Corona-Zeit sagte ich mir: 'Kopf hoch, da musst du durch.' Ich versuche mich der Zeit anzupassen. Auch im Wirtshaus unten in der Kumpfgasse. Ich habe zum Beispiel eingeführt, dass es auf Wunsch kleinere Portionen gibt. Ich konnte es einfach nicht mehr mit ansehen, wenn qualitativ wertvolle Lebensmittel weggeschmissen werden müssen. Und ein jeder will sich die Reste halt auch nicht einpacken lassen. Denken Sie zum Beispiel an die Leute, die in einem Hotel absteigen.

Wie lange ich den Job noch machen werde? Solange es mir Spaß macht und es meine Gesundheit zulässt." (Michael Hausenblas, 2.6.2024)