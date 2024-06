Die Deutsche Telekom will es wieder wissen. Im Herbst 2022 brachte man zum ersten Mal eigene Smartphones auf den Markt. Nun ist mit dem T Phone 2 und T Phone 2 Pro die 2. Generation vorgestellt worden und seit kurzem auch zu haben - in Österreich bei der hiesigen Tochter Magenta Telekom.

Am Spezifikationszettel sehen die Geräte durchaus interessant aus. Nicht nur winkt eine solide Ausstattung von Mittelklasseformat, auch die Speicherausstattung ist großzügig und obendrein gibt es E-SIM-Unterstützung zum Preis von 150 Euro bzw. 250 Euro für das Pro-Modell (200 bzw. 300 Euro in Deutschland), wenn man es nicht als Vertragsgerät erwirbt. Dazu kommt ein langes Supportversprechen, was in dieser Preisklasse eine Rarität ist. DER STANDARD hat sich das T Phone 2 Pro angesehen.

DER STANDARD/Pichler

Basics

Das neue Topmodell ist fürwahr kein kleines Gerät. Es präsentiert sich in Maßen von 168,7 x 77,9 x 8,5 Millimeter und einem Kampfgewicht von stolzen 198 Gramm. Der Bildschirm, ein IPS-LCD mit 2.436 x 1.080 Pixel, bringt eine Diagonale von 6,8 Zoll mit. Dazu kommen relativ dicke Ränder drum herum, was aber in diesem Preissegment üblich ist. Angaben zur Helligkeit gibt es nicht, sie dürfte sich um die 500 nits bewegen. In direktem Sonnenlicht kann es schwierig werden, Inhalte abzulesen.

Im Allgemeinen gibt es aber sonst keinen Grund für Beschwerden. Farben und Kontraste fallen für ein Display dieses Typs ordentlich aus. Und außerdem wird auch 120-Hertz-Wiedergabe unterstützt, auf HDR muss man allerdings verzichten. Die Verarbeitung im Allgemeinen ist solide, die Kunststoff-Rückseite ist recht widerstandsfähig, allerdings auch erstaunlich rutschig. Dementsprechend geht das Telefon, wenn es auf einer nicht ganz geraden, glatten Oberfläche liegt, gern auf "Wanderschaft". Das "Band" des Kameramodusl sorgt dafür, dass das von Wingtech produzierte Gerät wesentlich weniger generisch aussieht. Die Ein/Aus-Taste mit integriertem, meistens flott arbeitendem Fingerabdruckscanner ist gut platziert, für die Lautstärkewippe - insbesondere die obere Hälfte - braucht es aber etwas Akrobatik.

DER STANDARD/Pichler

Im Gehäuse werkt ein Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, den man hier mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Onboardspeicher gepaart hat. Wer mag, kann letzteren mittels microSD-Karte auch noch um bis zu 2 TB erweitern. Das Smartphone unterstützt 5G, Wifi 6E, Bluetooth 5.2 und NFC. Auch zwei SIM-Karten können genutzt werden, in der Kombination nanoSIM mit E-SIM. Platz gefunden hat man außerdem auch für eine 3,5mm-Klinkenbuchse, die sich neben dem obligatorischen USB-C-Port befindet.

Performance und System

In Benchmarks liegt der Snapdragon 6 Gen 1 circa dort, wo man ihn erwartet. Hier liegt das T Phone 2 Pro von den Punktezahlen her etwas unterhalb von Samsungs Mittelklässler Galaxy A54 aus dem Vorjahr. Das lässt annehmen, dass das Gerät üblichen Alltagsansprüchen gut gewachsen ist. Tatsächlich gab es hinsichtlich der Performance auch nichts zu bemängeln. Interessanterweise lief sogar "Diablo: Immortal" mit "hoher" Auflösung, mittleren Details und Zusatzeffekten (30-FPS-Einstellung) erstaunlich flüssig, auch wenn eine gewisse Erwärmung des Handys dabei spürbar war. Unerwartet, aber positiv anzumerken ist, dass das Handy eine gut funktionierende Sensorausstattung für Augmented-Reality-Einsätze mitbringt.

DER STANDARD/Pichler

Vorinstalliert ist auf dem T Phone 2 Pro Android 14, das abseits manch magentafarbener Grafikelemente und dem sehr aufdringlichen Standard-Wallpaper eigentlich unverändertes "Vanilla"-Android ist. Puristen dürfen sich freuen, auch weil auf dem Testgerät keinerlei Bloatware zu finden war. Einzig verschiedene Apps von Google sind vorinstalliert.

Wer ab Werk mit flüssigen 120 Hertz rechnet, wird enttäuscht. Standardmäßig ist das Telefon auf 60 Hz eingestellt und in diesem Modus gibt es entweder ein Performanceproblem oder einen Bug im System. Denn die Oberflächenanimationen sehen hier wesentlich ruckeliger aus, als sie es bei dieser Wiederholrate sollten.

Schaltet man den zweiten Modus ein, in dem das System bei bestimmten Inhalten auf 120 Hz umschaltet, navigiert es sich hingegen visuell butterweich durch die Android-Menüs. Allerdings kostet diese Einstellung, wenig überraschend, auch mehr Akkuleistung. Im Test zu bemerken waren auch seltene, kurzzeitige Übertragungsunterbrechungen im WLAN. Allerdings könnte es sich hier um ein spezifisches Problem in Verbindung mit dem genutzten Mesh-WLAN-System (D-Link Covr X1860) handeln, denn über einen zur Gegenprobe eingerichteten WLAN-Hotspot eines anderen Smartphones war das Problem nicht zu beobachten.

DER STANDARD/Pichler

Das bereits erwähnte Updateversprechen ist für diese Preisklasse (und noch mehr für das um 100 Euro günstigere T Phone 2) umfangreich. Die Deutsche Telekom gewährt dem Smartphone 2 Android-Versionsupdates (bis Android 16) sowie fünf Jahre an Securitypatches. Letztere sollen in den ersten drei Jahren im Monatstakt und über die verbleibende Zeit einmal pro Quartal ausgeliefert werden. Beim Testgerät war man allerdings etwas im Verzug. Dieses lief Ende Mai immer noch mit dem April-Patchlevel, ohne dass die Systemupdate-App eine verfügbare Aktualisierung finden konnte.

Kamera

Bei der Kamera setzt das T Phone 2 Pro auf einen Weitwinkel-Hauptsensor mit 50 MP Auflösung und optischer Bildstabilisierung. Dazu gibt es einen Ultraweitwinkel mit 5 MP, eine Makrokamera mit 2 MP und einen Tiefensensor, der ebenfalls 2 Megapixel aufbietet. Der Weitwinkel liefert unter guten Lichtbedingungen passable Aufnahmen mit recht guter Farbtreue und deinem Detailgrad, der für das Preissegment akzeptabel, aber nicht berauschend ist. Zoomt man in ein Bild hinein, zeigt sich recht schnell, dass feinere Strukturen oft mehr schlecht als recht eingefangen werden und flächigere Bereiche leichtes Rauschen aufweisen. Es gibt einen vom Start weg eingeschalteten "KI-Szenen-Optimierer", ihn auszuschalten hatte keinen visuell nachvollziehbaren Effekt.

DER STANDARD/Pichler

Der Ultraweitwinkel mag für manche Situationen zwar ein praktischer Zusatz sein, bei der Aufnahmequalität enttäuscht er allerdings. Bei der Farbwiedergabe ist er offensichtlich nicht auf die Hauptkamera abgestimmt. Mangelnde Schärfe, deutlich sichtbare chromatische Abberation (Kantenflimmern) und schwache Detailabbildung lassen Fotos unter Tags aussehen, als hätte man sie mit einer mittelprächtigen Sofortbildkamera aus den 1980ern aufgenommen. Als Filter wäre das eine nette Option, als übliches Ergebnis enttäuscht es jedoch.

Leider fällt auch die Makrokamera unter die Kategorie "Gimmick". Die Kombination aus niedriger Auflösung, wenig Details und fixem Fokus machen eher wenig Freude. Es dürfte sinnvoller sein, hier den Weitwinkel in Verbindung mit etwas Zoom zu verwenden, den es allerdings nur in rein digitaler Ausprägung mit entsprechendem Qualitätsverlust gibt.

