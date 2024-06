Christoph Bochdansky, weggeblasen vom kalten Atem einer unheimlichen Figur in "Die Geister, die wir rufen– rufen zurück". Gregor Grkinic

Geister sind Vermittler zwischen den Welten. Zwischen Jenseits und Diesseits, zwischen Hell und Dunkel, Gut und Böse. Man kann sie sich auf zwei Beinen und mit zerdrücktem Hut vorstellen (Lumpazivagabundus) oder aber auch ganz, ganz anders. Für den zweiten Fall ist Christoph Bochdansky zuständig. Der Doyen des österreichischen Puppentheaters hat sie in seinem aktuellen Stück zu Protagonisten erhoben. Die Geister, die wir rufen – rufen zurück in der Inszenierung von Simon Meusburger ist bis 23. Juni im Schubert-Theater in Wien zu sehen.

Schubert Theater Wien

Seit vier Jahrzehnten erschafft Bochdansky Stücke mit Objekten und Figuren, für die es keine Namen gibt. Es sind seltsame, mehr oder weniger furchterregende, immer aber rätselhafte Gestalten, die sich mit Selbstbewusstsein in das Menschenleben einmischen. Viele Arbeiten sind auf diese Weise im In- und Ausland entstanden, u. a. mit dem Figurentheater Wilde & Vogel, mit dem Lilarum in Wien oder dem Westflügel Leipzig.

Träumerischer Nachtwind

Auch die Geister im neuen Stück sind in keiner Geisterbahn zu finden – baut Bochdansky die Puppen und Figuren doch selbst und mit aller entgrenzten Fantasie. Größter Held ist nun ein dehnbares spitzes Wesen mit langem Hals und rotem Schlund, verdächtig kleinem Kopf, aber doch anlehnungsbedürftig und also sozial anschlussfähig. Weiters mit dabei: Dämonen, Elfen, Engel, ein träumerischer Nachtwind und Frösche im Liebesdilemma. (Margarete Affenzeller, 1.6.2024)