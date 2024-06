Lokalaugenschein im Gastgarten in der Josefstadt, wo die Wahlbeteiligung besonders hoch ist.

Wählen? Werde er nicht. "Ich bin 72 Jahre alt. Ich kann eh nichts mehr machen", sagt der Pensionist am Nebentisch. Es ist Sonntagnachmittag, zwei Wochen vor der EU-Wahl. Der Mann trägt einen schlichten grauen Anzug, ein kariertes Hemd, vor ihm steht ein kleines Bier. "Europa wird gerade syrisch und afghanisch." Er zieht kräftig an seiner goldenen Marlboro, dann setzt er nach: "Das ist ein unbewaffneter Überfall."

Migration als Hauptthema

Seine Frau nickt. "Es ist wirklich fürchterlich", pflichtet sie ihm bei. "In Simmering und Favoriten, da sieht man keine Österreicher mehr." Beide sind der Ansicht: Das wichtigste politische Thema der Gegenwart und Zukunft sei Migration – in Europa, in Österreich.

Das Paar sitzt an einem Holztisch in einem schattigen Gastgarten in Simmering, jenem Bezirk in Wien mit der niedrigsten Wahlbeteiligung bei der vergangenen EU-Wahl. Nur knapp die Hälfte der Wahlberechtigten gab hier 2019 die Stimme ab. "Was wir heute sehen, das ist bestimmt nicht, was Alois Mock damals wollte", meint die Frau. "Bald sind wir in der Unterzahl." Sie sagt das nicht wütend, sondern leise, sogar ein wenig schüchtern.

Spürbare Skepsis

Mock gilt als Vater des österreichischen EU-Beitritts. Als Außenminister führte der ÖVP-Politiker die Beitrittsverhandlungen, warb für die europäische Idee. 66,6 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sprachen sich 1994 in einer Volksabstimmung für den Beitritt zur damaligen EG aus. Inzwischen ist die EU-Skepsis in Österreich so groß wie in keinem anderen Land der immer weiter gewachsenen Union. Im Vorjahr betrachteten nur noch 42 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher die EU-Mitgliedschaft als positiv, das zeigt die Eurobarometer-Umfrage. Es ist der niedrigste Wert unter allen 27 EU-Ländern.

In Simmering ist diese Skepsis auch an anderen Tischen spürbar. Ein älterer Mann sitzt im hintersten Winkel des Gastgartens. Auf sein Krügerl Murauer hat er einen Bierdeckel gelegt, damit ihm kein Insekt hineinfliegt. "Mich interessiert das nimma", sagt er. Politiker täten sowieso, was sie wollten. "Für uns Bürger ist seit dem EU-Beitritt noch nie etwas gemacht worden."

Frieden und die Freiheit?

Die Europäische Union wehrt sich gegen diesen Vorwurf ungefragt auf ihrer offiziellen Website. Dort werden die "wichtigsten Errungenschaften" für die "Menschen in der EU" gelistet: Frieden und die Freiheit, überall in der Union zu leben, zu studieren und zu arbeiten. Außerdem sei die EU "der größte Binnenmarkt der Welt". Es würden "Millionen von Menschen weltweit" unterstützt. Reicht das an Eigenmarketing?

Max, Samuel und Malte sitzen rund um einen Tisch in einem Stadtheurigen in der Josefstadt. Der achte Bezirk gilt als bürgerlich, er ist jener mit der höchsten Wahlbeteiligung Wiens – bei sämtlichen Wahlen der vergangenen Jahre. Die drei Studenten aus Deutschland wohnen ums Eck von der Weinstube in einer WG. Alle drei wollen bei der anstehenden EU-Wahl wählen gehen, auch wenn sie sagen, dass sie sich aktuell noch nicht viel mit der Wahl auseinandergesetzt haben. Sie sehen die EU grundsätzlich als ein positives Projekt, von dem sie auch persönlich profitieren.

Samuel: Aber eine gemeinsame Werteunion, das sehe ich nicht.

Max: Ich würde sagen, die Werte teilen wir schon in Europa, aber jeder guckt halt auf die eigenen Interessen. Vielleicht fehlt die Identifikation mit der größeren gemeinsamen Sache.

Samuel: Aber ich identifiziere mich ja nicht einmal mit Deutschland.

Malte: Tatsache.

Was es dann für die drei Mittzwanziger bedeute, EU-Bürger zu sein? "Dass wir jetzt alle in Österreich leben können ohne größere Probleme", sagt Max und scherzt: "Und es bringt uns einheitliche Ladekabel!"

