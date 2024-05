Der Marktplatz in Mannheim wurde vorübergehend gesperrt

Laut Polizeisprecher wurde ein Polizist verletzt. ALEX HALADA / picturedesk.com

Wie die Zeitung Die Rheinlandpfalz am Freitag berichtet, läuft derzeit auf dem Marktplatz in Mannheim in Deutschland ein größerer Polizeieinsatz. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Ein Rettungshubschrauber sei ebenfalls im Einsatz, wie die Polizei auf X mitteilte. Die Lage sei aber unter Kontrolle.

Am Vormittag fand laut Medien auf dem Marktplatz eine Islam-kritische Kundgebung statt. Laut Bericht der Bild-Zeitung soll es sich bei dem Angegriffenen um den Rechten Michael Stürzenberger handeln. Der ehemalige CSU-Pressesprecher schreibt mittlerweile einen islamfeindlichen Blog, engagiert sich bei Pegida und ist Mitglied der "Bürgerbewegung Pax Europa". Letztgenannte hat auch die Veranstaltung in Mannheim organisiert.

Die Rheinlandpfalz berichtet weiter, Augenzeugen hätten eine Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten bei der Kundgebung auf dem Marktplatz beobachtet. Laut der Zeitung Mannheimer Morgen handelt es sich bei den weiteren Verletzten um einen Polizisten und den mutmaßlichen Aggressor. Das habe ein Polizeisprecher vor Ort mitgeteilt. Der Polizist sei demnach schwer verletzt.

Auch in einem Livestream ist zu sehen, wie ein Mann einen der politischen Aktivisten und anschließend einen Polizisten attackiert. Ein zu hörender Schuss dürfte ihn getroffen haben, anschließend richteten mehrere Polizisten ihre Waffen auf den offenbar Verletzten. (red, 31.5.2024)