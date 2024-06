Von wegen fernes Brüssel: Im Wahlkampf bemühen sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf heimischem Terrain, nur ja nicht als abgehobene Eurokraten rüberzukommen. DER STANDARD hat Blitzlichter des Wahlwerbens vor dem 9. Juni eingefangen – und manch anderen denkwürdigen Auftritt.

FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky (links) beim Wahlkampfauftakt in der Lugner City. APA/EVA MANHART

19.4., Rust: Harald Vilimsky

Seit mehreren Wochen tourt der FPÖ-Spitzenkandidat schon durch die Bundesländer, heute ist "Burgenlandtag". Oder wie Harald Vilimsky später in einem auf Social Media veröffentlichten Clip sagen wird: "Heute ist Tag eins, wo es so richtig losgeht, wo wir unseren Kampf gegen den EU-Wahnsinn eröffnen." Es ist zehn Uhr, als Vilimsky im Seerestaurant Katamaran in Rust am Neusiedler See an einem schwarzen Tuch zieht, um jenes Plakat zu enthüllen, das noch für viel Empörung sorgen wird.

Unter dem Slogan "EU-Wahnsinn stoppen" sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu sehen, es wirkt, als würden sie sich küssen. Um sie abgebildet: ein Flüchtlingsboot, ein Panzer, eine Spritze und Windräder, garniert mit den Schlagworten "Asylkrise", "Kriegstreiberei", "Corona-Chaos" und "Öko-Kommunismus". Vilimsky ist sichtlich motiviert, behauptet aber, er habe genug – "weil die Summe der politischen Wahnsinnigkeiten ein Ausmaß erreicht hat, wo man nur mehr auf die Stopptaste drücken kann".

7. 5., Wien-Wieden: Lena Schilling

Der verträumt-melancholische Sound, den die Popmusikerin Rahel auf dem Karlsplatz vor der wartenden grünen Anhängerschar versprüht, währt nur kurz. Mit Lena Schillings Auftritt auf der Bühne machen sich andere Klänge breit. Die Rolle als Politikerin ist für die 23-jährige Umweltaktivistin zwar neu, doch nun kann sie ihre jahrelange Erfahrung auf Demonstrationen voll ausspielen. "Klima", ruft Schilling, hüpft und dreht ihr Mikrofon Richtung Publikum. "Schutz!", ruft dieses wie zuvor von Schilling eingeschärft zurück. "Klima!" – "Schutz!" Die Übung gelingt von Mal zu Mal besser – das wichtigste Anliegen der Grünen schallt über den Platz.

Das Animationsprogramm der Spitzenkandidatin kommt an. "Mach ma alle ein Herz", fordert Schilling die Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf – und zeigt mit Daumen und Zeigefingern vor, wie es geht. Das Symbol, das ihre Kampagne samt Plakaten dominiert, sollten fortan alle draufhaben.

Neos-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter auf Stimmenfang in Krems. Florian Sulzer

24.5., Krems an der Donau: Helmut Brandstätter

Helmut Brandstätter weiß, wie viel ein gutes Bild wert ist. Jetzt wittert er eines. Der Neos-Spitzenkandidat führt den Tross aus Parteimitgliedern, Mitarbeiterinnen und Journalisten mit flotten Schritten aus der Kremser Fußgängerzone, wo er eben um Stimmen für die EU-Wahl geworben hat. Brandstätter hat merkbar Freude an dem ungeplanten Abstecher, er teasert die Aktion während des langen Fußmarschs durch die Stadt mehrmals an: "Wir werden jemanden Interessanten treffen", grinst er.

Im Restaurant neben dem Karikaturenmuseum wird das Rätsel gelöst: Reinhold Mitterlehner ist da. Brandstätter hat die Frau des früheren Vizekanzlers in der Innenstadt getroffen, sie gab ihm den Tipp, wo der zu finden sei. Als gelernter Fernsehjournalist nutzt Brandstätter die Gelegenheit für einen parteiübergreifenden Handshake. "Ich bin schon am Überlegen, ob du nicht die Stimme kriegst von mir", sagt der einstige ÖVP-Chef. Der aus seiner Sicht "nationalistische" Wahlkampf seiner Partei taugt Mitterlehner nicht. "Die ÖVP ist nicht mehr so richtig eine Europaorganisation." Pures Gold für den Social-Media-Auftritt des pinken Spitzenkandidaten.

