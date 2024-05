Hier sind die Mediennews vom Freitag:

1947-2024 Kommunikationswissenschafter Heinz Pürer gestorben Der Verfasser von Grundlagenwerken wie "Publizistik- und Kommunikationswissenschaft" und Mitbegründer des Kuratoriums für Journalistenausbildung wurde 76 Jahre alt

Serie Warum Sie die Netflix-Serie "Eric" mit Benedict Cumberbatch unbedingt sehen sollten Der Inhalt ist schwer zu verdauen, denn "Eric" ist viel mehr als bloß ein immens spannender Thriller

Schauen Aber bitte mit Senf! Was man über die Geschichte des Senfs weiß Und warum schmeckt er in Bayern so anders? Zwei TV-Empfehlungen

Der große Kick Fußball-EM: Servus TV setzt auf 120 Stunden live und Unterhaltung Zeigt als Rechtehalter 31 der 51 Spiele. Publikum matcht sich mit Experten in Quizduellen. ORF mit 60 Stunden live und neuem Sportstudio

Geburtstag ORF feiert "Landkrimi"-Jubiläum mit zehn Fällen aus zehn Jahren Videokollektion "10 Jahre Landkrimi: Nervenkitzel aus Österreich" auf ORF On – Start am 8. Juni mit "Drachenjungfrau" und "Achterbahn"

Switchlist "Seitenwechsel", "Sweet Disaster", "Der Stadtneurotiker": TV-Tipps für Freitag "Bandenkrieg in Schweden eskaliert", "The Dark Knight", Eddie Murphy, "Snoop Dogg" – dazu die Radiotipps

Schriftsteller 100. Todestag von Kafka: ORF-Schwerpunkt in Radio und Fernsehen Mehrere Sendungen ab Samstag in Ö1. "Ein Bericht für eine Akademie" am Sonntag in ORF 3. ORF 2 stellt im Kulturmontag die Frage "Kennen Sie Kafka?"

Geburtstag "Mr. Millionenshow" und Ex-Skirennfahrer Armin Assinger wird 60: "Goschert war ich immer" Ex-Skirennläufer und TV-Moderator: "Was soll mir schon passieren, wenn irgendein TV-Kritiker sagt, der Assinger verwechselt den dritten und den vierten Fall?!" – Geburtstag am 7. Juni

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre!