Diese Statue in Deutschland bekam unschuldig eine Bierflasche in die Hand gedrückt. Auch eine Frau in Kanada hatte trotz erhöhter Alkoholwerte im Blut nicht getrunken. Eine mehrteilige Behandlung half.

"Herr Inspektor, ich habe nicht getrunken" – diese Beteuerung klingt ziemlich unglaubwürdig, wenn der Atem nach Alkohol riecht und der Alkotest positiv ist. Doch vor kurzem gelang es tatsächlich einem Mann in Belgien, vor Gericht nachzuweisen, dass er keinen Alkohol getrunken hatte, obwohl sein Blut eindeutig erhöhte Mengen Alkohol enthielt.

Er berief sich erfolgreich auf eine sehr seltene Krankheit, das sogenannte Eigenbrauer-Syndrom. Dabei verarbeiten Bakterien im Verdauungstrakt Kohlenhydrate zu Alkohol. Erste Berichte gibt es aus den Jahren 1948 und 1952. Die Möglichkeit eines solchen Krankheitsbildes, bei dem im Körper tatsächlich relevante Mengen Alkohol entstehen, war in der Vergangenheit infrage gestellt worden. Inzwischen wurden etwas mehr als 20 Fälle bestätigt, wobei es viel mehr sein könnten, weil manche keine allzu starken Symptome verspüren.

Siebenmal ins Krankenhaus

In einer neuen Studie im Fachjournal Canadian Medical Association Journal beschreibt nun ein Team um Rahel Zewude von der Universität Toronto detailliert den Fall einer 50-jährigen Frau, die wegen akuter Beschwerden wie Schläfrigkeit und Sprachproblemen ganze sieben Mal im Lauf von zwei Jahren in die Notaufnahme kam.

Die Diagnose hieß anfangs eindeutig: Alkoholvergiftung. Allerdings beteuerte die Frau, schon länger überhaupt keinen Alkohol mehr getrunken zu haben. Glaubwürdig war das nicht, immerhin war der Alkoholgehalt in ihrem Blut gegenüber dem Normalwert um das Zwanzigfache erhöht. Die Widersprüche und ihr wiederholtes Auftauchen im Krankenhaus führten auch zur Untersuchung durch drei unterschiedliche Psychiater, die ihr Medikamente im Zusammenhang mit Suchterkrankungen verschrieben. Eine psychiatrische Behandlung lehnte sie ab, was einen Psychiater dazu animierte, ihr nach dem kanadischen Mental Health Act ein Risiko zur Selbstbeschädigung zu bescheinigen. Nach den akuten Schüben, die zu Krankenhausaufenthalten führten, war die Frau jeweils ein bis zwei Wochen im Krankenstand, um sich zu erholen.

Verschiedene Untersuchungen belegten später, dass sie nicht die typischen Anzeichen für Alkoholsucht aufwies. Tatsächlich hatte die Frau aus religiösen Gründen vor langer Zeit komplett zu trinken aufgehört, nachdem sie zuvor gelegentlich ein Glas Wein getrunken hatte. Erst nach dem siebenten Krankenhausaufenthalt, als ihr Alkoholpegel im Blut noch weiter erhöht war, wurde bei ihr das Eigenbrauer-Syndrom diagnostiziert.

Diät als Behandlung

Ihr wurden ein Medikament gegen Pilze und eine kohlenhydratarme Diät verschrieben. Darin enthalten waren Ei, Avocado, Huhn und Fisch. Die Behandlung wirkte: Vier Monate lang war die Frau symptomfrei. Doch als sie ihre Kohlenhydratzufuhr wieder erhöhte, hatte sie einen starken Rückfall. Zu Sprachproblemen kamen Gleichgewichtsstörungen, die sogar zu einem Sturz führten.

Daraufhin wurde sie von dem Autorenteam der Studie untersucht. Dieses bestätigte die Diagnose. Neben der glaubwürdigen Beteuerung, nichts getrunken zu haben, sei vor allem die Abwesenheit von nachweisbaren Alkoholmengen im Blut nach der Pilzbehandlung eine Bestätigung dafür.

Die Behandlung konzentrierte sich daraufhin auf das Darmmikrobiom der Frau. Einerseits galt es, die mikrobiellen Pilze in den Griff zu bekommen, andererseits sollte eine gesunde Darmflora aufgebaut werden. Die Pilze, die das Syndrom verursachen, sind keine Fremdkörper im Darm, sondern leben in natürlicher Weise dort. Wenn sie allerdings zu stark wachsen, werden sie zum Problem. Verantwortlich sind vor allem Saccharomyces cerevisiae, die wohlbekannte Backhefe, die mit dem Zusatz "cerevisiae" sogar einen Hinweis auf ihre Alkohol produzierende Fähigkeit in Bier im Namen trägt, sowie C. albicans, C. tropicalis und C. glabrata.

Nachdem die Frau sechs Monate frei von Symptomen war, erhielt sie testweise 150 Gramm Zucker. Stündliche Bluttests zeigten keine erhöhten Alkoholwerte. Als nach 48 Stunden immer noch kein Alkohol festgestellt wurde, bekam sie die Erlaubnis, wieder mehr Kohlenhydrate zu essen.

Folgenreiche Krankheit

"Das Eigenbrauer-Syndrom hat erhebliche soziale, rechtliche und medizinische Folgen für die Patienten und ihre Angehörigen", schreiben Rahel Zewude und ihre Kolleginnen und Kollegen. "Unsere Patientin war mehrmals in der Notaufnahme, wurde von Internisten und Psychiatern untersucht und erhielt eine Bescheinigung nach dem Mental Health Act, bevor die Diagnose Eigenbrauer-Syndrom gestellt wurde." Das unterstreiche, wie wichtig das Bewusstsein für dieses Syndrom für die klinische Diagnose und Behandlung sei. Derzeit dauere es noch zu lang bis zur richtigen Diagnose. (Reinhard Kleindl, 3.6.2024)