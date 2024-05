Videokollektion "10 Jahre Landkrimi: Nervenkitzel aus Österreich" auf ORF On – Start am 8. Juni mit "Drachenjungfrau" und "Achterbahn"

Die ORF-Landkrimi-Reihe feiert heuer ihren zehnten Geburtstag. Um das quotenstarke Format zu würdigen, sind von Juni bis September zehn Fälle aus den zehn vergangenen Jahren erneut auf ORF 1 und immer 24 Stunden im Voraus auf der Streamingplattform ORF On zu sehen.

Los geht es mit einem Doppelpack am 8. Juni in Form von Drachenjungfrau (20.15 Uhr), wobei Manuel Rubey und Stefanie Reinsperger in Salzburg zu sehen sind, und Achterbahn (21.50 Uhr), das mit Tobias Moretti und Stefan Pohl in Wien aufwartet.

Stefanie Reinsperger als Inspektorin Franziska Heilmayr und Manuel Rubey als Kommissar Merana im ORF-Landrimi "Drachenjungfrau" aus dem Jahr 2016. Foto: ORF/epo film/Alfons Kowatsch

"Mit den Landkrimis hat der ORF eine starke Marke geschaffen, die seit zehn Jahren mit ihren regional verorteten Geschichten nicht nur das heimische Publikum begeistert, sondern auch international Erfolge feiert und regelmäßig die wichtigsten Fernsehpreise abräumt", hielt ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung fest.

Ab 8. Juni steht auf ORF On die Videokollektion "10 Jahre Landkrimi: Nervenkitzel aus Österreich" bereit, die noch weitere Filme umfasst. Für Nachschub ist zudem gesorgt: Bereits abgedreht sind etwa ein Kärnten-Krimi namens Bis in die Seele ist mir kalt und der erste Landkrimi aus Osttirol Schnee von gestern. (APA, 31.5.2024)