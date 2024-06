Als Zeus das erste Mädchen erblickte, das Make-up verwendete, war er außer sich vor Begierde. IMAGO/Heritage Images

Nicht erst seit Claude Lévi-Strauss wissen wir, dass die Verwandtschaft in der Mythologie das Netz bildet, das die einzelnen Geschichten miteinander verbindet und somit erst dieses herrliche Gebilde schafft, diese Parallelwelt, diesen großen Katalog an Präzedenzfällen, in dem der antike Mensch Vorbild, Rechtfertigung und Anleitung für sein Tun und Leiden fand. Der Charakter jeder mythischen Figur setzte sich zusammen aus den Charakteren ihrer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, aber auch der Geschwister und Cousinen, der Schwäger und Schwägerinnen, der Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, manchmal zurück in der Ahnengalerie, bis irgendwann ein Gott, im besten Fall Zeus selbst oder einer seiner Brüder oder eine seiner Schwestern, als Stammvater oder Stammmutter gefunden wurde.

Zeus verliebt sich in eine Minderjährige

Europas Vater war Agenor, König von Phönizien, das war das Gebiet, wo heute Israel, der Libanon und Teile von Syrien liegen. Agenor wiederum war der Sohn des Meeresgottes Poseidon, Bruder des Zeus – die Lateiner nennen ihn Neptun, ich bleibe, wie bei allen anderen Figuren, beim griechischen Namen. Agenor hatte einen Zwillingsbruder, Belos, und eine jüngere Schwester, Lamia.

Lamia soll sehr schön gewesen sein und verführerisch, eingebildet, selbstbewusst und ehrgeizig. Es genügte ihr nicht, einen Gott als Vater zu haben, zumal Poseidon zwar der Bruder von Zeus, diesem aber nicht ebenbürtig war, denn der König des Olymps war Zeus. Lamia suchte die Nähe des Göttervaters. Sie schminkte sich. Tatsächlich soll sie die erste Frau gewesen sein, die sich Rouge an die Wangen legte und mit Kajal die Augen umrahmte. Und Zeus war der erste Mann, der gesehen hat, was bis dahin keiner gesehen hatte: Nachhilfe für die Natur. Er war außer sich vor Begierde. Obendrein war Lamia, so hieß es, die erste Frau, die zu Beginn einer Affäre weder ein klares Ja noch ein klares Nein sagte – was später "flirten" genannt wurde.

Zeus hatte es bis dahin mit Frauen zu tun, die sich ihm entweder bedingungslos hingaben oder vor ihm die Flucht ergriffen. Lamia zog an und stieß ab, und das in ein und derselben Geste, unberechenbar war sie. Hera, Gattin und Schwester des Zeus, beobachtete dieses Spiel. Sie war Eifersucht gewohnt, noch nie aber war diese ausgelöst worden durch solche Raffinesse. Lamia wollte, dass alle wissen, wer so wild hinter ihr her war, und erst, als es tatsächlich alle wussten, legte sie sich zum König der Götter. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Den tötete Hera auf grausame Weise. Sie wollte diese Frau vernichten. Lamia in Hass und Trauer verwandelte ihren hübschen Kopf in einen hässlichen Schlangenschädel, von nun an stellte sie Müttern nach, tötete deren Kinder, häutete sie und fraß sie auf – wie Hera es bei ihrem Sohn getan hatte.

Geteiltes Reich

Lamias Brüder Agenor und Belos herrschten zunächst gemeinsam über die Länder der afrikanischen und kleinasiatischen Mittelmeerküste, Phönizien, Ägypten und Libyen. Sie konnten einander nicht leiden und beschlossen, das Reich zu teilen, ehe ihre gegenseitige Abneigung in tödlichen Hass umschlüge. Belos wurde König von Ägypten und Libyen, Agenor König von Phönizien.

Agenor heiratete Telephassa, die Tochter des Neilos, Flussgott des Nils, er war der Sohn von Okeanos und Tethys, beide Titanen, also Erzfeinde der Götter – dies nicht vergessen, wenn wir den Charakter der Europa ergründen wollen.

Agenor und Telephassa hatten fünf Söhne und eine Tochter, eben Europa. Europa war ein zutrauliches Kind, gutgläubig, fröhlich, gar nicht ängstlich, manche würden sagen, naiv. Es ist ja merkwürdig, dass in der Mythologie der eigentliche, der "wahre" Charakter einer Figur sich nur in der Kindheit zeigt, in der Lebensspanne, in der meist noch keine lebensentscheidende Ereignisse stattfinden. Der mythologische Charakter, der eine Geschichte formt und der vererbt wird, bricht erst aus der Figur heraus, wenn sie mit anderen Figuren zusammentrifft, woraus eine Geschichte werden kann. Damit erlischt der eigentliche, der "wahre" Charakter.

