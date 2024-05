Welser Initiative gegen Faschismus will mit Broschüre am "schönen Schein" von Andreas Rabl (FPÖ) kratzen, der nennt das "manipulativ und einseitig"

Wels – Eine Welser Initiative gegen Faschismus will mit einer am Freitag veröffentlichten Broschüre am "schönen Schein" des Welser Bürgermeisters Andreas Rabl (FPÖ) kratzen. In der Publikation sind bereits bekannte Vorwürfe gegen Rabl versammelt.

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ). Florian Voggeneder

Etwa jener, dass er die eigene Familiengeschichte in der NS-Zeit verfälscht habe, den falschen Umgang mit der einst von den Nazis vereinnahmten Skulptur Venus von Wels pflege, rechtsextreme Burschenschaften mit Steuergeld förderte, Straßen weiter nach NS-Verbrechern benannt ließe, einem rechtsextremen Jugendarbeiter mit einem Ehrenzeichen bedachte und "migrantenfeindliche Propaganda" gegen Schulkinder verbreite.

Venus von Wels

Vom STANDARD mit der insgesamt 14 Punkte umfassenden Dokumentation konfrontiert, meinte Bürgermeister Rabl am Freitag, die Vorwürfe seien "unrichtig, einseitig, manipulativ und haben einzig den Sinn, die FPÖ kurz vor der Wahl in einem schlechten Licht darzustellen".

Die meisten meiner Entscheidungen sind demokratisch legitimiert worden, offenbar hat Werner Retzl ein Problem damit, demokratische Entscheidungen zu akzeptieren. Er kenne Retzl auch persönlich, "er war auch meiner Lehrer an meiner Schule". (cms, 31.5.2024)