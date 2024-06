Helen Mirren spielt Golda Meir überzeugend und dauerrauchend in oscarnominierter Maske. Sean Gleason; Filmladen

2018 gewann der israelische Regisseur Guy Nattiv für seinen Kurzfilm Skin, in dem es um rassistische Gewalt in der amerikanischen Neonazi-Szene geht, einen Oscar. Der Erfolg öffnete die Türen Hollywoods, eine Langfilmfassung des Stoffs wurde 2019 vom legendären Indie-Studio A24 realisiert. Zu diesem Zeitpunkt lebte der 1973 in Tel Aviv geborene Filmemacher bereits einige Jahre in den USA. Sein nun in den Kinos laufender Film Golda porträtiert die israelische Premierministerin Golda Meir am Scheidepunkt ihrer Karriere: während des Jom-Kippur-Kriegs im Oktober 1973. Die Britin Helen Mirren verkörpert Golda Meir mit oscarnominierter Maske und ständig brennender Zigarette.

STANDARD: Wie geht es Ihnen zurzeit, speziell als israelischer Filmemacher in den USA?

Nattiv: Es ist allgemein eine schwierige Zeit, sowohl für Israelis als auch für Palästinenser. Ich lebe hier schon fast elf Jahre und fühle mich mehr als jüdischer Amerikaner denn als Israeli. Aber der Anstieg des Antisemitismus in den USA beunruhigt mich sehr. Als Nachkomme von Holocaust-Überlebenden bin ich mir sehr bewusst darüber, was meine Großeltern in Polen und Rumänien erlitten haben. Und jetzt erlebe ich Dinge, die ihren Erzählungen ähneln. Den Hass gegenüber Juden.

STANDARD: Wie äußert sich dieser Hass?

Nattiv: Kurz nach dem 7. Oktober versuchte fünf Minuten von meinem Haus entfernt jemand, in das Haus des Rabbis einzubrechen. Er war nackt und schrie "Ich werde Juden töten, ich werde Juden töten". Es endete glücklicherweise mit seiner Verhaftung, aber es war furchterregend. Hinzu kommen einige Aussagen, die während der Studentenproteste an den Unis getätigt wurden. Als ich hierherzog, dachte ich, Amerika wäre ein sicherer Ort für Juden. Der Antisemitismus aber ist so präsent wie lange nicht mehr. Nicht nur Israelis erleben das so, sondern auch amerikanische Juden und Jüdinnen. Der Krieg könnte bald enden, aber der Hass auf Juden bleibt. Das bricht mir das Herz.

STANDARD: Sie sprachen über die Uni-Proteste. Können Sie manche Forderungen auch nachvollziehen?

Nattiv: Ich selbst stimme den Protestierenden in vielen Punkten zu. Ich bin auch nicht mit dem einverstanden, was Benjamin Netanjahu macht. Ich bin gegen diese Regierung, sie ist krank und extrem. Netanjahu sollte zusammen mit seinem extremistischen Kabinett zurücktreten. Ich kann die Studierenden gut verstehen, aber es scheint so zu sein, dass die Hälfte der Protestcamps gar nicht aus Studenten besteht. Es handelt sich vor allem um Aktivisten, die sehr oft antisemitische Rhetorik verwenden. Viele jüdische Studierende erzählten mir, dass sie gar nicht auf den Campus kommen würden, ohne "dreckiger Jude" gerufen zu werden. Ein jüdischer Professor von der Columbia-Universität wurde nicht in seinen Kurs gelassen. Die gehen durch die Hölle. Ich bin großer Befürworter der Meinungsfreiheit. Aber Fenster zerstören, israelische Flaggen verbrennen und "Zionismus ist Nationalsozialismus – geht zurück nach Europa" schreiben ist nicht Meinungsfreiheit. Da gibt es einen großen Unterschied.

STANDARD: Ihr Film Golda feierte im Februar 2023 Weltpremiere auf der Berlinale, jetzt kommt er ins Kino. Welche Bedeutung hat ein Film über Israels erste und einzige Ministerpräsidentin zu diesem Zeitpunkt?

Nattiv: Der Film ist jetzt viel bedeutender als vor dem 7. Oktober 2023. Golda Meir war eigensinnig, sie glaubte niemandem. Sie stand nur 30 Jahre nach dem Holocaust an der Spitze einer jungen, traumatisierten Nation. Die Leute lebten in der ständigen Angst, ausgelöscht zu werden, und sie kämpften hart dagegen an. Golda schrieb als erste Premierministerin der Welt Geschichte, aber ihr Kabinett war die Definition einer dysfunktionalen Regierung. 1967, nach dem Sechstagekrieg, war man in Israel der Ansicht, unschlagbar zu sein. Man sah sich als König des Nahen Ostens. Dafür bekam Golda Meir eine massive Ohrfeige, und Israel begriff, dass man in der Region nicht tun und lassen kann, was man will. Dass man erobertes Land auch zurückgeben muss.

Helen Mirren als Golda Meir mit Regisseur Guy Nattiv. Sean Gleason; Filmladen

STANDARD: Sehen Sie Parallelen zur aktuellen Regierung?

