Ganz so rosig ist es nun doch nicht gekommen. Noch im Jänner freute sich Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) fast euphorisch über "Rekordzulassungen bei E-Autos". Erstmals waren im vergangenen Jahr ein Fünftel aller neu zugelassenen Fahrzeuge solche mit batterieelektrischem Antrieb. Damit überholten E-Autos sogar die Zahl neuer Dieselfahrzeuge auf den Straßen. Diese Entwicklung zeige "den großen Erfolg der E-Mobilitätsoffensive des Klimaschutzministeriums", so Gewessler damals.

Inzwischen dürfte Ernüchterung eingetreten sein. Der Absatz bei Elektro-Pkws war in den ersten Monaten des heurigen Jahres leicht rückläufig. Im Vergangenen Jahr waren von Jänner bis April 17,9 Prozent aller neu zugelassenen Pkws solche mit elektrischem Antrieb. Heuer lag der Wert im selben Zeitraum bei 16,6 Prozent. Während um mehrere hundert Stück weniger Elektroautos verkauft wurden, stieg der Absatz bei Diesel- und Hybridfahrzeugen an. Ist es bloß eine Delle, wäre das kein Problem. Geriete die Elektrifizierung ins Stocken, allerdings sehr wohl: Die Emissionen im Verkehrssektor zurückzudrängen ist Voraussetzung dafür, dass Österreich seinen Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaziele leisten kann. Fast 30 Prozent der heimischen Emissionen kommen aus dem Verkehrssektor. Weil der Abschied von Verbrennungsmotoren bei Lkws noch dauern wird, ist die Elektrifizierung der Autoflotten dabei das wichtigste Instrument.

Der elektrische ID-Buzz von Volkswagen wird bei einer Automesse präsentiert. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENC

Woran hakt es also? Dazu gibt es zwei Erzählungen. Eine geht so: E-Autos sind Gegenstand eines Kulturkampfes geworden. Im EU-Wahlkampf kritisieren ÖVP und FPÖ, dass die Union den Menschen ihre Verbrenner angeblich madig machen will, obwohl E-Autos teuer seien und es oft an Ladeinfrastruktur fehle. Im grünen Klimaministerium führt man den aktuellen Absatzrückgang auf die Verbreitung von "Falschinformationen und Halbwahrheiten" in der politischen Debatte zurück.

Die zweite Erzählung hat nichts mit Kulturkampf zu tun. Da geht es ums Geld. Beim Kauf von E-Autos hakt es, weil falsch aufgesetzte staatliche Förderungen und paradoxerweise die technische Weiterentwicklung der Fahrzeuge dafür sorgen, dass es sich aktuell auszahlen kann, weiter auf Verbrenner zu setzen. Um diesen Punkt zu verstehen, ist ein Blick auf den heimischen Neuwagenmarkt nötig. Dieser ist von gewerblichen Kunden dominiert. Im vergangenen Jahr haben private Kundinnen und Kunden gerade 30 Prozent der Neuwagen gekauft. Der überwiegende Teil aller Neuzulassungen, die übrigen 70 Prozent, entfielen auf Unternehmen.

1000 Fahrzeuge weniger

Selbst wenn man diesen Wert noch etwas korrigieren muss, weil viele Autohändler im eigenen Namen Autos für kurze Zeit anmelden, um ihre Verkaufszahlen zu schönen, zeigt sich, dass mehr als sechzig Prozent der Pkws von gewerblichen Käufern erworben wurden. Hier gibt es auch den Rückgang: Während in den ersten Monaten des Jahres 2024 sogar mehr Private E-Autos kauften, sank die Stückzahl bei Unternehmen um 1000 Fahrzeuge, das sind minus neun Prozent. Was ist die Erklärung dafür?

Wer Flottenmanager großer Unternehmen befragt, bekommt eine aufschlussreiche Geschichte präsentiert. Die Leasingraten für neue E-Fahrzeuge seien derzeit spürbar höher als bei Verbrennern, erzählt ein Verantwortlicher aus einem Wiener Unternehmen, während der Staat keine Förderungen mehr biete.

Die türkis-grüne Regierung hat die direkten Förderungen an Unternehmen für den Kauf von E-Pkws tatsächlich auslaufen lassen. 2020 und 2021 gab es vom Staat noch 5000 Euro Zuschuss an Betriebe, dazu boten mehrere Bundesländer Geld an. Dann gab es auch die Investitionsförderung, die in der Pandemie aufgesetzt wurde. Immerhin zwölf Prozent der Ausgaben waren abgedeckt, viele Leasingfirmen erhielten die Förderung zugesprochen und gaben sie an die Autokäufer weiter.

