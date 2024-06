Verena Altenberger, Clara Frühstück und Mavie Hörbiger (v. li.) bieten am 3. Juni im Burgtheater einen literarisch-musikalischen Escape-Abend. Fotos: APA, Moritz Schell

Das patriarchal definierte Rollenbild der Frau steht schon lang auf der Abschussliste. In ihrem Buch King Kong Theorie beansprucht die französische Schriftstellerin Virginie Despentes eine völlig andere Weiblichkeit. In Undine geht von Ingeborg Bachmann will die Frau sich dem herrschenden Liebeskonzept nicht unterordnen. Und in Necati Öziris Wagner-Neudichtung Der Ring des Nibelungen sagt sich Brünnhilde von ihrer väterlichen Bestimmung los. Pianistin Clara Frühstück und die beiden Schauspielerinnen Verena Altenberger und Mavie Hörbiger performen die drei Texte am 3. Juni lesend und spielend im Burgtheater.

STANDARD: Sie lesen Texte über Frauen, die aus dem Patriarchat aussteigen. Was halten Sie in diesem Zusammenhang von dem Begriff "starke Frauen"?

Altenberger: Ich finde den Begriff furchtbar. Was ist denn eine "starke Frau"? Ist es die, die eine toxische Beziehung ein Leben lang aushält? Oder die, die aus einer toxischen Beziehung ausbricht? Oder ist es eine, die fünf Kinder großzieht, oder doch die mit der Top-Karriere? Mit dem Begriff wird viel Schindluder getrieben, auch Drehbücher locken damit. Warum aber wird der Begriff eingesetzt, das muss man hinterfragen. Man würde ja nie von einer "starken Männerrolle" sprechen.

Hörbiger: Das Burgtheater hat einmal "starke Männer" als Statisten gesucht. Aber da war jedem sofort klar, es geht nur um die Physis.

Altenberger: Die Existenz einer "starken Frau" impliziert ja auch die einer "schwachen Frau" – und was soll denn das sein?

STANDARD: Männerrollen genügen auch so?

Altenberger: Genau. Frauenrollen hingegen werden geradezu zwanghaft mit Attributen versehen. Da steht dann: "Sie griff mit ihrer zarten Hand nach dem Glas." Die Hand eines Mannes würde in einem Drehbuch nie beschrieben werden.

Hörbiger: Ich erlebe diese Beschreibungswut Frauen gegenüber auch ganz stark beim Lesen von Theaterkritiken. Tonnen von Adjektiven werden dem weiblichen Körper umgehängt, was haben sich die Leute ausgedacht, um meinen Körper zu beschreiben, als ich im Jedermann die Werke gespielt habe. Ich habe sogar ein neues Wort gelernt: bresthaft.

Altenberger: Natürlich kann und soll man beschreiben, was ein Körper tut auf der Bühne oder im Film. Aber den Körper an sich zu beschreiben ist obsolet. Ich schreibe ja auch nicht: "Der Bösendorfer-Flügel war schwarz und relativ groß." Sondern ich beschreibe, was da rauskommt und was das dann mit mir macht, wenn sich dieser Körper bewegt, schwingt, Töne von sich gibt.

Frühstück: Das entspricht meiner Beobachtung im Konzertbetrieb. Über mich als Pianistin heißt es dann, ich hätte einen "männlichen Anschlag", also viel Kraft. Gemeint ist aber, wie energetisch ich Rachmaninow spielen kann. Natürlich kann ich Rachmaninow spielen, dazu brauch ich aber keine männlichen Attribute.

STANDARD: Das führt direkt zu Virginie Despentes' Buch King Kong Theorie, aus dem Sie lesen werden. Darin weist sie die gesellschaftlich forcierte Rolle der Frau zurück. Was ist für Sie darin die wichtigste Aussage?

Frühstück: Für mich ist es Despentes' klare Position, sich für nichts entschuldigen zu müssen, also so zu genügen, wie man ist, ob das jetzt mehr oder weniger männlich oder weiblich ist. Das ist immer noch ein radikaler Gedanke, und dafür habe ich auf der Bühne ein starkes Statement gesucht. Letztendlich spiele ich nur eine Note. Diese aber mit voller Kraft. Ich bin also vehement und sage jetzt fünf Minuten nur das eine Wort.

Hörbiger: Despentes schämt sich nicht, das macht mich so froh. Also nach dem Motto "Scheiß drauf, ich bin nun mal so. Ich wälze mich nun einmal gern auf dem Boden einer Bar".

STANDARD: Sie haben ganz unterschiedliche Texte ausgewählt. Was wollten Sie alles vertreten haben?