DER STANDARD/Pichler

Unter hellem Kunstlicht schlägt sich die Hauptkamera ebenfalls noch ganz gut. Je schlechter die Lichtverhältnisse werden, desto länger braucht eine Aufnahme allerdings, da die Optik nicht besonders lichtstark ist. Aufnahmen im Nachtmodus brauchen daher eine ruhige Hand oder eine Ablage für das Handy, um zu gelingen. Dann sehen sie - wiederum für ihre Preisklasse - ordentlich aus. In summe ist die Hauptkamera ein klarer Fortschritt gegenüber jener der ersten T Phone-Generation, was aber auch daran liegt, dass selbige ausgesprochen unterwältigende Resultate geliefert hatte.

Die Frontkamera des T Phone 2 Pro bietet 16 MP auf. Fotos im Tageslicht können sich sehen lassen, auch wenn sie tendenziell etwas Kontrast und Details vermissen lassen. Am Abend geraten Selfies allerdings nur noch verwaschen. Ein Porträtmodus wird vermisst.

DER STANDARD/Pichler

Die Stereolautsprecher des Telefons klingen brauchbar. Dreht man die Lautstärke an den Anschlag, ist etwas Scheppern zu vernehmen. Die Gesprächsakustik ist durchschnittlich. Man selbst ist recht gut zu hören, der integrierte Ohrlautsprecher produziert allerdings einen etwas dumpfen Klang, der fallweise für Verständnisprobleme sorgen kann.

Der Akku des Smartphones weist eine Nennkapazität von 5.000 mAh auf. Und da der Snapdragon 6 Gen 1 relativ sparsam unterwegs ist, reicht das auch Intensivnutzern, um über den Tag zu kommen, selbst wenn der 120-Hz-Modus an ist. Wer sich auf 60 Hz beschränkt kann die eine oder andere Stunde mehr hinausholen. Wer nicht so häufig zum Handy greift, kommt potenziell auch anderthalb bis 2 Tage durch. Per Kabel ist Schnellladen mit bis zu 25 Watt möglich. Das Gerät kann aber auch drahtlos mit bis zu 15 Watt aufgetankt werden.

DER STANDARD/Pichler

Fazit

Mittelklasse-Leistung, 5G-Support, guter Bildschirm, viel Speicher, solide Verarbeitung, keine Bloatware und ein langes Updateversprechen. Es gibt einiges, was für das T Phone 2 Pro spricht, insbesondere in seiner Preisklasse. Die Verheißungen am Spezifikationszettel bringt das Smartphone auch größtenteils auf den Boden.

Es gibt aber auch Schatten. Da wären etwa die zumindest leichte Verspätung hinsichtlich des Securitypatches oder das schwer erklärliche Ruckeln der Systemoberfläche im 60-Hz-Modus. Und abseits der soliden Hauptkamera sind auch die Fotoqualitäten nicht besonders überzeugend, was man dem günstigeren Basismodell eher verzeihen kann.

Ein Teil der Kritikpunkte lässt sich immerhin mit Updates beheben oder verbessern und bei den Patches kommt die Deutsche Telekom hoffentlich noch auf Touren. Dann ist das T Phone 2 Pro nämlich für alle, die ohnehin nicht mehr als Schnappschüsse machen wollen, eine durchaus überlegenswerte Wahl. (gpi, 1.6.2024)

Testfotos

Tageslicht DER STANDARD/Pichler

Tageslicht DER STANDARD/Pichler

Makro, Tageslicht DER STANDARD/Pichler

Tageslicht DER STANDARD/Pichler

Tageslicht DER STANDARD/Pichler

Ultraweitwinkel, Tageslicht DER STANDARD/Pichler

Weitwinkel DER STANDARD/Pichler

2x-Zoom (digital) DER STANDARD/Pichler

Tageslicht DER STANDARD/Pichler

Frontkamera, Tageslicht DER STANDARD/Pichler

Makrokamera, Tageslicht DER STANDARD/Pichler

Tageslicht DER STANDARD/Pichler

DER STANDARD/Pichler

Kunstlicht DER STANDARD/Pichler

Gemischte Lichtsituation DER STANDARD/Pichler

Nachtmodus DER STANDARD/Pichler

Frontkamera, Nacht DER STANDARD/Pichler