8.5., Wien-Innere Stadt: Lena Schilling

Es ist 8.30 Uhr in der Früh. Mit Lena Schilling marschiert die grüne Führungsriege auf: Vizekanzler Werner Kogler, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Klubobfrau Sigrid Maurer und Landesrat Stefan Kaineder. Obwohl der Medientermin erst in der Nacht davor angekündigt wurde, ist der Raum im grünen Parlamentsklub gegenüber dem Burgtheater prall gefüllt mit Journalisten und Kamerateams. Anlass ist eine Recherche des STANDARD, die am Vorabend hohe Wellen geschlagen hat und vielfach zitiert wurde. Der Artikel, der sich auf eidesstattliche Erklärungen verschiedenster Personen, auf ein Gerichtsdokument und Chats stützt, förderte in Schillings Verhaltensmuster ein "problematisches Verhältnis zur Wahrheit" zutage: Demnach habe sie über ein befreundetes Ehepaar falsche Anschuldigungen häuslicher Gewalt verbreitet und einen TV-Journalisten durch die Streuung konstruierter Belästigungsvorwürfe in die Gefahr des Jobverlusts gebracht.

Es ist das erste Mal, dass sich die sonst so angriffige Aktivistin in der Defensive befindet. Ihre Kernbotschaft: Es handle sich bloß um "Gerüchte und Behauptungen", die allesamt nichts mit Politik zu tun hätten. "Ich werde mich davon nicht aus dem Konzept bringen lassen", sagt sie.

In Fahrt kommt die Pressekonferenz durch den Auftritt von Vizekanzler und Parteichef Werner Kogler, der die publizierten Vorwürfe als "anonymes Gemurkse und Gefurze" einer angeblichen Schmutzkübelkampagne abtut. Eine Woche später wird sich Kogler für seine Wortwahl entschuldigen und sie als "unpassend" sowie "unintelligent" bezeichnen. Das Narrativ der Grünen bleibt aber bis heute bestehen: Die Spitzenkandidatin werde in der Öffentlichkeit vor allem deshalb so kritisch beäugt, weil sie eine junge, engagierte Frau sei. Nachfragen zu den konkreten Vorwürfen in der Berichterstattung umschifft Schilling.

1.5., Linz: Harald Vilimsky

Grillhendln, Steckerlfisch und Schaumrollen gehen weg, als gäbe es keine Inflation, der Nusskönig preist unter dem Motto "Wir sind Sünde" frisch gebrannte Mandeln an, die Fahrgeschäfte drehen ihre Runden – Jahrmarkt ist in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Rund um das Festzelt am Linzer Urfahranermarkt patrouillieren Polizisten, Securitys inspizieren vor den Zelteingängen Handtaschen, drinnen gibt die John Otti Band Cover-Hits zum Besten: Die FPÖ begeht den 1. Mai traditionell inmitten des Jahrmarktgeländes.

Mit guter Laune ist das dann bei Harald Vilimskys Rede nicht mehr so weit her. In knapp zwölf Minuten skizziert der FPÖ-Spitzenkandidat im stickigen Zelt vor 5000 Gästen, was er mit der EU so vorhat, nämlich "diese von der Leyens und Co mit einem Tritt in ihren Allerwertesten aus ihren Ämtern jagen". Dass man im Wahlkampf schon einmal jedes Gefühl für Zeit und Raum verlieren kann, wird am Schluss von Vilimskys Rede deutlich: "Liebe Freunde, verbringt noch einen schönen Restsonntag!", ruft er. Bis ihm einschießt: "Heute ist ja kein Sonntag, heute ist Feiertag, genießt diesen Tag noch."

Auch SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder (links) buhlt um Stimmen.

10.5., Spielberg: Andreas Schieder

Andreas Schieder sah schon einmal besser aus. Etwas wuchtig lässt ihn der von seiner Parteikollegin Elisabeth Grossmann ausgehändigte "Hirschegger", ein grau-grüner Lodenjanker, erscheinen, außerdem sind die Ärmel zu kurz. Doch zum Lokalkolorit gehört die Tracht ebenso dazu wie die aus den Boxen wummernde STS-Hymne: "Steiiiermoark."