Hörbiger: Vor allem können wir als Spielerinnen damit eine Bandbreite unseres Könnens anbieten. Es sind todernste, aber auch sehr humorvolle Statements dabei.

Frühstück: Es gibt nichts Besseres fürs Publikum als die Aneinanderreihung von Kontrasten. Das Bedürfnis, sie zueinanderzuführen – dem sind wir gefolgt.

Altenberger: Bei mir ist die Auswahl der Texte auch persönlich begründet, weil ich jede der Figuren aus diesen Texten emotional verstehe. Zudem verbindet sie alle das Element Wasser: Undine geht ins Meer zurück, aber auch Brünnhilde wechselt mit ihren Schwestern aufs Schiff.

Hörbiger: Also ich habe Todesangst vor Wasser!

Frühstück: Ich auch. Sich mit Wasser zu umgeben ist beängstigend und beklemmend. Es ist ein unheimliches Element. Dieser für mich gruselige Gedanke ist deshalb auch in meine Musik eingeflossen.

STANDARD: Bachmann verfolgt in Undine geht ein Liebesnarrativ, das heute wenig präsent ist, dass nämlich das Glück der Frau in der Liebe zu einem Mann läge.

Altenberger: Also ich finde es okay, sich total nach der Liebe zu sehnen, ich kann das so gut verstehen.

Hörbiger: Es ist sicher eine Option, um Erfüllung zu finden.

STANDARD: In Öziris Ring-Neufassung sagt sich Brünnhilde von ihrem Vater los. Auch da bleibt das Gefühl des Bedauerns, dass sie die Welt, die da ist, verlassen muss.

Altenberger: Ob mit Bedauern oder nicht, wir müssen die Welt, wie sie ist, verlassen. Öziri sagt ja, wir sind die Mauern, die Vaters Burg schützen. Das heißt, das Patriarchat funktioniert auch deshalb, weil wir alle immer noch mitspielen. Übrigens: In Südkorea gibt es eine Bewegung, in der Frauen gezielt aus dem patriarchalen System aussteigen. Die Mitglieder dieses 4-B-Movements (entsprechend den vier Neins, Anm.), entziehen sich romantischen Partnerschaften, der Ehe und der Mutterschaft. Das ist inzwischen gesellschaftsbedrohend.

Hörbiger: In der Praxis ist das neu, aber den Gedanken gibt es schon lange. In Lysistrate von Aristophanes (411 v. Chr., Anm.) ziehen sich die Frauen in den Tempel zurück und verweigern sich aus taktischen Gründen ihren Männern. Damals war das noch eine Komödie.

STANDARD: Auf der Bühne gibt es zwei Klaviere, warum?

Frühstück: Es gibt ein schönes Klavier und ein präpariertes, das auch schön ist. Durch die eingebauten Schrauben, die Nägel, den Gummi entstehen andere Töne, auch Schmerzenstöne – für Bachmann. Aber auch für den Ring sind beide Instrumente wichtig. Öziri verwendet keinen Originaltext Wagners, dementsprechend wollte auch ich keine Originalklänge zitieren, stelle aber anders einen Bezug her. Dabei helfen mir die zwei Klaviere, der Tristan-Akkord und eine Drehbewegung. Das Dreckige, Dunkle verbindet sich auf diese Weise mit dem Herrlichen und Schönen und hat miteinander Bestand.

STANDARD: Musik als körperlicher Akt?

Frühstück: Als klassisch ausgebildete Konzertpianistin ist es verlockend, körperlich auszubrechen. Ich sitze seit bald vierzig Jahren gerade vor der Tastatur. Das geht bei zwei Klavieren natürlich nicht mehr. Ich wähle das also als einen Akt der Befreiung, den ich aus Despentes' Schamlosigkeit herleite.

STANDARD: Musik ist heute nicht mehr nur Zwischenmusik, sondern mehr denn je ein konstitutives Element am Theater.

Frühstück: Ja, zum Glück. Da wäre aber noch viel mehr drin. Ich wundere mich oft über den Einsatz von Musik am Theater. Zugleich sind mir auch konventionelle Klavierkonzerte oft zu wenig. Wir haben etwas Organisches erschaffen, ein spannendes Format, wie man Literatur mit Musik auf der Bühne gut umsetzen kann.

Altenberger: Unser Abend ist wie ein Film mit epochaler Filmmusik. Es gibt Momente, da vergisst man die Musik, aber es gibt auch die Stellen, wo neben der Musik nichts mehr Bestand haben kann. (Margarete Affenzeller, 1.6.2024)