Mega-Award, Mega-Bildungsstiftung. Mega Bildungsstiftung / Minitta Kandlbauer

Insgesamt geht es um eine Million Euro, die verteilt werden soll: Das ist der Betrag, den die Mega-Bildungsstiftung (gegründet von der B&C Privatstiftung und der Berndorf-Privatstiftung) bereits zum fünften Mal bereitstellt und mit dem heuer Projekte gefördert werden, die sich für mehr Chancenfairness im Bildungssystem einsetzen. 118 Einreichungen aus ganz Österreich haben sich beworben, in der Vorwoche fand ein Hearing mit den 20 stärksten von ihnen statt, und eine Fachjury wählte sechs Projekte aus, die das Thema "Chancenfairness" am besten bearbeiten. Diese sechs Finalisten erhalten alle jeweils 80.000 Euro.

Aber das ist nicht alles. Denn drei von ihnen werden am Ende mit 200.000 Euro nach Hause gehen und ihre Arbeit weiterentwickeln, ausweiten oder verstärken können. Zusätzlich erhalten alle Projekte, die ins Finale gekommen sind, ein Jahr lang Zugang zu Coachings und Workshops in der Mega-Academy (gemeinsam mit der WU Wien), das entspricht zusammen mit der finanziellen "Wachstumsförderung", die konkret ausgeschüttet wird, dem Geldwert, der die Mega-Million "rund" macht.

Jetzt, da die top sechs feststehen, kommt die Öffentlichkeit ins Spiel. Denn von 12. bis 26. Juni können alle Interessierten online für ihr Lieblingsprojekt abstimmen und mitentscheiden, wer unter die top drei mit den 200.000 Euro kommen soll. Die Gewinnerprojekte werden am 10. Oktober im Rahmen eines Live-Events in Wien gekürt. Die Entscheidung setzt sich zu 50 Prozent aus dem Online-Voting und zu 50 Prozent aus dem Live-Voting vor Ort zusammen.

Wer konnte sich bewerben? Projekte, die, so die Mega-Vorgabe, "Chancenfairness in den Mittelpunkt stellen und zu mehr Bildungsgerechtigkeit in Österreich beitragen". Außerdem mussten sie bereits erfolgreich erprobt und in Österreich tätig sein, und zwar in den Bereichen Elementarpädagogik, Pflicht- oder Berufsschule.

Auf folgende sechs Projekte wird die Mega-Bildungsmillion 2024 aufgeteilt:

Ausgewählt wurden die top sechs von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Pädagogik, Bildungswissenschaften, Journalismus, Verwaltung und Wirtschaft zusammen: Nora Dvorak (Beirätin der Mega-Bildungsstiftung und Koordinatorin des Förderwesens der B&C Privatstiftung), Verena Friederike Hasel (Psychologin aus Berlin und Buchautorin, u. a. Das krisenfeste Kind – Lernen für die Welt von morgen), Tatjana Lattorff (CEO der Fürst-Liechtenstein-Philanthropie-Stiftung), Eva Pölzl-Stefanec (stv. Leiterin des internationalen Zentrums zur Professionalisierung der Elementarpädagogik an der Universität Graz), Lisa Nimmervoll (Journalistin), Hannes Schweiger (Assistenzprofessor im Fachbereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache der Universität Wien) und Andreas Thaller (Leiter der Sektion III – Bildungsentwicklung und Bildungsmonitoring im Bildungsministerium).

Der Generalsekretär der Mega-Bildungsstiftung, Andreas Ambros-Lechner, begründet den diesjährigen Schwerpunkt (im Vorjahr war es Wirtschaftsbildung) mit den "extrem ungleich verteilten Startbedingungen", die Kinder in Österreich für eine gelingende Bildungslaufbahn haben: "In kaum einem europäischen Land ist die Bildungsschere so groß, denn Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern haben einen Leistungsrückstand von bis zu drei Jahren im Vergleich zu Akademikerkindern. Mit unserer Förderung unterstützen wir gezielt Leuchtturmprojekte, die sozioökonomisch benachteiligte Kinder, Jugendliche und Eltern stärken." Dabei ginge es um die Fokussierung auf psychosoziale Gesundheit, Lernbegleitung und Elternarbeit. So hoffe man, einen entscheidenden Schritt zu setzen, "um die wachsende Bildungskluft nachhaltig zu verkleinern". (red, 3.6.2024)