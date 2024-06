Toni Faber erhielt das Goldene Ehrenzeichen der Bundeshauptstadt. Die "Krone" berichtete. IMAGO/Isabelle Ouvrard

Die gute Nachricht zuerst. Werner Kogler versucht zu retten, was noch zu retten ist, und zwar in der "Kronen Zeitung" vom Donnerstag. Er hat dabei ein wenig gekoglert, indem er seine beiden Kogler-Worte als unelegant, unpassend und im Ergebnis auch unintelligent zurücknahm. Dieses Verhalten wurde ihm von der Redakteurin, die ihn interviewte, keineswegs als Tatbestand des Koglerns angekreidet, was ein schwerer Verstoß des Blattes gegen das Prinzip der Gleichbehandlung von Mann und Frau war, also ein Fall für den Presserat, dem es vorsichtshalber nicht angehört, obwohl sein Her­ausgeber im Kleide eines Pseudonyms seines Vaters ein anderes Medium dieser Inquisition gern ausgeliefert sähe. Denn wenige Tage zuvor hatte ein Redakteur der "Krone" den Kasperl der Woche verfasst und den Text mit den Worten betitelt Expertin für Kehrtwenden voglauert vor der Presse.

Zur Erklärung: Benannt ist voglauern nach der Zurückruder-Pionierin Olga Voglauer, die neben ihrer Tätigkeit als Expertin für Kehrtwenden nebenberuflich und zumeist unter Ausschluss der Öffentlichkeit Generalsekretärin der Grünen ist. Wobei man unter Voglauern zu verstehen habe: Voglauern – wegen vorübergehender oder auch langfristiger Unzurechnungsfähigkeit während einer Pressekonferenz Aussagen treffen, die man im Anschluss, wenn nicht einmal noch die Mikrofone abgesteckt sind, öffentlich sofort wieder zurücknehmen muss.

Obwohl Frau Voglauer die Geistesgegenwart besaß oder dazu gezwungen wurde, das Gevoglauerte öffentlich sofort wieder zurückzunehmen, wurde ihr das antifeministisch nicht als Beweis überlegener weiblicher Reaktionsfähigkeit angerechnet, sondern als eine Kasperlhaftigkeit, von der Kogler ein paar Tage später freigehalten wurde. Dabei hatte der länger gebraucht, um sein Gekoglertes zurückzunehmen. Nun kann wahrlich nicht mehr viel fehlen und das Wort voglauern muss in den Duden aufgenommen werden, versuchte sich der Autor der Kolumne historische Bedeutung als Mehrer des deutschen Wortbestandes zu verleihen. In Zeiten des Genderns muss man indes darauf bestehen: Wenn Voglauern, dann auch Koglern, und das Österreichische Wörterbuch tut es auch.

Warum erst jetzt?

Das war schon seit Jahren fällig, warum also erst jetzt? Dom­pfarrer Toni Faber wurde von Bürgermeister Michael Ludwig das Goldene Ehrenzeichen der Bundeshauptstadt verliehen. Und das konnte medial logischerweise nirgendwo anders abgefeiert werden als beim Adabei in der "Kronen Zeitung". Schließlich scheint der City-Missionar – was er lieber sein möchte als Society-Pater, aber was soll man machen – allmählich in den Figurenbestand des Blattes aufzufahren. Denn die Festpredigt hielt keine Geringere als unsere "Krone"-Interviewerin Conny Bischofberger. Nach ihrer launigen, pointierten Rede konnte der Aus­gezeichnete aufatmen. "Ich bin froh darüber, denn es war keine Seligsprechung und auch kein Nachruf", freute sich Faber in die Runde. Man darf das ruhig als Wink mit dem Zaunpfahl an den Vatikan betrachten, sich mit Fabers Seligsprechung nicht zu viel Zeit zu lassen. Nur ein Ehrenzeichen des roten Wien, das macht sich selbst bei einem City-Missionar im Nachruf nicht so gut.

Der Dompfarrer war nicht der Einzige, der diese Woche in der "Krone" geehrt wurde, weil er so viele Menschen spirituell betreut. Im bunten Teil kam endlich einmal kein Geringerer als Mörtels Michelangelo zu Wort. In seiner Beauty-Klinik vis-à-vis des AKH wurlt es. Bauch, Busen, Po im Wartezimmer. Busen bei Mausi, Botox bei Mörtel. Artur Worseg ist der bekannteste Schönheitschirurg des Landes, Stuckateur der Society und damit praktisch ein City-Missionar, in Mikrochirurgie ausgebildet wurde er in Shanghai. Nur mal so nebenbei erwähnt. Mörtel ruft an und lädt seinen Michelangelo heim zu sich in die Kältekammer. Da geht es nicht anders: "Die Sinnfrage stelle ich mir wirklich täglich". Was wohl unvermeidlich ist, denkt man an den Po des Baumeisters.

Wer fehlt noch? Ach ja, Wehrschütz bei Michael Jeannée. Sie sind ein Top-Kollege. Ihr Name steht für professionelles Recherchieren. Für Geschichten, an denen nicht zu rütteln ist. Denn wo Wehrschütz draufsteht, ist Wehrschütz drin. Sie sind nicht irgendwer. Sie sind wer. Sie sind der "Krone"-Wehrschütz. Und werden es hoffentlich noch lange bleiben. Denn kaum eine Redaktionskonferenz, bei der Ihr Name nicht fällt. "Was hat der Wehrschütz heute für uns?" Er ist, könnte man sagen, Dichands Michelangelo. (Günter Traxler, 2.6.2024)