Der Vater der Achtjährigen hatte am Donnerstagnachmittag die Abgängigkeit gemeldet, woraufhin die Suche begann. APA/EVA MANHART

Wien – Das Abenteuer eines Mädchens, das sich am Donnerstag unbemerkt aus der Wohnung ihrer Eltern in Wien-Favoriten entfernt hatte, um einen Spielplatz zu besuchen, hat glücklicherweise gut geendet. Die alarmierte Polizei fand die Achtjährige im doch weit entfernten Döbling, weil das Kind bei der geplanten Heimfahrt per Straßenbahn die Orientierung verloren hatte, berichtete die Exekutive am Freitag.

Der Vater hatte am Nachmittag die Abgängigkeit gemeldet, woraufhin die Suche begann. Gefunden wurde die Kleine bei einer Straßenbahnhaltestelle auf der Heiligenstädter Straße, wohin sie versehentlich vom Spielplatz gelangt war. (APA, 31.5.2024)