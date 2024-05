Ein virtuoses Stück von Choreograf Marco da Silva Ferreira ist "Carcaça". José Caldeira

Dieser Sprengstoff gehört wohl zu den potenziell explosivsten überhaupt: der Drang, sich mit Haut und Haaren einer bestimmten Weltanschauung oder Ideologie, Nationalität respektive Herkunft zu verschreiben. Mit all dem wird jetzt aufgerüstet. Noch vor kurzem schien im Relativismus der Globalisierung die Utopie einer liberalen Weltkultur zu schweben. Das war eine Täuschung, denn Konsum allein gibt den Menschen keinen Halt in der Welt. Ein heißes Eisen, und genau das packt der Choreograf Marco da Silva Ferreira in Carcaça an, seinem Eröffnungsstück für das Sommerzene-Festival in Salzburg.

Aber nicht etwa in Form einer jener Debattierstunden, wie sie aktuell von den Fernsehstudios in die Kulturblasen migrieren, sondern mit einem Musterbeispiel für virtuosen Tanz. Ferreiras zehnköpfige, sehr heterogene Gruppe verarbeitet Moves aus Club- und Streetdance zu temperamentvoller Musik in einer raffinierten Lichtkomposition. Der Portugiese lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass er hier keine billige Folklore-Show serviert, sondern genau weiß, was er tut: "Die Tänze in Carcaça nehmen viel von dem auf, was den sozioökonomischen, politischen und ethnischen Kontext ausmacht. Sie spiegeln die Realität der Gemeinschaften wider: die Menschen, ihre Wünsche, ihre Ängste."

Fehlgeleiteter Identitätsdiskurs

Gesellschaftliche Diskurse sind so in dieses Stück geladen, dass sich dessen Inhalt allein über das sinnliche Kunsterlebnis vermitteln kann. Anders die polnische Regisseurin Marta Gornicka. Sie zeigt im Festival, welche Katastrophen ein politisch fehlgeleiteter Identitätsdiskurs anrichten kann – wenn er zum Beispiel als ein aggressiver Nationalismus auftritt, wie er von Russlands Diktator Putin dafür benutzt wird, die Ukraine zu zerstören.

Mothers – A Song for Wartime ist der Auftritt von 21 vor Putins mörderischem Überfall auf die Ukraine Geflüchteten (und auch solchen aus Belarus), die in Sprechgesängen berührend und mitreißend erzählen, wie ihre Leben durch den Krieg zerstört wurden und werden.

Ganz selbstverständlich enthält auch L’Onde („Die Welle“) der aus Algerien stammenden und seit ihrer Kindheit in Frankreich lebenden Choreografin Nacera Belaza eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Identität. Das von vier Frauen getanzte Stück spiegelt die Wechselwirkungen zwischen den Kulturen Nordafrikas und Europas wider, "Altes" und "Neues" fließen ineinander. Mit starkem Sound und minimalistischer Choreografie konzentriert sich das Quartett auf algerische Ritualtänze. Und während L’Onde die Assoziation mit Dynamiken des Wassers suggeriert, zielt Fouad Boussoufs Fêu auf den elementaren Gegensatz: Zehn Frauen bewegen sich in vielen Variationen im Kreis um ein Feuer, was auf ein ebenfalls rituelles Motiv hinweist.

Publikum und die Strafbank

Boussouf ist Franzose mit marokkanischen Wurzeln. Auch er löst die Grenzen zwischen Gegenwart und Geschichte auf und verändert so die Idee von linearem "Fortschritt". Diese vier zeitgenössischen Schlüsselwerke im Salzburger Sommerszene-Festival holen ihr Publikum von der Strafbank, auf die es in jüngster Zeit durch so manches Erziehungsprogramm im Kulturbereich verbannt wird, und regen es auf unterschiedliche Art zu emanzipiertem Zuschauen an. Diese Performances sind weder Kommerz noch Propaganda. Wer sich auf sie einlässt, könnte spüren, wie dicht Verantwortlichkeit und Sinnlichkeit bei Kreation und Rezeption von Kunst miteinander verwoben sind. (Helmut Ploebst)

Leidenschaft und soziale Zusammenhänge bei "shoe/farm - prelude". José Caldeira

Burens "shoe/farm – prelude" aus Flandern

Wenn sich ein feministisches Künstlerinnenkollektiv seinen Namen bei Martin Heidegger holt, dann beweist das schon einmal Sinn für Humor. Buren nennt sich eigenen Angaben zufolge nach einem alten Wort, das der brillante und umstrittene Philosoph 1951 in seinem Vortrag Bauen Wohnen Denken verwendete: "büren" für wohnen. Zum Stück erklärt das Kollektiv, man arbeite und spiele mit Bräuchen und Gewohnheiten sowie "bestimmten Sprüchen, die mit dem Leben auf dem Bauernhof und dem Schuhverkauf verbunden sind: ,Das Leben ist hart auf dem Bauernhof‘ und ,Der Kunde ist König‘." Knapp eine Stunde lang pendeln die Performerinnen von shoe/farm – prelude zwischen den sozialen Zusammenhängen eines Schuhgeschäfts an der belgischen Küste und eines Landwirtschaftsbetriebs in Flandern. Die Orte sind mit realen Biografien verbunden. (ploe)

Auf der Suche nach Freiräumen: Ivana Kalc und Igor Koruga. José Caldeira

Ein Tanz im Dilemma: "Why not (?)"

Kommen wir da wieder heraus? "Wir können gehen, warum nicht?", heißt es in dem Tanzduett Why not (?), einer penibel ausgearbeiteten Bewegungskomposition als Auseinandersetzung mit dem Dilemma des überkodierten Körpers. Denn die äußere Erscheinung einzelner Personen führt in unserer Mediengegenwart mehr denn je zu deren Einordnung in Schubladen und Stereotype. Mit Strümpfen über den Köpfe manövrieren Ivana Kalc und Igor Koruga auf leergeräumter Bühne durch ein Experiment mit Uniformitäten in Bewegung und Aussehen. Dabei entstehen Abweichungen, "Glitches" und Sprünge im angestrebten Gleichklang. So zeigt sich einerseits, wie sehr historische oder aktuelle Identifizierungsmanien individuelle Situationen der Vereinzelung produzieren. Zum anderen werden in diesen Fehlern tatsächlich neue Freiräume erkennbar. (Helmut Ploebst, 31.5.2024)