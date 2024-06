Es funkelt, es glänzt, und viele Anlegerinnen und Anleger schwören darauf: Gold. Aber kann man 2024 noch auf den Zug aufspringen – ganz nach dem Motto "old, but gold"? Und wenn ja, sollte man Goldbarren zu Hause bunkern oder lieber in passende ETFs investieren? Das und mehr klären wir heute mit dem Gold-Experten Ronald Peter Stöferle, seines Zeichens im Fund Management bei der Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Incrementum AG tätig und Autor des "In Gold We Trust"-Reports. Moderiert wird diese Sendung von Alexander Amon. (red, 4.6.2024)

Über "Lohnt sich das?" Alexander Amon, Anika Dang, Melanie Raidl und Michael Windisch beantworten im Gespräch mit Expertinnen und Experten aus Finanz und Wirtschaft die kleinen und großen Geldfragen. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge. Produktion: Christoph Neuwirth | CvD: Zsolt Wilhelm.

