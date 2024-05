Marta Górnicka lässt in ihrem Stück "Mothers: A Song for Wartime" geflüchtete Mütter von ihren bedrückenden Lebenserfahrungen sprechen. Auch John Zorn gastiert

Opfer zynischer Diktatoren: Frauen aus Belarus und der Ukraine lassen ihr Publikum wissen, was ihnen passiert ist. Bartek Warzecka

Die Militarismus atmenden Outfits, die Präsident Wolodymyr Selenskyj seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine trägt, stehen fast ikonisch für diesen Krieg. Eine andere, deutlich seltener gesehene Seite des Konflikts zeigt die polnische Regisseurin, Autorin und Sängerin Marta Górnicka in Mothers: A Song for Wartime, zu sehen als Gastspiel des Landestheaters Niederösterreich im Rahmen des Tangente-Festivals. Das Stück sorgte unter anderem bereits beim Theaterfestival "Fokus Ukraine – 777 Tage" am Düsseldorfer Schauspielhaus für Begeisterung, vor allem aber Bestürzung.

25 Frauen bringt Górnicka auf die Bühne, die als eindrucksvoller Chor ihre Erlebnisse und Geschichten erzählen, die sich zu einer wuchtigen Anklage formieren: "Nach einer Vergewaltigung wird der Krieg in deinem Leben nie mehr enden", heißt es im Text, und wie ein Refrain wird immer wieder skandiert: "Angst, Hilflosigkeit, Zorn, Zorn".

Die Bühne umhüllt ein schwarzes Tuch – wie ein Trauerflor, auf dem der Stücktitel zu lesen ist: "Mütter: Ein Lied für Kriegszeiten". Górnicka, 1975 in Warschau geboren, ist bekannt für ihre Stücke, in deren Zentren sorgsam arrangierte Chöre stehen. Einzelpersonen werden als Teile des Chores zum mächtigen Ganzen, dessen Kraft man sich kaum entziehen kann.

Mütter mit ihren Kindern

Diese Sogwirkung übt der Frauenchor in Mothers auf das Publikum ebenfalls aus. Dazu trägt sicherlich auch die Tatsache bei, dass die Frauen eben keine Profis sind. Es sind ukrainische, polnische und belarussische Mütter mit ihren Kindern, die da auf der Bühne stehen. Geflüchtet aus Mariupol, Kiew, Butscha, geflohen vor Krieg oder Verfolgung. Ansonsten scheinen sie auf den ersten Blick wenig gemeinsam zu haben: Individuen unterschiedlichen Alters, Aussehens, unterschiedlicher Körperformen.

Gekleidet sind sie von Svenja Gassen, Tanya Tur, Rufina Bazlova und Daniela Zorrozua in bequemes Alltagsgewand. Nichts soll von ihrer wichtigen Botschaft ablenken. Denn was sie bei aller Verschiedenheit eint, ist der fast verzweifelte Versuch, die Menschen im sicheren Ausland davon abzuhalten, den Ukrainekrieg einfach zu vergessen.

Górnicka ist nicht nur eine der wichtigsten europäischen Regisseurinnen für zeitgenössische Chorarbeit am Theater, sondern auch bekannt für ihre dezidiert politische Haltung und dafür, widerstreitende gesellschaftliche Strömungen und Stimmungen offensiv auf die Bühne zu bringen.

Bereichernde Zumutung

In Mothers bezieht sie sich auf rituelle Frauenchöre aus dem siebten Jahrhundert vor Chr. – und damit freilich auf die Tatsache, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen durch die Geschichte hindurch auch als Kriegswaffe eingesetzt wurde – und nach wie vor wird. So etwa aktuell in Nahost oder eben im Ukrainekrieg. "Wer immer gewinnt, Baby, der Gewinner ist immer der Krieg!", heißt es dazu lapidar im Stück.

Das ist laut Kritiken früherer Aufführungen eine "Zumutung": Jedoch eine "wichtige und bereichernde Zumutung mit einer Intensität, vor der man sich nicht wegducken kann. Schwer auszuhalten sind nicht nur die Monologe der Mütter, in denen sie ihre Geschichten erzählen. Schwer auszuhalten ist auch der Augenblick, als die Enttäuschung über Europas Zurückhaltung in diesem Krieg aus ihnen herausbricht."

In einer grausamen Welt

Noch ein Tipp: Weniger erschütternd und sicher deutlich erheiternder knüpft hier durchaus auch die Spezialausgabe der Literaturreihe "Blätterwirbel" an, die im Rahmen der Tangente zu sehen ist. Denn Bernhard Moshammer, 1968 in St. Pölten geboren, stellt nach seinem Debüt Die Holzapfelschwestern nun seinen Roman Der Holzapfeladam (Milena-Verlag) vor – und dieser dreht sich kurz gesagt um die Frage: "Was bedeutet es, in einer grausamen Welt gut zu sein?"

