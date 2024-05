Was wissen wir von früher? Hier ist diese Frage gerade in aller Munde, etwa in den Performances von Begüm Erciyas und von Susanne Kennedy mit Markus Selg

Auf dem Gelände der ehemaligen St. Pöltener Glanzstoff-Fabrik ringen Susanne Kennedy und Markus Selg mit der großen Vereinfachung. Markus Selg

Der gewaltige Schornstein der Fabrik wurde gesprengt, ebenso ihr Wasserturm. Im Jahr 2009 endete mit der Schließung der Glanzstoff Austria gewissermaßen das industrielle Zeitalter in St. Pölten. Gut, dass wir in einer Ära der kulturellen Nachnutzung leben. Denn Kunst fühlt sich oft am besten in Gebäuden an, die mit Geschichte aufgeladen sind.

Auch die Tangente weiß das und beteiligt sich an der Weiterverwendung der seit 2015 denkmalgeschützten Glanzstoff-Bauten, die so dazu beitragen können, das Gegenwartsraster unserer Zeit zu erweitern. Folgerichtig befindet sich hier der Angelpunkt für den nach der Ökologie zweiten Themenkreis des Festivals: Es geht um die Ambivalenzen der Erinnerung.

Im Jahr der Glanzstoff-Schließung

Im Areal sind drei Arbeiten zu sehen: Die renommierte deutsche Regisseurin Susanne Kennedy und der Medienkünstler Markus Selg erschließen mit Wasteland – The Great Simplification die Brache auf dem Fabrikgelände, die aus der Türkei stammende Choreografin Begüm Erciyas bringt ihr neues Stück Hands Made in eine der Hallen, und das von Matthias Lilienthal initiierte Projekt X-Wohnungen – das im Jahr der Glanzstoff-Schließung vom Wiener Brut-Theater präsentiert wurde – erfährt unter dem Titel X-Erinnerungen eine Erweiterung (siehe Artikel unten).

Kennedy und Selg waren im Vorjahr mit Angela (A Strange Loop) Gäste des Theaters an der Wien, und 2018 standen Die Selbstmordschwestern auf dem Programm der Wiener Festwochen. Auch Erciyas ist keine Unbekannte in Österreich, seit sie 2021 in Wien ihr Projekt Letters from Attica gezeigt hat.

Ein Ort, der verändert

Von ihr kam auch ein Beitrag für das Projekt Shared Landscapes, das Caroline Barneaud und Stefan Kaegi Anfang Mai im Rahmen der Tangente 2024 inszeniert haben. So viel zur Einordnung der aktuellen Werke in der Glanzstoff-Fabrik. Kunstschaffende sind sich ihrer historischen Vernetztheit so gut wie immer bewusst. Richtig inspirierend aber wirkt erst die Zwielichtigkeit dessen, was Erzählungen über Gewesenes ausmacht. Historie ist alles, was sich ereignet hat. Aber die Erinnerung – ob subjektiv oder kollektiv hervorgebracht – kann voll von Vereinfachungen oder Manipulationen sein. Geschichtsklitterung hat es immer gegeben, aber im digitalen Zeitalter hat die Fälschung von Informationen ganz neue Dimensionen angenommen.

In Wasteland vertiefen Kennedy und Selg in die Idee, dass ein Ort seine Besucherinnen und Besucher verändern kann. Hier, auf dem Gelände der ehemaligen Spinnerei, wird eine erweiterte Wirklichkeit, in der sich die Zeiten ebenso vermischen wie das Analoge und das Virtuelle, als Environment mit seinen eigenen Gesetzen installiert. Das Publikum erlebt das auf einer zur Bühne umgestalteten Brache – ähnlich wie es zum Beispiel unlängst auch die Wiener Regisseurin Claudia Bosse (Theatercombinat) in ihrer Asperner Performance Haunted Landscape/s inszeniert hat.

Musikproduzentin Debit

Auf den Gstetten liegt viel Vergangenes. Aber diese Orte warten auch auf ihre Zukunft, und das befeuert die Fantasie. Für ihre Kritik an Vereinfachungen arbeiten Susanne Kennedy und Markus Selg mit der mexikanisch-amerikanischen Musikproduzentin Debit (Delia Beatriz) zusammen.