Eine der wichtigsten Errungenschaften der EU sei für die Wirtschaftsstudenten jedenfalls "die Wirtschaftsunion". Wichtige Themen der Zukunft seien Klimaschutz und Migration. "Rein ökonomisch betrachtet brauchen wir Zuwanderung, die Gesellschaft überaltert, und es ist notwendig, dass Nachschub kommt", sagt Max. "Aber die praktische Umsetzung ist halt teilweise schwierig. Manche Kommunalpolitiker sind massiv überfordert mit der Situation – weil sie die Leute nicht unterbringen können." Aufgefallen sei ihm die EU zuletzt auch durch die Berichterstattung über die Bauernproteste, meint Malte.

Im Arbeiterbezirk Simmering ist die EU-Skepsis am stärksten.

Der gute alte Schilling

Was als wichtig betrachtet wird, darüber gehen die Meinungen innerhalb der EU auseinander. Im April erhob das Eurobarometer, welche Themen den Europäerinnen und Europäern besonders am Herz liegen. Europaweit werden die "Bekämpfung von Armut" sowie das "öffentliche Gesundheitswesen" als die wichtigsten Wahlkampfthemen genannt. Die Österreicherinnen und Österreicher setzen andere Prioritäten: Sie interessieren sich für die "Zukunft Europas", Asyl und Migration sowie Klimaschutz.

Auch im Gastgarten eines Simmeringer Schutzhauses ist Migration das bestimmende Thema. Die Beamtin Eveline und ihr 23-jähriger Sohn Jan würden sich diesbezüglich einen strengeren Kurs der Europäischen Union wünschen. Wählen gehen sie nicht.

Eveline: Ich war von Anfang an gegen die EU. Ich habe auch nur einmal abgestimmt: gegen den Beitritt. Damals haben sie gesagt, dass mit dem Euro alles leichter wird. Aber es ist alles nur teurer geworden. Ich würd lieber wechseln gehen.

Jan: Du weißt ja gar nicht, wie viel heut alles kosten würde mit dem Schilling.

Eveline: Stimmt.

Jan: Ich hab nur ein einziges Mal gewählt. Das war bei einer Wien-Wahl. Da stand ich auf dem Stimmzettel für die Neos.

Eveline: Ich wähle aus Überzeugung nicht, mir sagt niemand zu. Die FPÖ ist zwar EU-kritisch, die ist mir aber sonst zu extrem. Die EU kümmert sich um die falschen Sachen. Was bestimmen die denn? Wie krumm die Banane ist? Es gibt Wichtigeres: zum Beispiel dass zu viele Migranten da sind.

Jan: Der Reumannplatz ist mittlerweile ein großes Asylheim.

Brisante Lage

Im Gastgarten in der Josefstadt ist der Zugang zum Thema Asyl und Migration positiver: "Ich glaube, es gibt schon Bezirke, wo es eine größere Herausforderung ist. Aber bei allen Ausländern, die ich kenne, bin ich froh, dass sie hier sind", sagt Petra, eine pensionierte Lehrerin. Genau beurteilen könne sie die Gesamtsituation nicht, meint sie, da sie die Josefstadt aufgrund ihres Gesundheitszustands kaum noch verlasse. Es brauche jedenfalls eine "möglichst gerechte Verteilung" der Asylwerber, damit ein "liebevoller Umgang miteinander möglich" sei. Ihr Mann Bernhard nimmt einen Schluck von seinem Achterl Welschriesling. "Wie würde das alles hier funktionieren ohne sie?", fragt er.

Wählen gehen die beiden. "Selbstverständlich", sagt der Psychologe. Die Lage sei aktuell besonders brisant – wegen des Rechtsrucks. "Allein die Vorstellung, dass die FPÖ vornweg ist ..." Bernhard schüttelt den Kopf.

Zumindest in der Josefstadt hat die FPÖ ohnehin schlechte Chancen auf Erfolg. Bei der vergangenen EU-Wahl stimmten nicht einmal sieben Prozent der Bezirksbevölkerung für die Blauen. In Simmering waren die Freiheitlichen 2019 hingegen so stark wie sonst nirgends in Wien.

Der Standort bestimmt den Standpunkt, besagt eine alte Gastgartenweisheit. (Oona Kroisleitner, Katharina Mittelstaedt, 1.6.2024)