Noch 2022 gab es immerhin 2000 Euro Zuschuss beim Kauf eines E-Autos durch Unternehmen, 1000 Euro vom Staat und 1000 Euro von den Autoimporteuren. Weil die Förderperiode bis Ende März 2023 lief und Förderungen noch mehrere Monate nach dem Kauf abgeholt werden konnten, profitierten viele Unternehmer, die 2023 ein E-Auto kauften, noch von dem Zuschuss. Damit ist es vorbei.

STANDARD

Das ist aber nur ein Faktor. Der andere Grund hängt damit zusammen, dass E-Fahrzeuge laufend besser werden, vor allem was die Batteriereichweite und Ladegeschwindigkeit betrifft. Die Autos werden tendenziell auch günstiger.

Ein großer Teil der Neuwagen werden über "Restwertleasing"-Modelle gekauft. Dabei vereinbaren Unternehmen und Leasinggeber im Vorhinein, welchen Wert das Auto am Ende der Leasingperiode haben wird. Das ist der Restwert. Weil die Preise für neue E-Autos sinken, geht parallel der Marktwert gebrauchter E-Fahrzeuge zurück.

Viele Händler wollen die vor drei, vier Jahren verkauften E-Autos nicht zurücknehmen, weil sie sonst auf dem Verlust sitzen bleiben. Meist tragen sowieso die Unternehmen das Risiko, dass die Autos weniger wert sind. Sie behalten sich dann die Autos lieber, statt sie gegen neue einzutauschen. Der Austausch am Leasingmarkt funktioniert also nicht wie sonst. Dazu kommt, dass Banken und Autohändler nicht nochmal eine Überraschung erleben wollen. Das heißt, sie setzten bei aktuellen Leasinggeschäften die Restwerte der E-Autos in drei oder vier Jahren deutlich niedriger an, als man aktuell annehmen müsste, sagt Henning Heise, der Unternehmen beim Fuhrpark-Management berät. Das heißt automatisch: Die laufenden Leasingraten werden teurer.

Es hakt also am Leasingmarkt, die Raten sind höher und Förderungen fehlen. Dazu kommt noch, dass Autovermieter wie Sixt in Europa E-Autos aus dem Bestand genommen haben, wie der Sprecher der Autoimporteure in Österreich, Günther Kerle, sagt. Es sei im Mietwagengeschäft Kunden oft zu kompliziert, ein E-Auto zu nehmen. Da Mietwagenfirmen Großkunden seien, wirke sich auch das bei Absatzzahlen aus.

Geld gibt es nur für den kleineren Markt

Die Frage lautet also: Sollte der Staat wieder gegensteuern und zur E-Auto-Förderung bei Betrieben zurückkehren? Private Autokäufer bekommen weiter 5000 Euro Zuschuss, 3000 vom Ministerium und 2000 von den Autoimporteuren, obwohl dies nur der kleinere Markt ist. Das Klimaministerium winkt ab. Dort geht man davon aus, dass die Stagnation nur vorübergehend sein wird. Und verweist darauf, dass steuerlich das E-Auto weitere Vorteile bietet: Beschäftigte müssen die Nutzung von E-Autos nicht als Sachbezug versteuern, bei Verbrennern ist das anders. Und nur bei E-Autos darf das Unternehmen sich die Umsatzsteuer vom Kaufpreis zurückholen, allerdings nur bis zu einem Anteil am Kaufpreis von 40.000 Euro. Und: Nur ein Teil der betrieblichen Fahrzeuge sei gefördert worden, der Boom bei E-Fahrzeugen habe also auch andere Gründe, so das Ministerium.

Sollte sich das Problem als hartnäckig erweisen, wird sich die Politik, wenn sie die Klimaziele ernst nehmen will, aber etwas überlegen müssen. Internationale Beispiele zeigen, dass Ankaufsförderung zwar nicht alles ist, aber immer ein Baustein war. In Norwegen, Europas Mekka der E-Mobilität, habe es eine umfassende Politik zur Förderung der E-Mobilität gegeben, sagt der Osloer Steuerberater Jørgen Svendgård. Dazu seien Vorteile für E-Autos wie das Fahren auf der Busspur und üppige Investitionen in Ladeinfrastruktur gekommen. Wenn der Verkauf stocke, müsse man auch über andere Mechanismen nachdenken, wie eine Staugebühr für Verbrenner. Aber auch Svendgård sagt: "Eine Kaufprämie kann ein starker Motivator sein, da sie einen klaren, unmittelbaren finanziellen Vorteil bietet. Sichtbare Rabatte machen die Vorteile des Umstiegs auf E-Autos greifbar." (András Szigetvari, Regina Bruckner, 2.6.2024)