In Europa war es im April besonders warm: Der früheste Tag mit mehr als 30 Grad wurde in Österreich verzeichnet, auch in Frankreich stiegen die Temperaturen stark an. AFP/PHILIPPE LOPEZ

Während die aktuellen Temperaturen in Österreich eher frisch bis mild sind, war das meteorologische Frühjahr doch extrem warm. Wie die Geosphere Austria mitteilt, handelte es sich um den wärmsten Frühling der 258-jährigen Messgeschichte. "Der Frühling 2024 war somit die dritte extrem warme Jahreszeit in Folge", heißt es in einer Aussendung. Bereits der Herbst war so warm wie nie seit Messbeginn, der vergangene Winter belegte Platz zwei der Temperaturmaxima.

Die vorläufige Auswertung für die Monate März, April und Mai ergibt, dass es in dieser Periode im österreichischen Tiefland um 1,9 Grad wärmer war als das Mittel der Jahre 1991 bis 2020, in den Bergen immerhin um 1,6 Grad wärmer. Anfang April kam es mit mehr als 30 Grad zum frühesten Hitzetag der Messgeschichte.

Zu warm, zu kalt

In der zweiten Aprilhälfte folgte dann der späte Wintereinbruch und damit eine deutlich zu kalte Phase mit hohen Schäden, weil sich die Pflanzen durch den warmen Frühjahrsbeginn zeitig entwickelt hatten. Seit 1946 wird erhoben, wie früh diverse Pflanzen blühen, und so früh wie in diesem Jahr kam die Blüte bei Marille, Apfel, Flieder und Schwarzem Holunder noch nie – im Vergleich zum Mittel 1961 bis 1990 um vier Wochen früher. Die Kälte glich die hohen Temperaturen davor aber wie erwartet nicht aus.

Der Frühling 2024 war in Österreich so warm wie nie zuvor seit Messbeginn. Geosphere Austria

"Seit den 1990er-Jahren erleben wir fast nur deutlich zu warme und kaum noch zu kühle Frühlinge", sagt Klimatologe Alexander Orlik. Unter den zehn wärmsten Frühlingen fallen bis auf zwei extreme Ausreißer 1794 und 1811 alle in die Jahre ab 2000. Um die Jahrhundertwende 1800 "gab es auch viele Jahre mit deutlich zu kühlen Frühlingen, und das Temperaturniveau war insgesamt in einem Frühling um etwa zwei Grad kühler als heute", sagt Orlik.

Im Vergleich zu den Jahren 1961 bis 1990 war der diesjährige Frühling sogar um 3,1 Grad (Berge) bis 3,3 Grad (Tiefland) wärmer. Die höchste Lufttemperatur erreichte Deutschlandsberg in der Steiermark, wo am 14. April 31,7 Grad Celsius gemessen wurden. In Windischgarsten in Oberösterreich war es in diesem Frühjahr um 2,9 Grad wärmer als im Frühlingsmittel 1991 bis 2020.

Im März, im April und im Mai war es wärmer als im Mittel 1991 bis 2020 (oben), noch ausgeprägter ist der Unterschied zu den Jahren 1961 bis 1990 (unten). Geosphere Austria

Regenwarnungen

Derzeit beschäftigt viele Menschen aber ein anderes Thema, nämlich der Regen. Für Freitag und das Wochenende werden aufgrund eines kleinen Tiefdruckgebiets große Regenmengen erwartet. Sie dürften auch für Hochwasser sorgen – die Warnungen betreffen Vorarlberg und Nordtirol sowie die deutschen Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern. Auch zu Gewittern kann es kommen.

Bereits von Donnerstag bis Freitag waren die Niederschlagsmengen bemerkenswert, die für bereits durchnässte, gesättigte Böden sorgten. Zusätzlicher Regen kann demnach lokal zu Überflutungen und Muren führen. Im Straßenverkehr wird vor überfluteten Abschnitten, gesperrten Straßen und Aquaplaning gewarnt.

Der bisherige Frühling war bereits nasser als üblich. Schon mit dem Frühjahr 2023 begann eine Phase überdurchschnittlich feuchter Jahreszeiten, die weiter anhält. Es gab "um rund 20 Prozent mehr Niederschlag als im vieljährigen Durchschnitt", heißt es von der Geosphere. Betroffen waren insbesondere der Westen und Süden des Landes, vor allem in Oberkärnten war es teils um 90 Prozent nasser als im Schnitt.

Die Abweichungen des Niederschlags im Frühjahr 2024 vom Durchschnitt 1991 bis 2020 (oben) beziehungsweise 1961 bis 1990 (unten). Geosphere Austria

Hitze in Indien

Wetterextreme treten im Zuge der globalen Erhitzung mit immer höherer Wahrscheinlichkeit ein. International sind die Temperaturen auf dem Höchststand. Ein extremes Beispiel ist Indien: Dort sorgt eine Hitzewelle für Rekordtemperaturen und Wassermangel. Berichtet wurde über eine neue Höchsttemperatur in der indischen Messgeschichte: 52,9 Grad Celsius soll es in Mungeshpur, einem Vorort in der Hauptstadtregion Delhi, gegeben haben. Derzeit wird aber noch ermittelt, ob die Messung stimmt, da die Messstation eine ungewöhnlich große Variation im Vergleich zu anderen aufwies.

In jedem Fall sind die hohen Temperaturen um 50 Grad ein großes Gesundheitsrisiko, speziell für junge und alte Menschen und vulnerable Gruppen. In Thailand starben in diesem Jahr bereits mehr als 60 Personen aufgrund extremer Hitze. Asien und Europa zählen zu den Kontinenten, die sich schneller erhitzen als der globale Schnitt. (sic, 31.5.2024)