Daneben stellt Ilija Matusko, Jahrgang 1980, seinen Debütroman Verdunstung in der Randzone (Suhrkamp-Verlag) vor, in dem er, eigene Erfahrungen mit soziologischen Beobachtungen und einigem Witz verknüpfend, die Geschichte eines Bildungsaufsteigers erzählt. (Andrea Heinz)

John Zorn beim Dirigieren seiner Band. Wolfgang Gonaus

John Zorn gastiert

Es gibt diese Filmtrilogie von Regisseur Mathieu Amalric, der in John Zorn I, II, III den New Yorker Komponisten und Saxofonisten John Zorn dokumentiert. Der Stiluniversalist wird in Kreisen jener Kollegen und Kolleginnen gezeigt, mit denen er spielt oder Werke erarbeitet. An einer Stelle sitzt er an der Orgel und meditiert in Tönen – ein ganz anderer Zorn als der bei der Band New Masada Quartet. In St. Pölten wird man Zorn in beiden kontrastierenden Rollen erleben können. Das New Masada Quartet ist sein kommunikatives Projekt.

Als Saxofonist vermittelt er bisweilen sanfte Themen, spielt durchaus spontane Soli. Dramaturgie in Echtzeit Vor allem ist er als Bandleader aber der motivierende und organisierende Konzeptionist. Seinen Kollegen gewährt er ausgiebigen Raum zur Ideenentfaltung. Doch Gitarrist Julian Lage, Bassist Jorge Roeder und Schlagzeuger Kenny Wollesen müssen immer achtgeben, denn sie sind Teil einer von Zorn spontan konzipierten Struktur, was bedeutet, dass er Soli unterbricht, deren Intensität lenkt und die Improvisationen der Kollegen als Teil einer Echtzeitdramaturgie betrachtet. Das bringt Wesentliches hervor: Es gibt keinen eitlen instrumentalen Leerlauf, alles wird auf das Wesentliche reduziert. Anders Zorn an der Orgel: Ganz verinnerlicht, mit sich selbst im Dialog, ist er aber auch da natürlich auf der Suche nach der Essenz von Musik. (Ljubiša Tošić)

Performances von Jeremy Nedd und Jaha Koo

Olódùmarè ist ein Götterwesen der afrikanischen Yoruba-Religion, das sowohl das Universum als auch das Leben geschaffen haben soll. In Kooperation mit dem südafrikanischen Kollektiv Impilo Mapantsula speist der in der Schweiz lebende, US-amerikanische Choreograf Jeremy Nedd (39) sein jüngstes Werk Blue Nile to the Galaxy Around Olodumare aus der kraftvollen Tanztradition der Township-Kultur Pantsula. Der Titel bezieht sich auf zwei Nummern der Jazzerin Alice Coltrane.

Auch die See ist ein eigenes Universum. Einen koreanischen Pojangmacha (Straßenimbiss) platziert Jaha Koo, ein in Österreich durchaus bekannter Performer aus Südkorea, unter die Meeresoberfläche. Mit hintergründigem Humor werden in Haribo Kimchi die durch Kommerz verdrängten Geheimnisse und Mythen rund um das Essen wieder lebendig gemacht. (Helmut Ploebst)

"Stadt ohne Juden" war auch in der Oper Graz zu sehen. Markus Bruckner

Film im Festspielhaus: "Die Stadt ohne Juden"

Im Jahr 1925 wurde der Schriftsteller und Journalist Hugo Bettauer in Wien von einem Nationalsozialisten ermordet, der 1977 im Interview mit Peter Huemer erklärte, er habe hinsichtlich seiner Tat "immer ein gutes Gewissen gehabt". Drei Jahre vor dem Verbrechen publizierte Bettauer seinen Roman Die Stadt ohne Juden, der 1924 von Hans Karl Breslauer verfilmt wurde.

Der Streifen galt lange Zeit als verschollen. Erst vor sechs Jahren konnte im Wiener Metrokino eine restaurierte Kopie des Stummfilms präsentiert werden. Die Musik zu dieser Fassung stammt von Olga Neuwirth. Der Film ist jetzt im Rahmen der "Jewish Weekends" beim Tangente-Festival wieder zu sehen. Zu Recht hat Die Stadt ohne Juden den Nimbus eines prophetischen Werks, vor allem auch, weil Bettauer seinen Roman ambivalent versöhnlich enden lässt. Karl Maria Laberl, jener Bürgermeister, der den ersten zurückkehrenden Vertriebenen in einer Ansprache ehrt, hebt an: "Mein lieber Jude!"

Vor dem Hintergrund der Antisemitismuswelle nach dem Massaker vom 7. Oktober des Vorjahres sind Buch wie Film auf einer neuen Ebene hochbrisant geworden. (Helmut Ploebst, 31.5.2024)