Begüm Erciyas beteiligt – wie schon bei Letters from Attica – das Publikum an ihrer Arbeit: hier vor allem dessen Hände. Denn alles, was je geschaffen wurde, ist ein Werk dieser Körperteile, die immer schon eingegriffen und angepackt haben. Was die Hände der Besucherinnen und Gäste von Hands Made zu erzählen hätten, versucht Erciyas in der Glanzstoff-Turbinenhalle ans Licht zu bringen. Dabei thematisiert die ehemalige Studentin der Genetik und Molekularbiologie den Tastsinn, die Prozesse der Berührung und der Arbeit mit den Händen. Nicht ohne Grund verbindet die Sprache Gefühl und Verstand des Menschen mit seinen Händen: als "Ergriffensein" und "Begreifen", die ja beide jegliche Erinnerung gestalten. (Helmut Ploebst)

Die iranisch-kanadische Künstlerin Golnar Shahyar gibt ein Konzert. Ina Aydogan

Gegen Marginalisierung

Mit einer zweitägigen Konferenz über das "Erinnern in Migrationsgesellschaften" startet am 1. Juni der neue Schwerpunkt der Tangente. Unter dem Titel Erinnerungsbedarf geht es um 18 Uhr los mit einem Eröffnungsakt im Festivalzentrum Linzer Straße. Dabei sprechen der deutsche Schriftsteller Max Czollek sowie die Historikerin Martha Keil, die Autorin Johanna Korneli und Kurator Muhammet Ali Baş. Anschließend wird darüber debattiert, wie eine "gelebte, plurale Erinnerungskultur" aussehen soll. Am Samstag stehen eine Podiumsdiskussion über Lücken in der kollektiven Erinnerung, Lecture-Performances zu Polizeiaktionen und eine Clubnacht auf dem Programm.

Vereinte Schwestern Am Sonntag (2. Juni) folgen ab 14 Uhr Beiträge zu Historiografie und Erinnerungskultur von unter anderen Brigitte Entner, Harald Walser, Elnara Türhan und Noomi Anyanwu. Danach lesen u. a. Milena Michiko Flašar und Ralph Tharayil, macht sich Tayfun Guttstadt "letzte Gedanken" vor einer DJ-Line. In der Bühne im Hof erinnert "Sisters United" am 7. Juni ab 14 Uhr an Gewalt gegen Flinta*: Frauen, Lesben, intergeschlechtliche und Transmenschen, Agender und – Stern – alle, "die aufgrund ihrer Identität von der patriarchalen Mehrheitsgesellschaft marginalisiert werden". Geboten werden Expertise, Kunst und Aktivismus in Workshops, Theater und Diskussionen. Zum Abschluss gibt die iranisch-kanadische Künstlerin Golnar Shahyar ein Konzert. (ploe)

Unterwegs beim Parcours "X-Erinnerungen"

Dort, wo das Naherholungsgebiet Viehofner Seen Entspannung verspricht, mussten 1944/45 ungarische Juden Zwangsarbeit verrichten. Um dieses bedeutsame Gelände kreist eine Arbeit, die das Institut für Medien, Politik und Theater für die Tangente-Produktion X-Erinnerungen entwickelt hat. Mit Theaterstücken, Performances und Installationen bespielen das Kunstkollektiv und weitere Kunstschaffende, etwa Seba Kayan oder das Theater Perpetuum, 21 Orte in St. Pölten und spüren unterschiedliche Zugänge zum Thema Erinnerung sowie die Verbindung von damals und heute auf.

In Zweiergruppen bewegen sich die Teilnehmenden auf einer von insgesamt drei Routen durch die City und erleben mehrere, zehnminütige Inszenierungen, zum Beispiel auf dem Areal der stillgelegten Glanzstoff-Fabrik, in verborgenen Vereinsheimen oder Privatwohnungen. Damit lädt das Kuratorenteam, bestehend aus Matthias Lilienthal (X-Wohnungen), Helena Eckert und Friederike Kötter, auch dazu ein, die Stadt aus den Augen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner kennenzulernen – manche von ihnen wirken aktiv an den Darbietungen mit. (vol)

Mit dabei: Topy Turvy. Anja Pöttinger

Minifestival "StadtLandFluss"

An zwei ganz sicher prächtigen Tagen lässt die Tangente das interdisziplinäre Minifestival StadtLandFluss im Regierungsviertel und Kulturbezirk der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten steigen. Hier ist die interdisziplinäre lokale Kulturszene mit Musik, Performance und Kunst – an ganz unterschiedlichen Orten vom Vorplatz des Festspielhauses bis zur Tiefgarage – am Werk.

Diese zweite Edition von StadtLandFluss (nach dem Einstand 2019) bringt am 21. Juni ab 16 Uhr im Line-up so Feines wie Kontragrau (am Skatespot), den Wödchor Plus und Bipolar Feminin (auf der Seebühne), Dieb 13 und Elisabeth Flunger mit Arnold Haberl (im Klangturm). Am Folgetag ab 15 Uhr sind an den unterschiedlichen Orten unter vielen anderen zu erleben: Miss Marple, Monobrother, Ben Panner, BEX und 5/8erl in Ehr’n mit dem Jazzorchester Vorarlberg. Mit diesem Festival im Festival sollen das St. Pöltener Regierungsviertel und der Traisen-Fluss stärker als soziale und kulturelle Orte bekanntgemacht werden. Die Hauptstadt und ihr Land wollen im Rahmen von StadtLandFluss aber vor allem zeigen, wie reichhaltig die heimische Szene ist. (Helmut Ploebst, 31.5.2024)