Nattiv: Durchaus. In beiden Fällen handelte es sich um eine blinde Regierung, die nicht willens ist, über das zu sprechen, was vor ihr liegt. Aber der Unterschied zwischen Golda und Bibi Netanjahu ist, dass Golda die Verantwortung auf sich nahm und zurückgetreten ist. Sie verstand, dass der Jom-Kippur-Krieg ein riesiges Versagen war. Bibi klebt dagegen am Sessel, weil er Angst hat, als der Mann, der für dieses Versagen verantwortlich ist, ins Gefängnis zu gehen. Er wird mehr und mehr Menschen töten, obwohl er den Krieg bereits verloren hat. Das ist der Unterschied zwischen Golda, die an ihr Land dachte, und Bibi, der nur an Bibi denkt. Golda war auch eine Freundin der Amerikaner. Und sie wusste, wie sie mit ihnen reden musste. Bibi macht das Gegenteil, er tut alles, um Biden zu erniedrigen.

STANDARD: Golda Meir ist auch eine kontroversielle Figur, gerade in Israel.

Nattiv: Das liegt daran, dass sie das Gesicht des Versagens war. Außerdem akzeptierte sie die Mizrachen, die aus Asien und Afrika stammenden Juden, nicht. Sie beschäftigte sich auch nicht mit der Palästinenserfrage, weil sie es mit einem existenzbedrohenden Krieg zu tun hatte. 1973 griffen drei arabische Länder Israel an. Außerdem fiel das Münchner Attentat in ihre Regierungszeit. Ja, sie war kontroversiell, aber das sind die interessantesten Figuren.

STANDARD: Golda ist kein klassisches Biopic, sondern ein verdichtetes Kammerspiel. Warum diese Form?

Nattiv: Als ich an Bord kam, war Golda als 80-Millionen-Dollar-Film von Amazon geplant. Helen Mirren war bereits engagiert, das Skript war fertig. Es sollte ein klassischer Kriegsfilm werden. Ich fragte dann: Wo ist Golda? Und warum ist es geschrieben, als handle es sich um die britische Armee, nicht die israelische? Als ich das Skript überarbeitete, kam Covid. Durch die Pandemie verloren wir das Budget, und der Drehbuchautor und ich entschieden uns, dass wir den Krieg in das Zimmer bringen müssten, anstatt ihn zu zeigen.

STANDARD: Gab es Vorbilder?

Nattiv: Ich war sehr von Der letzte Akt beeinflusst, G. W. Pabsts Film über Hitler. Ich liebe diese geschlossenen, klaustrophobischen Kriegskammerspiele. Golda konnte gar nicht an die Front, denn sie war krank. Für mich bot das die Möglichkeit, eine Studie über diese alte, sterbende Frau zu machen, während draußen der schlimmste Kriege geführt wird, den Israel bis dato erlebt hat. Auch der Sound war mir sehr wichtig, Vorbild war hier The Conversation von Francis Ford Coppola. Der Umstand, dass wir echte Tonaufnahmen aus dem Krieg verwenden durften, war ein Gewinn.

STANDARD: Rauch, Vögel, Archivaufnahmen – Sie zeigen viele Metaphern und versteckte Bedeutungen ...

Nattiv: Danke, dass Sie das bemerkt haben. Der Rauch soll die Unfähigkeit, einander zu sehen, symbolisieren. Es ist der Rauch des Krieges. Goldas andauerndes Zigarettenrauchen symbolisiert auch ihren Selbsthass. Sie raucht sich zu Tode. Und wie der Zustand ihres Körpers, so verschlechtert sich auch der Zustand des Landes. Die Vögel werden in Israel Freiheitsvögel genannt. Jeden Oktober kommen sie in Schwärmen und werden als Zukunftszeichen gedeutet. Etwa so, wie die Vögel, die in Kohlengruben eingesetzt wurden, um auf Gefahr hinzuweisen. Wenn diese Vögel also in den Kamin fliegen, dann deutet das auf die kommende Apokalypse hin. Und die Shows, die im Hintergrund im Fernsehen laufen, zeigen den Eskapismus an, der zeitgleich stattgefunden hat. Sie sind stumm, weil Golda daran nicht teilhaben konnte.

STANDARD: Wie haben Sie die Aufregung um die Besetzung Golda Meirs mit Helen Mirren, einer nichtjüdischen Schauspielerin, empfunden?

Nattiv: Goldas Enkel sagte, er sehe seine Großmutter in Helen. Nicht physisch, sondern mental, in dieser Klugheit, Weisheit und der frechen Art. Als ich sie traf und sie mir erzählte, dass sie in den 1960ern ein Jahr in einem israelischen Kibbuz gelebt hat, und ich sah, dass sie verstand, wie es damals in Israel war, fühlte ich mich mit ihr gut aufgehoben. Außerdem habe ich sie mitten in ein Ensemble aus israelischen Schauspielerin gesetzt. Das fühlte sich richtig an. (Valerie Dirk, 4.6.2024)