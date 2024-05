Laut Polizeisprecher wurde ein Polizist verletzt. ALEX HALADA / picturedesk.com

Wie die Zeitung Die Rheinlandpfalz am Freitag berichtet, läuft auf dem Marktplatz in Mannheim in Deutschland ein größerer Polizeieinsatz. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Ein Rettungshubschrauber sei ebenfalls im Einsatz, wie die Polizei auf X mitteilte. Die Lage sei aber unter Kontrolle, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Auf dem Marktplatz fand am Vormittag eine Islam-kritische Kundgebung statt. Währenddessen soll ein Mann einen Organisator der Aktion und mehrere Helfer angegriffen haben. Das ist auch auf einem Livestream zu sehen gewesen. Laut Medienberichten soll zudem ein Polizist verletzt worden sein. Eintreffende Polizeibeamte trafen den Angreifer schließlich mit einem Schuss und brachten ihn zu Boden. Auf Videos ist zu sehen, wie mehrere Polizeibeamte ihre gezogenen Schusswaffen auf den Mann richten.

(red, 31.5.2024)

Die Bild-Zeitung berichtet, dass es sich bei dem Opfer der Messerattacke um den Rechten Michael Stürzenberger handelt. Der ehemalige CSU-Pressesprecher schreibt mittlerweile einen islamfeindlichen Blog, engagiert sich bei Pegida und ist Mitglied der "Bürgerbewegung Pax Europa". Letztgenannte hat auch die Veranstaltung in Mannheim organisiert. Stürzenberger ist zweimal rechtskräftig verurteilt. Einmal wegen Beleidigung eines Polizisten und ein weiteres Mal wegen Verhetzung und Herabwürdigung des Islam. Pax Europa gilt für den bayrischen Verfassungsschutz als islamfeindliche Organisation.

Der Marktplatz befindet sich in der Mannheimer Innenstadt, in der seit Dezember 2023 unter anderem an Wochenenden ein Waffenverbot gilt. Das bedeutet, dass keine Klingen mit einer Länge von mehr als vier Zentimetern und auch keine anderen Waffen mitgeführt werden dürfen. Die Zone wurde definiert, da bundesweit "immer mehr Personen Waffen griffbereit" mit sich führen, heißt es auf der Website der Stadt. Vor allem Messer könnten unbemerkt getragen werden. Ein Anstieg der schweren Straftaten mit Waffen und eine leicht gestiegene Angst der Bevölkerung vor Kriminalität habe zu der Maßnahme in Mannheim geführt. (red, 31.5.2024)