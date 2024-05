Der deutsche Autor und Anagrammatiker Michael Lentz vervollkommnete in seinem Gedichtband "Chora" (2023) nicht nur die Kunst der Letternkehr – er gastiert jetzt auch bei "W:orte". imago/Horst Galuschka

Mögen Verlagsvertreter das Schrumpfen ihrer Verkaufsvolumina sehr reell beklagen: Landauf, landab wird von Sapphos Enkelkindern unverdrossen die Lyra geschlagen. Der Produktionszweig Lyrik boomt, kaum jemals in der Geschichte der Poesie wurden mehr praktizierende Dichterinnen und Dichter gezählt als heute.

Zu den vielen Absolventinnen deutschsprachiger Schreibschulen gesellen sich in wahlloser Reihenfolge: Aktionsdichter, Slam-Poetinnen, Mundart- und Stegreifdichter, Neo-Dadaistinnen, Enkelkinder von Beatniks, Para-Popliteratinnen und allerhand mehr. Beinahe überall knattern Beatboxes, kriechen Stimmen im Dauerloop durch den Hölderlin'schen Äther.

Als Leistungsschau der zeitgenössischen Hochlyrik ist das Tiroler Poesiefestival W:orte eine seit Jahren bestens eingeführte Adresse. Man verteilt die Aktivitäten auf Innsbruck, Bludenz, Hohenems, Imst – und wirft das Lasso bis nach Brixen aus. Viele Jahre lang reüssierte Südtirol als Pflegestätte moderner Literatur, man denke an die legendären Poesietage in Lana. Die "Vorworte" im Innsbrucker Literaturhaus am Inn sind verklungen; doch schon am Dienstag fegt die erfolgreiche Slammerin Precious Chiebonam Nnebedum – sie ist in Nigeria aufgewachsen – über die Bühne der Innsbrucker Stadtbibliothek (4. 6., 17.00).

Am Mittwoch zu bewundern: der furiose Yevgeniy Breyger, die Wienerin Margret Kreidl sowie Mariam Meetra, Mitglied des afghanischen PEN. Gerhard Ruiss wird im Verein mit dem Tiroler Kammerorchester InnStrumenti "klangsprechen" (6. 6., Bludenzer Remise, 20.00). Weiters im Aufgebot zwei oftmalige Gipfelstürmer des Lyrik-Parnasses: Michael Lentz, Autor des proteisch vielseitigen Gedichtbands Chora (2023), und Nora Gomringer kommen am 7. 6, 19.30, in der Wagner'schen Buchhandlung miteinander ins Gespräch.

Auch sonst werden allerhand W:orte gemacht, zum Beispiel von Tim Holland, Isabella Krainer und Mikael Vogel. Zum Finale und Kehraus am 12. 6. poliert die Telfer Chorwerkstatt im Rathaussaal zu Telfs ihr wertvolles Stimmgold. (Ronald Pohl, 31.5.2024)