Schieder hat den Tag über ausgiebig genossen, was Land und Leute zu bieten haben. In Obdach inspizierte er einen jener Betriebe, die sich von versteckten Tälern aus zu Weltmarktführern aufgeschwungen haben. In St. Marein gustierte er das Kuchenangebot des Pensionistenklubs, in Judenburg schwang er sich aufs Mountainbike. Zum Abschluss steht ein Auftritt in Spielberg an, bekannt durch den auf dem Gemeindegebiet liegenden Red-Bull-Ring.

Vom Glamour der Formel 1 ist das von einem – sagen wir – eigenwilligen Zweckbau dominierte Ortszentrum Lichtjahre entfernt. Aber der Kontakt mit den einfachen Leuten von der Straße soll ja der Zweck eines Old-School-Wahlkampfes sein, wie ihn Schieder an diesem Tag absolviert. An die 50 Menschen werden gekommen sein, um ihm zuzuhören. Für das, was man in der Gegend gewohnt sei, sagt ein örtlicher Funktionär, "ist das viel".

10.5., Rudolfsheim-Fünfhaus: Harald Vilimsky

Der blaue Wahlkampf läuft zwar schon seit Wochen auf Hochtouren, doch der offizielle Auftakt steht noch aus. Schauplatz ist in alter Tradition die Lugner City. Nicht im Kampagnendrehbuch vorgesehen war allerdings ein "Anschlag" auf die "Festung Europa" der FPÖ: Die mit blauen Ballons dekorierte Bühne soll noch vor Harald Vilimskys Auftritt von einer Stinkbombe getroffen worden sein. So erklären sich jedenfalls die FPÖ sowie Besucherinnen und Besucher den üblen Geruch, der von dort hochsteigt. Eine aufgelegte Punchline: "Freunde, so sehr können eure Stinkbomben gar nicht stinken, wie eure Politik und euer Verhalten stinkt", ruft Vilimsky von der Bühne: "Pfui und Schande über euch."

Der Event in der bis zu den letzten Galerien vollbesetzten Lugner City wird mehrmals von Zwischenrufen gestört, Flugblätter werden verteilt, ein Banner entrollt. Mehrere Personen werden deshalb von Securitys aus der Lugner City verwiesen und von der Polizei wegen Ordnungsstörung angezeigt. Der vermutete Urheber der olfaktorischen Belästigung, der Stinkbombe, wird aber nicht gefunden.

18.5., Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Andreas Schieder

Das Lockangebot ist unschlagbar. Um einen Euro verkauft ein Standl rechts von der Bühne das Set aus Bier und Schnitzelsemmel, wahlweise gibt’s auch Brötchen und Mineralwasser. Trotzdem will sich das Atrium der Lugner City an diesem Samstagnachmittag nicht so recht füllen. Die sechs Biertische sind locker besetzt, viele Stehpulte nicht einmal das. Der Mann, der das Publikum anziehen soll, ist an sich Rapid-Fan. Im Zuschauervergleich mit der FPÖ, die am selben Ort eine Woche zuvor Hof gehalten hat, steht die SPÖ aber eher auf der Stufe des TSV Hartberg.

Der Samstag des verlängerten Pfingstwochenendes, wenn viele Städter das Weite suchen, sei eben nicht der dankbarste Termin, sagt Wahlkampfleiter Klaus Seltenheim. Aber am Vortag in St. Pölten – da hätten sich Tausende eingefunden. Überhaupt sei ein Wahlkampf mit dem "Andi" das reinste Vergnügen: "Er macht einfach keine Fehler."

Das Schöne an Schieder sei, dass über ihn noch niemand "etwas Negatives ausgetragen" habe, kündigt Gastgeber Richard Lugner den Kandidaten an. Dieser begibt sich aber erst einmal auf die Suche nach plauderwilligen Bürgern, die nicht SPÖ-Funktionäre oder Journalisten sind. Das war bei anderen Events schon leichter, doch der 55-Jährige wäre kein Routinier, würde er sich nicht aus der Affäre ziehen. Schieder steuert zwei Polizisten an, die etwas abseits Pause machen. Sollten Fotografen den Moment einfangen, wäre das ein geradezu wahlplakattaugliches Motiv.

Slogans liefert Schieder auf der Bühne nach, sie reichen von der Schließung von Steuerschlupflöchern über die Sicherung der Neutralität bis zur Investition in neue, grüne Jobs. Wer es noch nicht gehört haben sollte: "Europe first statt made in China!"

Welches EU-Projekt es ihm besonders angetan habe, reicht der Moderator eine Publikumsfrage weiter. Schieder nennt das Recht auf Reparatur. Es dürfe nicht sein, dass eine Waschmaschine weggeschmissen werde, weil ein fingernagelgroßes Teil fehle. So richtig von Herzen kommt dann aber der finale Wunsch an die (durchaus zu Recht) als 1000-mal besser als die John Otti Band angekündigte Begleitgruppe Gigstar: "Bitte noch ein Lied von den Rolling Stones!"

Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schilling wirbt mit Flyern. APA/MAX SLOVENCIK

22.5., Wien-Innere Stadt: Lena Schilling

Die Geschichte wiederholt sich: Erneut rufen die Grünen kurz nach Erscheinen eines STANDARD-Artikels eilig zu einer Pressekonferenz in ihren Parlamentsklub. Die Stimmung im Raum ist angespannt, die grüne Moderatorin überspielt das mit einer ironischen Einleitung: "Ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe des wiederkehrenden Formats ‚Grüne nehmen zur aktuellen Berichterstattung Stellung‘ herzlich willkommen heißen."

Aus besagtem Bericht geht hervor, dass Lena Schilling in freundschaftlichen Unterhaltungen mit dem Gedanken gespielt hat, nach der EU-Wahl zur Linksfraktion zu wechseln – und das zu einem Zeitpunkt, als die 23-Jährige mit der grünen Parteiführung schon ihre Kandidatur ausgehandelt hatte.

Schilling gibt sich zornig, die recherchierten Vorwürfe nennt sie "Bullshit". Sie hat sich eine Verteidigungslinie zurechtgelegt: Die Chats seien aus dem Kontext gerissen und stammten von Ex-Mitstreitern aus der linken Szene, die ob ihres Wechsels in eine grüne Top-Funktion enttäuscht seien. Als Signal der Verbundenheit zu den Grünen kündigt die Quereinsteigerin einen Schritt an, den sie lange ausgeschlossen hat: Sie tritt der Partei, deren Spitze sie so energisch stützt, als Mitglied bei.

Zum PR-Desaster wird der Beistand der grünen Generalsekretärin Olga Voglauer. Die Kärntnerin ventiliert Verschwörungstheorien. Die verbreiteten Gerüchte kämen allesamt von Personen aus Kreisen mitten in der SPÖ und KPÖ. Auch SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder sei in das Publikwerden der Causa verwickelt, deutet Voglauer an – und versteigt sich zur Aussage, es seien "Silberstein-Methoden" am Werk, eine nach bestimmter Lesart antisemitisch interpretierbare Formulierung. Nach empörten Reaktionen – darunter auch solchen aus der eigenen Partei – nimmt die Generalsekretärin ihre Aussagen auf X zurück und entschuldigt sich bei Schieder.

24.5., Oberwart: Reinhold Lopatka

Der Wahlkampf sei keine halbe Sache, kein Halbmarathon, sondern ein ganzer, betont der passionierte Läufer Reinhold Lopatka mit einem Lächeln im Gesicht, ehe er auf die Bühne schreitet. Es geht darum, die türkisen Funktionärinnen und Funktionäre ein letztes Mal zu motivieren. In Oberwart ertönt der Startschuss zum Wahlkampf-Endspurt. Und für die Volkspartei sieht es nicht gut aus.

Seit Monaten führen ausgerechnet die EU-feindlichen Freiheitlichen konstant die Umfragen für die Europawahl an. Der 64-jährige Langzeitpolitiker stellt seinem Anhang auch gar keinen Wahlsieg in Aussicht – wohl weil er das guten Gewissens nicht kann.

Wie die Sozialdemokraten erklärt auch Lopatka die Wahl zu einer Richtungsentscheidung. "Auf der einen Seite stehen Parteien, die Europa weiterentwickeln wollen, und auf der anderen Seite eine Partei, die auch ein Programm hat – aber ihr Programm ist die Zerstörung der Europäischen Union. Jede Stimme für diese Zerstörer ist eine verlorene Stimme für Österreich und für Europa."

ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka in der bürgerlichen Josefstadt in Wien. Florian Sulzer

27.5., Wien-Josefstadt: Reinhold Lopatka

Im Trubel des türkisen Straßenwahlkampfs kann es vorkommen, dass einem der eigene Spitzenkandidat abhandenkommt – wenn auch nur für einen Augenblick. Zwischen zwei Strabag-Containern in der Wiener Josefstadt macht Reinhold Lopatka plötzlich halt, zückt sein Handy. "Ich mach’ kurz ein Interview", sagt er. Der Listenerste der ÖVP für die Europawahl geht umher, nimmt sich Zeit, die er nicht hat. Dabei hat das Flyerverteilen für ihn gerade erst angefangen.

Als der gebürtige Steirer ein paar Meter weiter hinter einem lichten Bäumchen aus dem Sichtfeld verschwindet, blickt sein Sprecher nervös umher. Alles wartet auf Lopatka. Auch Integrationsministerin und Wahlhilfe Susanne Raab, begleitet von Personenschützern, muss zum nächsten Termin. Zuvor marschieren die beiden eine Stunde lang die Straße rauf und runter, sprechen dabei gerade einmal zehn Personen an. Eine ältere Dame erzählt von islamischen Buben, die sie angeblich bespuckt haben. Lopatka zeigt Verständnis, führt vor, wie er von Jugendlichen selbst einmal Pfefferspray in die Augen bekam. Vor einem Buchgeschäft hofft ein ÖVP-Sympathisant mit weißem Haar wiederum, dass "der Sauhaufen in der EU unter Kontrolle bleibt". Lopatka widerspricht nicht. Einem aus Serbien stammenden Möbelpacker greift der Kandidat auf den Bizeps, um ihn daran zu erinnern, dass man für seinen Job "Muckis" braucht. Lopatka teilt ein bisschen Serbien-Wissen mit dem Mann – ebenso Eiskaffee in der Dose und Kugelschreiber. Zuletzt steht noch ein Plausch mit einer Frau an, die sich als glühende Europäerin präsentiert. Dann ist Schluss.

Mitten auf dem Gehsteig verabschiedet sich Lopatka, muss weiter zu einer Podiumsdiskussion. Der Tross löst sich auf. Eine Wahlhelferin will dem STANDARD noch zwei ÖVP-Taschen mit den restlichen Flyern in die Hände drücken: "Sind Sie vom Herrn Lopatka?", fragt sie. Und war mit den Taschen ebenso schnell wieder weg wie der Rest des Teams.

28.5., Wien-Landstraße: Andreas Schieder

Endlich üppiger Besuch. Unter einer rot beleuchteten Platane schart sich die vielköpfige Anhängerschaft, es gibt Bier, Wein, Wraps und eine ebenfalls in den Parteifarben gehaltene Mixtur aus Granatapfelsaft, Himbeeren und Frizzante. Zu einem Wuzelturnier – auf Hochdeutsch: Tischfußball – hat die SPÖ geladen. Danach sollen die Gäste für den Endspurt im Wahlkampf motiviert werden.

Schieder hat dafür Verstärkung bekommen. Neben Parteichef Andreas Babler ist auch Nicolas Schmit, EU-Kommissar und gesamteuropäischer Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, in die Marx-Halle im dritten Wiener Bezirk gekommen. Im Verein erklären sie die eigene Bewegung zum "Bollwerk" gegen einen drohenden Rechtsruck.

Schmit und Schieder ähneln einander nicht nur inhaltlich. Kommen die beiden verständlich und sachkundig rüber? Durchaus. Aber können sie auch Unentschlossene mitreißen? Das muss erst noch bewiesen werden.

Vielleicht hätte Schieder den Wahlkampf ohnehin ganz anders anlegen müssen. "So wirst nicht g’winnen!", ruft ihm der Abgeordnete Christoph Matznetter, die Causa Schilling im Hinterkopf, launig zu: "Du musst falsche Sachen über andere Leute verbreiten. Dann wirst du verteidigt." (Theo Anders, Sebastian Fellner, Gerald John, Jan Michael Marchart, Sandra Schieder, 4.6.2024)