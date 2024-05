Noch kommen mehr als 90 Prozent des in Österreich benötigten Erdgases aus Russland; das könnte sich mit Wegfall der deutschen Gasspeicherumlage, die den Import von Gas aus dieser Richtung verteuert, ändern. Gas Connect Austria

Die deutsche Gasspeicherumlage ist mehr als ein Ärgernis. Sie ist seit ihrer Einführung im Herbst 2022 auch von jenen zu bezahlen, die in Deutschland kein Gas einlagern. Das Geld wird für das Stopfen eines Milliardenlochs verwendet, das beim Gaseinkauf nach dem russischen Überfall auf die Ukraine entstanden ist.

Die nicht nur von Österreich als EU-rechtswidrig betrachtete und entsprechend scharf kritisierte Speicherumlage wird nun gestrichen. Nicht generell – das klaffende Loch in Deutschland gibt es noch immer. Die Umlage wird aber nicht mehr auf jene Mengen eingehoben, die auf direktem Weg zu Abnehmern in Nachbarländern gehen. Und – sie fällt nicht sofort, sondern erst Anfang kommenden Jahres.

Gut und schlecht zugleich

Das ist gut und schlecht zugleich. Gut, weil diese moderne Form der Wegelagerei im Binnenmarkt, der eine der Grundfesten der EU ist, nichts verloren hat. Gut auch, weil ein Strafverletzungsverfahren, mit dem Deutschland bei Nichteinlenken rechnen musste, sich lange hingezogen hätte. Schlecht aber, weil die Streichung der Umlage an den Grenzübergabepunkten erst in sieben Monaten erfolgt.

Bis dahin müssen Gashändler noch für jede Megawattstunde (MWh), die sie von Deutschland nach Österreich bringen, zusätzlich 1,86 Euro hinblättern, ab Juli sogar noch mehr. Dann wird die Umlage auf 2,50 Euro je MWh angehoben. Selbst wenn man berücksichtigt, dass die Ampel in Berlin auf wackeligen Beinen steht, müsste die notwendige Gesetzesänderung in Deutschland und damit der Wegfall der Umlage schneller gehen. Wenn man es wirklich will.

Eile ist geboten

Eile ist jedenfalls geboten. Heimische Energieversorger führen nur allzu gerne Mehrkosten bei der Gasbeschaffung als Grund an, warum sie sich mit der Diversifizierung beim Gaseinkauf schwertun. Dieses Argument fällt mit Streichung der Umlage weg. Mehrkosten für das Buchen von Leitungen werden ohnehin refundiert. Die Regierung stellt dafür 100 Millionen Euro Steuergeld pro Jahr zur Verfügung. Es gibt keine Ausrede mehr, sich von russischem Gas nicht zu verabschieden. (Günther Strobl, 31.5.2024)