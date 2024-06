Die neue Galaxie, rechts oben vergrößert dargestellt, hört auf den Namen Jades-GS-z14-0 und entstand nur 290 Millionen Jahre nach dem Urknall. AFP/ESA, NASA, CSA, STScI/HANDOU

Das Universum hat eine für die Astronomie ziemlich praktische Eigenschaft: Durch die Tatsache, dass die Lichtgeschwindigkeit begrenzt ist, sehen wir die Objekte am Himmel nicht in ihrem derzeitigen Zustand, sondern nur ein Abbild aus der Vergangenheit. Der Nachthimmel fungiert damit als Aufzeichnung der Vergangenheit, die es erlaubt, verschiedene Phasen der Vergangenheit des Universums zu erforschen, indem man einfach nur hinausblickt.

Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Durch die Tatsache, dass sich das Universum seit dem Urknall fortwährend ausdehnte, wurden die durch den Raum reisenden Lichtwellen gestreckt. Bei sehr alten Objekten verwandelte sich so fast alles Licht in Wärmestrahlung.

Glücklicherweise besitzt die Menschheit seit 2021 das James-Webb-Weltraumteleskop, das speziell auf die Beobachtung solcher Wärmestrahlung ausgelegt ist. Webb ist damit besonders geschickt, wenn es um die Entdeckung sehr alter kosmischer Objekte geht. Rekorde sind auf diese Weise vorprogrammiert.

Hell und alt

Nun berichtet ein internationales Forschungsteam in einer zur Publikation eingereichten Arbeit von der Entdeckung der bisher ältesten bekannten Galaxie. Ihr Licht wurde seit dem Aussenden um ein 15-Faches gestreckt, was bedeutet, dass es nur 290 Millionen Jahre nach dem Urknall ausgesandt worden war. Zusätzlich wurde noch eine weitere Galaxie entdeckt, die allerdings etwas jünger ist.

Die Galaxie hat einen Durchmesser von etwa 1600 Lichtjahren. Das ist ungewöhnlich groß. Außerdem ist sie überraschend hell. Derart helle Galaxien gibt es auch im späteren Universum. Dort stammt die Helligkeit aber für gewöhnlich von einem Quasar, einem supermassiven Schwarzen Loch in ihrem Zentrum, das Unmengen Material verschlingt und dabei starke Strahlung aussendet. Angesichts der Größe des Objekts lässt sich ein Quasar als Erklärung aber ausschließen. Vielmehr dürften junge Sterne für die Helligkeit sorgen.

Kosmisches Rätsel

Schon frühere Entdeckungen des Webb-Teleskops hatten für Aufsehen gesorgt, weil sie Hinweise gaben, dass sich große, massive Galaxien bereits im frühen Universum formten. "Jades-GS-z14-0 wird nun zum Archetyp dieses Phänomens", sagt Studienautor Stefano Carniani von der Scuola Normale Superiore in Pisa. "Es ist erstaunlich, dass das Universum eine solche Galaxie in nur 300 Millionen Jahren erschaffen kann."

Bevor der Rekord sich bestätigen ließ, mussten verschiedene Zweifel ausgeräumt werden. So befindet sich die Galaxie in der Nähe einer deutlich jüngeren, und es tauchte die Frage auf, ob sie nicht benachbart waren. Im Oktober bekam das Team aber Gelegenheit, das Webb-Teleskop ganze fünf Tage auf den Bereich mit der seltsamen Galaxie zu richten. Das erhärtete den Verdacht. Die Bestätigung kam durch eine Beobachtung mit einem anderen Instrument des Webb-Teleskops, das es erlaubte, die charakteristischen Lichtfarben bekannter chemischer Elemente zu detektieren.

"Wir sehen eine zusätzliche Emission von Wasserstoff- und möglicherweise sogar Sauerstoffatomen, wie sie in sternbildenden Galaxien üblich ist, aber hier auf eine noch nie dagewesene Wellenlänge verschoben", sagt der an dem Projekt beteiligte Jakob Helton, ein Doktorand an der Universität von Arizona.

Weitere Entdeckungen erwartet

"Diese Galaxien reihen sich ein in eine kleine, aber zunehmende Gruppe von Galaxien aus den ersten 500 Millionen Jahren der komischen Geschichte", sagt Studienautor Francesco D'Eugenio von der Universität Cambridge. Die neue Rekordhalterin ist etwa 100 Millionen Jahre älter als die bisher älteste Galaxie, die ebenfalls von Webb entdeckt worden war.

Dass sie so hell ist, ist ein Bonus, der eine weitere, genauere Untersuchung erlaubt. Doch auch wenn ihr Leuchten zehnmal schwächer gewesen wäre, hätte Webb sie trotzdem gefunden. Das macht das Team zuversichtlich, dass noch ältere Galaxien gefunden werden können, vielleicht sogar aus den ersten 200 Millionen Jahren nach dem Urknall. "Das frühe Universum hat noch viel mehr für uns parat", ist D'Eugenio überzeugt. (Reinhard Kleindl, 1.6.2024)