Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Schuldspruch für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Schweigegeldprozess in allen Anklagepunkten wird in Teilen des radikalisierten Onlinemobs als Kriegserklärung eines angeblich korrupten Systems ausgemacht. Trump selbst heizt die Stimmung weiter an. Ein Blick auf die fanatischen "Fans" hinter dem Präsidentschaftskandidaten.

Der wachsenden Popularität von virtuellen Begleiterinnen hat sich DER STANDARD schon mehrfach gewidmet. Nun erreichen die virtuellen Frauen, wenn man sie so nennen kann, eine neue Stufe an Aufmerksamkeit. Mit den "The Fanvue World AI Creator Awards" (WAICAs) schaffen die Veranstalter in Kooperation mit der Pornoseite Fanvue ihre erste Misswahl im KI-Bereich. Das Preisgeld ist mit 20.000 Dollar überschaubar.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

Trumps Onlinemob nennt den Schuldspruch eine Kriegserklärung

"Miss AI": Erster Schönheitswettbewerb mit Frauen aus dem Computer

200 Funktionen mehr: Ganz einfach den Gottmodus in Windows aktivieren

Routervirus zerstört in den USA 600.000 Geräte

Auch Tiktok kann man für "Gutes nutzen": Aktivismus lernen von den Profis

Schärfere Regeln für chinesischen Onlinehändler Temu

Tiktok bereitet US-Kopie von Algorithmus vor