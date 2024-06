Die Saison am Neusiedler See startet mit mehr Wasser und begeisterten Radlern, die mit der Fähre einen Abschneider machen – bevor es durch die Hölle geht

Auf die ungewöhnliche Farbe der Fahrradfähre anspielend, fragt ein Mann, nachdem er Platz genommen hat: "Und der Flamingo wird uns bis nach Illmitz bringen?" Er wird.

Einige Gäste betreten eher skeptisch die kleine Radfähre in Mörbisch Guido Gluschitsch

Zwar muss der Mann wie alle anderen auch, die am Heck sitzen, unterwegs mal aufstehen, weil der Kapitän während der 30-minütigen Fahrt die Anschlüsse der Benzintanks wechseln muss, aber sonst gibt’s keine Störungen. Zehn Euro kostet die Überfahrt.

An Bord der – na, nennen wir die Fähre eben Flamingo – sind vorwiegend Radlerinnen und Radler, die im Burgenland Urlaub machen. Schweizer, Deutsche, Österreicher. Wie die meisten Radgäste fahren auch sie rund um den See und kürzen die Route zwischen Mörbisch und Illmitz mit der Fähre ab. So macht das heute auch Manfred Szodl. Er ist kein Urlauber. Er ist Pensionist und lebt in Parndorf, nördlich des Neusiedler Sees. Meist dreimal pro Woche macht er eine Radtour, die ihn über 80 bis 100 Kilometer durchs Burgenland oder nach Niederösterreich führt. Heute fährt er wieder einmal um den Neusiedler See.

Draußen am Neusiedler See tummeln sich wieder Segelboote. Guido Gluschitsch

"Ich sehe von mir daheim aus die Windräder", erzählt er. "Je nachdem, wie die stehen, fahre ich los – meist mit Rückenwind. Denn mittags dreht der Wind oft. Wenn ich Glück habe, schiebt mich dann den ganzen Tag ein Lüfterl." Die anderen Passagiere hören im heimlich, aber genau zu, wenn er erzählt – von seinen Touren, den Unterschieden der drei Fährbetreiber in Mörbisch und Illmitz und was man am See gerade so sieht.

Gästemagnet Neusiedler See

Szodl fährt inzwischen nur noch zwischen Montag und Mittwoch auf dem Radweg rund um den See. Die restlichen Tage ist ihm dann zu viel los. Vom befürchteten Austrocknen des Neusiedler See ist nichts mehr zu merken. Der Niederschlag der vergangenen Monate brachte so viel Wasser, dass auf den Pegel des langjährigen Mittels, mit aktuell 115,46 Meter über der Adria, nur noch zehn Zentimeter fehlen. Damit zieht der See auch wieder mehr Gäste und Touristen an.

Manfred Szodl kennt den Radweg um den See und die Fähren seit Jahren gut. Guido Gluschitsch

"Während der Pandemie waren mehr Radfahrer unterwegs", erzählt hingegen später der Kapitän der Drescher Line auf der Radfähre, von Illmitz zurück nach Mörbisch. Dieses Schiff ist das Gegenteil der Flamingo. Die Fähre ist groß, tadellos in Schuss und fährt regelmäßig in einem 30-Minuten-Takt zwischen Illmitz und Mörbisch.

Sorgenfreie Saison

Der Kapitän macht sich keine Sorgen, dass er heuer wegen eines zu geringen Wasserstands Probleme haben wird, den Fährbetrieb aufrechtzuerhalten. "Wir sind auch im vergangenen Jahr durchgefahren", sagt er mit einer Mischung aus Stolz und vielleicht ein wenig Trotz. Ganz einfach war das nicht immer. Die Schrauben seiner Fähren liegen zwar hoch genug, dass sie nicht graben – aber mit dem Kiel im Schlamm war es nicht mehr immer einfach anzulegen, gibt er zu.

Ein Blick übers Cockpit der Radfähre. Guido Gluschitsch

"Ich habe den Eindruck, dass der Dorner hart daran arbeitet, dass der See erhalten bleibt. Aber ob die Zuleitung jemals kommen wird, da bin ich mir nicht sicher." Der Dorner, das ist der zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ), mit der Zuleitung meint er jene für Wasser für den Neusiedler See.

Über die Sinnhaftigkeit einer solchen Zuleitung braucht man mit Dorner nicht diskutieren: "Eine nachhaltige Absicherung des Naturraums Seewinkel und Neusiedler See wird ohne Wasserzufuhr nicht gehen", sagt er. Nachdem die Verhandlungen mit Ungarn über eine Zuleitung aus der Mosoni-Donau gescheitert sind, versucht das Burgenland die Donau nun in Niederösterreich anzuzapfen, um von dort Wasser in den See und in den Grundwasserkörper im Seewinkel zu bekommen. Diese Abstimmungen seien "auf einem guten Weg".

In der Hafeneinfahrt von Mörbisch, sieht man auch wie an den Kulissen für die Seefestspiele gearbeitet wird. Guido Gluschitsch

Den Winter über hat das Land mit der landeseigenen Seemanagement GmbH rund 60.000 Kubikmeter Schlamm aus dem See gepumpt, Schilf beseitigt und Kanäle ertüchtigt. Und daran soll sich im kommenden Winter nichts ändern, auch wenn der Wasserstand gerade niemandem große Sorgen macht.

Das Meer der Winner

Der ganze Hintergrund rührt die Touristen auf den Radfähren wenig. Nur als der Drescher-Kapitän in einer Ansage erwähnt, dass der See aktuell im Mittel fast eineinhalb Meter tief sei, schaut mancher ungläubig vom Sonnendeck runter in den See. Sonst genießen die Gäste die Aussicht, dass hin und wieder ein Segelboot in Sicht kommt, die Natur und die Radinfrastruktur.

Die Segelboote sind während der rund 30 Minuten dauernden Überfahrt ein willkommenes Schauspiel. Guido Gluschitsch

"Das Burgenland ist das Radland Nummer eins", ist sich Szodl sicher. "Die Wege rund um den See sind super, es ist bis auf ein kleines Stück alles asphaltiert und gepflegt – ganz anders als in Niederösterreich." Wenn ihn etwas stört, dann sind das die Labestationen am Radweg, sagt er, bevor er wieder zu schwärmen beginnt: "Der schönste Abschnitt des Radweges um den See ist der durch die Hölle." Ein paar Gäste an Bord schauen ungläubig. Aber noch bevor sie Podersdorf erreicht haben, werden sie durch den Ortsteil Hölle geradelt sein, Bilder von der Ortstafel gemacht haben und verstehen, was Szodl meint. (Guido Gluschitsch, 1.6.2024)