Verschleppung eines Kindes

Das Kind Europa war verspielt, nichts tat das Mädchen lieber, als mit anderen Kindern am Strand herumzutollen. Das wollte sie immer tun. Noch als sie schon vierzehn Jahre alt war, wollte sie nichts anderes. Und sie machte sich keine Gedanken darüber, dass ihre Gefährten und Gefährtinnen bald um etliche Jahre jünger waren als sie. Sie wollte ewig ein Kind bleiben. Aber schon entwickelte sie den Körper einer Frau.

Zeus sah ihr zu. Die Unschuld reizte ihn. Götter kennen keine Moral. Wo Moral ist, gibt es nur einen Gott. Wo es viele Götter gibt, kommt die Moral von den Menschen, allein von den Menschen. Zeus wusste, er kann diesem Kind, das schon eine Frau ist, nicht als Mann gegenübertreten, Europa würde nichts an ihm interessant finden. Er wollte sie verzaubern, wie sie ihn verzaubert hatte. Er verwandelte sich in einen Stier. Das war kein gewöhnlicher Stier. Nie war so ein schönes Tier gesehen worden, das Fell seidenweich und weiß wie frisch gefallener Schnee – schreibt Ovid –, die Hörner klein und wohlgeformt wie von Künstlerhand – schreibt Ovid. Die Augen waren blau und sanftmütig, ihr Blick, hieß es, lasse Tränen der Rührung fließen. Dieser Stier, Zeus, mischte sich unter die Rinder des Agenor, er befahl dem Hermes, die Herde zum Strand zu treiben, wo Europa mit ihren Freunden und Freundinnen spielte. Die Kinder liefen auseinander, Angst hatten sie, Europa mit ihnen.

Aber dann blieb sie stehen. Sie sah den weißen Stier unter den braunen und schwarzen Rindern, und der Stier blickte sie an mit seinen sanften blauen Augen. Da drehte Europa um. Sie streichelte sein Fell. Schließlich schwang sie sich auf ihn, und er trug sie, sie ritt auf ihm, jauchzte, er führte sie im Kreis. Allmählich trauten sich die anderen Kinder aus ihrer Deckung. Sie wollten auch dieses Tier streicheln, wollten auch auf ihm reiten. Aber da drehte sich der Stier unverhofft um, lief zum Wasser, stürzte sich in die Wellen und schwamm mit Europa auf einem Rücken davon.

Furcht vor dem Stier

Der Stier schwamm, bis er die Insel Kreta erreichte. Er trug Europa an Land. Nun fürchtete sie sich vor ihm. Sie sah die Gier in seinen Augen, die waren nicht mehr blau und nicht mehr sanft. Noch einmal verwandelte sich Zeus, diesmal in einen Adler, und der fiel über das Mädchen her. Im Kleid eines Vogels vergewaltigte der Gott die Europa.

Europa wurde schwanger, brachte Zwillinge zur Welt, und sie nannte sie Minos und Rhadamanthys. Minos wird König von Kreta werden, und er wird eine Kultur gründen, welche die "Minoische" genannt wird. Er wird der Erste sein, der ein allgemein gültiges Gesetz errichtet. Sein Bruder Rhadamanthys wird das Gesetz mitnehmen in das Leben nach dem Tod, er wird der Richter im Hades werden.

Das mythische Kreta steht am Beginn all dessen, was wir als Europa bezeichnen. Minos heiratet Pasiphaë, die Tochter des Sonnengottes Helios, eine unglückliche Frau, denn sie verliebte sich in den weißen Stier, der übriggeblieben war, nachdem Zeus aus seiner leiblichen Hülle gefahren ist. Verrückt war sie nach ihm, voll kranker sexueller Begierde. Sie bezahlte den Erfinder Daidalos, Urbild des Ingenieurs, dem nichts zu schwer ist, und der baute aus Holz eine Kuh. In die legte sich Pasiphaë und empfing das Tier. Sie wurde schwanger und brachte den Minotauros zur Welt, einen Buben mit einem Stierkopf. Minos bezahlte den Daidalos, damit er ein Labyrinth baue, in dem das Monster gefangen gehalten werden soll.

Europas Vater Agenor war verzweifelt. Das Mädchen war sein Liebling gewesen. Er wollte es zurückhaben. Er schickte seine Söhne los, sie sollen Europa suchen und zurück nach Phönizien bringen. Und wenn sie ohne ihre Schwester kommen, dann werde er ihnen den Kopf abschlagen. Sie kamen nicht mehr zurück. Sie fanden ihre Schwester nicht. Einer der Brüder, der jüngste, Kadmos, wird Stammvater einer großen Sippe werden, seine Nachfahren werden die Stadt Theben gründen und damit den Thebanischen Sagenkreis mit seinen Helden und Heldinnen, Ödipus, Antigone und dem neuen Gott Dionysos. (Michael Köhlmeier, 4.6.2024)